Le Royaume-Uni fait pression sur Apple et Google pour qu'ils installent des systèmes de blocage des images de nudité sur les téléphones, la nudité serait censurée à moins que les adultes ne vérifient leur âge

Après avoir bloqué les sites pour adultes, le gouvernement britannique serait sur le point de demander à Apple et Google d'empêcher toute image explicite sans vérification de l'âge sur les appareils. Les parents peuvent déjà protéger leurs enfants en limitant leur accès à des contenus inappropriés pour leur âge sur l'iPhone. Mais selon le Financial Times, le Royaume-Uni souhaite désormais que les utilisateurs de smartphones vérifient leur âge de la même manière que pour les sites web pour adultes.
L'Australie devient le premier pays au monde à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans, obligeant les principales plateformes, dont TikTok, YouTube, Instagram et Facebook, à bloquer les utilisateurs mineurs, sous peine d'amendes pouvant atteindre plusieurs millions de dollars américains. Cette décision réglementaire historique a privé des millions d'enfants et d'adolescents de l'accès à leurs comptes en ligne, positionnant ainsi le pays comme un cas d'école mondial en matière d'application des restrictions de l'âge et de responsabilité des plateformes. Les gouvernements du monde entier observent de près l'impact de cette mesure.
Au Royaume-Uni, après avoir bloqué les sites pour adultes, le gouvernement britannique serait sur le point de demander à Apple et Google d'empêcher toute image explicite sans vérification de l'âge sur les appareils. Les parents peuvent déjà protéger leurs enfants en limitant leur accès à des contenus inappropriés pour leur âge sur l'iPhone. Mais selon le Financial Times, le Royaume-Uni souhaite désormais que les utilisateurs de smartphones vérifient leur âge de la même manière que pour les sites web pour adultes.
Si cette information est exacte, l'objectif serait d'encourager Apple et Google à le faire, plutôt que de l'exiger directement. Le gouvernement britannique aurait envisagé d'imposer des algorithmes de détection de la nudité, mais pour l'instant, il va demander aux entreprises d'étudier cette question. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la loi britannique sur la sécurité en ligne (Online Safety Act) et fait spécifiquement partie de l'engagement du gouvernement à réduire la violence à l'égard des femmes et des enfants. Dans un premier temps, cette demande adressée à Apple et Google concernera expressément leurs plateformes iPhone et Android, mais elle pourrait ensuite s'étendre aux ordinateurs de bureau.
Si le raisonnement qui sous-tend cette demande est louable, elle soulève toutefois des questions relatives aux droits civils, ainsi que des interrogations quant à l'efficacité réelle d'un tel blocage. À moins que cette mesure ne soit qu'une manuvre politique visant à marquer des points, le Royaume-Uni doit faire mieux qu'il ne l'a fait avec le blocage des sites web pour adultes. Lorsque cette exigence a été introduite en 2025, elle a entraîné des problèmes inattendus. Des sites qui ne contenaient aucun contenu pour adultes ont été bloqués, et l'un d'entre eux, Imgur, a préféré abandonner le Royaume-Uni plutôt que de mettre en uvre les mesures de vérification de l'âge.
Le blocage a donc causé des problèmes, mais la plupart d'entre eux semblent désormais résolus. De plus, quelques problèmes sur des sites classiques sont un petit prix à payer si le système bloque les sites pour adultes. Cependant, ce n'est pas le cas. L'utilisation des VPN pour contourner le blocage britannique a explosé. Proton VPN a signalé une augmentation horaire des abonnements de 1 400 % lorsque le blocage a commencé. D'autres personnes qui n'utilisent pas de VPN auraient utilisé de fausses photos pour passer le système de détection automatique de l'âge.
En effet, les lois de vérification de lâge nempêchent pas les mineurs daccéder aux sites pour adultes. Cest ce qui ressort dune récente étude publiée après le constat additionnel quelles sont même susceptibles de porter atteinte aux droits des adultes. Lune des explications à cet état de choses se trouve dans la disponibilité de solutions comme les VPN ou à lafflux des jeunes internautes vers des plateformes en ligne non conformes aux lois de vérification de lâge.
Tout cela signifie que le blocage des sites pour adultes par le Royaume-Uni est moins une barrière efficace qu'il ne devait l'être, et davantage un exercice de relations publiques. Cependant, faire porter la responsabilité aux fabricants de smartphones pourrait être un moyen beaucoup plus efficace d'empêcher les contournements. Le gouvernement britannique a annoncé qu'il allait bientôt détailler ses plans pour réduire la violence à l'égard des femmes. On peut supposer que cela en fera partie et que cela sera probablement annoncé officiellement dans les prochains jours.
À plus long terme, le Royaume-Uni débat d'une modification de la réglementation relative aux VPN. Le débat porte officiellement sur l'interdiction des VPN pour les enfants, mais il obligerait nécessairement les adultes à utiliser un système de vérification de l'âge. Cette mesure fait suite à l'interdiction générale des réseaux sociaux pour les enfants et les jeunes adolescents en Australie. Bien que la mise en uvre de cette interdiction incombe aux plateformes de réseaux sociaux, Apple a récemment publié des instructions à l'intention des développeurs sur la manière de s'y conformer.
Source : The Financial Times
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Le Royaume-Uni va-t-il interdire les VPN pour combler les lacunes de la loi sur la sécurité en ligne ? Il examine « la manière dont les VPN sont utilisés », alimentant les craintes d'une interdiction à venir
64 % des sondés soutiennent la loi sur la sécurité en ligne, mais 48 % craignent qu'elle ne conduise à la censure, et 57 % estiment que les restrictions d'âge « sont déjà trop faciles à contourner »
Non, la loi britannique sur la sécurité en ligne ne rend pas les enfants plus en sécurité sur Internet, car les jeunes devraient pouvoir accéder à l'information, d'après l'EFF
Vous avez lu gratuitement 763 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.