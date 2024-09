Envoyé par Procureur de la République Envoyé par

Outre la modification de la politique de confidentialité de Telegram, Pavel Durov explique que les modérateurs utilisent l'intelligence artificielle pour identifier et supprimer les « contenus problématiques » de la fonction de recherche de la plateforme. Au début du mois, Telegram a modifié ses termes concernant la modération des discussions privées. La plateforme a également désactivé la fonction « People Nearby », utilisée à mauvais escient, et mis en pause les téléchargements de médias sur son outil de blog anonyme, Telegraph.



La volte-face fait suite à son arrestation en France par les autorités qui ont d’ailleurs publié une liste bien fournie de motifs



Fondateur et dirigeant de la messagerie instantanée et plateforme TELEGRAM, Pavel DUROV, a été interpellé et placé en garde à vue le samedi 24 août 2024 à 20 heures, au Bourget.



Cette mesure intervient dans le cadre d’une information judiciaire ouverte, le 8 juillet 2024, à la suite d’une enquête préliminaire d’initiative diligentée par la section J3 (lutte contre la cybercriminalité – JUNALCO) du parquet de Paris.



Cette information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée des chefs de :



• Complicité - Administration d'une plateforme en ligne pour permettre une transaction illicite en bande organisée,



• Refus de communiquer, sur demandes des autorités habilitées, les informations ou documents nécessaires pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi,



• Complicité - Détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pédo-pornographique,



• Complicité - Diffusion, offre ou mise à disposition en bande organisée d'image de mineur présentant un caractère pornographique,



• Complicité - Acquisition, transport, détention, offre ou cession de produits stupéfiants,



• Complicité - Offre, cession ou mise à disposition sans motif légitime d’un équipement, un instrument, un programme ou donnée conçu ou adapté pour une atteinte et un accès au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données,



• Complicité – Escroquerie en bande organisée,



• Association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ou un délit puni de 5 ans au moins d’emprisonnement,



• Blanchiment de crimes ou délits en bande organisée,



• Fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans déclaration conforme,



• Fourniture d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sans déclaration préalable,



• Importation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sans déclaration préalable.



Les magistrats instructeurs chargés de cette information judiciaire ont co-saisi le centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) et l’office national anti-fraude (ONAF) de la poursuite des investigations.



C’est dans ce cadre procédural que Pavel DUROV est auditionné par les enquêteurs.



Cette mesure de garde à vue a été prolongée le 25 août 2024 par un juge d’instruction et peut durer jusqu'à 96 heures (soit jusqu’au 28 août 2024) compte tenu de la procédure applicable aux infractions relevant du régime de la criminalité organisée, visées ci-dessus.



Laure BECCUAU,

Procureure de la République