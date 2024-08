Envoyé par Dva Mayora Envoyé par Le fait que Telegram soit devenu presque le principal moyen de contrôle des unités dans la zone NWO (et des deux côtés du front) n'est un secret que pour certaines personnes de la Direction principale des communications (DPC).



La bonne nouvelle, c'est que ces développements existent et qu'il ne s'agit pas seulement d'un messager militaire, mais d'un système d'aide à la décision (SAD) à part entière, doté de nombreuses autres fonctions. Ils sont également développés par de véritables professionnels proactifs, dont le ministère de la défense est conscient.



La mauvaise nouvelle, c'est que depuis deux ans et demi, la DPC ne s'intéresse pas vraiment à leur mise en œuvre ciblée et centralisée au sein des troupes. Il n'y a rien à dire sur les mêmes EUU TK, pour lesquelles des sommes astronomiques ont été dépensées pendant des décennies.



Il serait très triste et amusant à la fois que l'arrestation de Pavel Durov soit le catalyseur d'un changement d'approche des moyens de communication et de contrôle dans les forces armées de la Fédération de Russie. Et non pas les problèmes de nature purement militaire qui se sont accumulés pendant deux ans et sur lesquels les services compétents ont préféré fermer les yeux pour une raison ou une autre.

Les responsables politiques russes, alarmés, demandent la libération de Durov

Selon les médias, Pavel Durov a été arrêté en France. Peu de gens ont fait plus que lui pour le développement des services numériques en Russie et dans le monde.



Il faut maintenant le sortir de là. Il a été demandé au ministre russe des affaires étrangères, Sergey Lavrov, d'appeler les autorités françaises à libérer Pavel Durov.



Son arrestation pourrait être motivée par des raisons politiques et servir d'outil pour accéder aux informations personnelles des utilisateurs de Telegram. Il ne faut pas que cela se produise.



Selon les médias, les forces de l'ordre pensent que Pavel Durov est impliqué dans « le trafic de drogue, les crimes contre les enfants et la fraude » en raison du « manque de modération et de coopération avec les représentants de la loi » de Telegram. Le monde ne connaît pas une seule messagerie où de telles violations ne se produisent pas. Mais d'une manière ou d'une autre, personne n'arrête ou n'emprisonne leurs propriétaires. Et cela ne devrait pas se produire maintenant.



Selon les médias, les forces de l'ordre pensent que Pavel Durov est impliqué dans « le trafic de drogue, les crimes contre les enfants et la fraude » en raison du « manque de modération et de coopération avec les représentants de la loi » de Telegram. Le monde ne connaît pas une seule messagerie où de telles violations ne se produisent pas. Mais d'une manière ou d'une autre, personne n'arrête ou n'emprisonne leurs propriétaires. Et cela ne devrait pas se produire maintenant.



Si les autorités françaises refusent de libérer Pavel Durov, je suggère que tout soit mis en œuvre pour le transférer sur le territoire des Émirats arabes unis ou de la Fédération de Russie. Avec son consentement, bien entendu.

Envoyé par Emmanuel Macron Envoyé par Je lis ici de fausses informations concernant la France suite à l’arrestation de Pavel Durov.



La France est plus que tout attachée à la liberté d’expression et de communication, à l’innovation et à l’esprit d’entreprise. Elle le restera.



Dans un État de droit, sur les réseaux sociaux comme dans la vie réelle, les libertés sont exercées dans un cadre établi par la loi pour protéger les citoyens et respecter leurs droits fondamentaux.



C’est à la justice, en totale indépendance, qu’il revient de faire respecter la loi.



L’arrestation du président de Telegram sur le territoire français a eu lieu dans le cadre d’une enquête judiciaire en cours. Ce n’est en rien une décision politique. Il revient aux juges de statuer.

Le côté obscur de Telegram

Un avenir incertain pour Telegram

Les autorités françaises ont arrêté Pavel Durov sur la base d'allégations selon lesquelles sa plateforme de médias sociaux Telegram était utilisée pour la pornographie enfantine, le trafic de drogue et le crime organisé, mais c'est la Russie qui s'est immédiatement affolée.En effet, Telegram est largement utilisé par l'armée russe pour les communications sur le champ de bataille, en raison des difficultés rencontrées pour mettre en place son propre système de communication sécurisé. C'est également le principal moyen de communication des blogueurs et des médias militaires favorables à la guerre, ainsi que de millions de Russes ordinaires.L’arrestation de Durov a donc des répercussions immédiates et significatives sur la coordination militaire russe, notamment en Ukraine. Les autorités russes craignent que les clés de chiffrement de Telegram ne tombent entre les mains des autorités françaises, compromettant ainsi la sécurité des communications sensibles.« Ils détiennent celui qui est pratiquement le chef de la communication de l'armée russe », a déclaré le blogueur militaire russe Povernutie na Z Voine dans un communiqué publié sur Telegram.Le site de blog Dva Mayora affirme que des spécialistes russes travaillent sur une alternative à Telegram, mais que la Direction principale des communications de l'armée russe n'a « pas montré d'intérêt réel » pour la mise à disposition d'un tel système aux troupes russes. Selon le site, l'arrestation de Durov pourrait en fait accélérer le développement d'un système de communication indépendant.Dans un communiqué publié sur Telegram, Vladislav Davankov, vice-président de la Douma russe, a déclaré :Les autorités russes craignent que Pavel Durov ne remette les clés de chiffrement au gouvernement français, ce qui lui permettrait d'accéder à la plateforme et à toutes les communications que les utilisateurs pensaient chiffrées.Toutefois, le président français Emmanuel Macron a déclaré lundi que l'arrestation de Durov n'était « en aucun cas une décision politique » :L'ambassade de Russie a demandé à avoir accès à Durov, mais le Kremlin n'a pas encore fait de déclaration sur l'arrestation.« Avant de dire quoi que ce soit, nous devrions attendre que la situation devienne plus claire », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.Cependant, les fonctionnaires et les forces de l'ordre ont reçu l'ordre de supprimer toutes leurs communications de Telegram, a rapporté la chaîne pro-Kremlin Baza.« Tous ceux qui ont l'habitude d'utiliser la plateforme pour des conversations sensibles doivent effacer ces conversations immédiatement et ne plus le faire », a déclaré la propagandiste du Kremlin, Margarita Simonyan, dans un message publié sur Telegram. « Durov a été enfermé pour livré les clés. Et il va les donner ».Le manque de modération de Telegram en a fait un refuge pour le trafic illicite d'armes et de drogues à l'Ouest, et un outil de communication, de recrutement de saboteurs et de propagande à l'Est, a déclaré Nazar Tokar, directeur de Kremlingram, un groupe d'activistes qui étudie la sécurité de Telegram et ses liens potentiels avec le Kremlin.« Les Russes font tout via Telegram. Ils recrutent des agents et des personnes pour des contre-activités. Aujourd'hui, en Ukraine, une campagne populaire consiste à recruter des personnes qui brûleraient des voitures militaires ukrainiennes. Et c'est un succès. Ils coordonnent leurs efforts militaires en utilisant Telegram », a déclaré Tokar.Telegram a réfuté les accusations selon lesquelles elle autoriserait des contenus dangereux, affirmant qu'elle respecte les lois de l'UE, notamment la loi sur les services numériques (Digital Services Act). Elle a insisté sur le fait que sa modération répondait aux normes de l'industrie et qu'elle s'améliorait constamment.« Il est absurde de prétendre qu'une plateforme ou son propriétaire est responsable de l'utilisation abusive de cette plateforme. Près d'un milliard d'utilisateurs dans le monde utilisent Telegram comme moyen de communication et comme source d'informations vitales », a déclaré Telegram dans un communiqué.Selon Tokar, si Telegram est devenu si populaire, ce n'est pas seulement parce qu'il est pratique et rapide, qu'il dispose de sa propre crypto-monnaie et de nombreuses fonctions gratuites, mais aussi parce qu'il permet d'accéder à un monde souterrain sordide d'activités illicites. « Il suffit d'installer l'application gratuite pour accéder facilement à l'achat d'armes à feu, de drogues, de contenus explicites et violents... tout ce que l'on veut. Il suffit d'effectuer une recherche pour y accéder. Et cela n'est pas aussi facilement disponible dans les autres messageries », a déclaré Tokar.Bien que la plateforme soit utilisée par l'armée russe, Telegram nie tout lien avec le gouvernement russe, ajoutant qu'elle est « essentielle pour la liberté d'expression ».Alors que le Kremlin a imposé des restrictions à la plupart des autres plateformes de médias sociaux, Telegram n'a pas été interdit ou limité, a déclaré Tokar. Pourtant, Durov a déclaré avoir fui la Russie en 2014 après que le Kremlin eut exigé l'accès à des données sur Vkontakte, son ancienne société de médias sociaux, concernant des manifestants ukrainiens pro-démocratie qui avaient pris part à la révolution de 2014.L'armée ukrainienne utilise principalement la plateforme Signal pour ses communications, mais la plupart des agences gouvernementales, y compris le bureau du président, ont des canaux Telegram. Telegram est également largement utilisé pour les messages personnels et les blogs des soldats et des civils ukrainiens.L’arrestation de Durov pourrait accélérer le développement d’un système de communication indépendant en Russie, bien que les spécialistes russes n’aient pas encore montré un intérêt réel pour une telle alternative. En attendant, la communauté internationale observe de près cette affaire, qui pourrait avoir des répercussions majeures sur la sécurité des communications et la liberté d’expression en ligne.En parallèle, l'arrestation de Durov a relancé une discussion animée en Ukraine sur la question de savoir si Kiev devrait interdire la plateforme, a déclaré Tokar.Mais Telegram est bien plus important pour la Russie que pour l'Ukraine.« Je pense que les Russes paniquent parce qu'ils essaient de prévoir les conséquences possibles pour leur outil de communication essentiel et qu'ils essaient de se protéger et de retirer les informations de là. Mais tout dépendra du gouvernement français et des tribunaux - s'ils emprisonneront Durov, ou s'ils parviendront à un accord et le relâcheront et s'il leur fournira en retour des informations - nous ne le savons pas encore », a déclaré Tokar.Sources : TASS Quels sont les impacts potentiels de l’arrestation de Pavel Durov sur la liberté d’expression en ligne ?Comment les utilisateurs de Telegram devraient-ils réagir face à cette situation ?Pensez-vous que d’autres plateformes de messagerie sécurisée pourraient être ciblées de la même manière ? 