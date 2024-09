Certaines dispositions de loi HB18 du Texas pourraient porter atteinte à la liberté d'expression

Un adolescent peut lire Peter Singer plaider en faveur du suicide médicalement assisté dans Practical Ethics sur Google Books, mais il ne peut pas regarder ses conférences sur YouTube ni même, éventuellement, chroniquer le même livre sur Goodreads. En tentant d'empêcher les enfants d'accéder à des contenus préjudiciables, le Texas interdit également aux mineurs de participer à l'échange démocratique d'opinions en ligne.



Même en admettant que le Texas ne souhaite interdire que les contenus les plus préjudiciables, un État ne peut pas choisir les catégories de discours protégés qu'il souhaite empêcher les adolescents de discuter en ligne



La loi HB18 ou SCOPE (Securing Children Online Through Parental Empowerment Act) a été loi adoptée et promulguée l'année dernière. Elle devait commencer à faire office de réglementation dès ce 1er septembre, mais une partie de la législation a été bloquée quelques heures seulement avant son entrée en vigueur. Dans sa forme initiale, la loi HB18 exigeait qu'une série de services Web, en particulier les grands réseaux sociaux, appliquent des règles spéciales aux utilisateurs dont l'âge enregistré est inférieur à 18 ans . Les nouvelles exigences concernent la collecte de données, la publicité ciblée en ligne, etc.Il s'agit notamment de limiter la collecte de données, d'interdire la publicité ciblée et de ne pas autoriser les transactions financières sans le consentement des parents. Elle stipule aussi que les services doivent mettre en œuvre « un plan visant à empêcher l'exposition des mineurs connus à des contenus préjudiciables, notamment des contenus qui promeuvent ou glorifient des choses telles que le suicide, l'automutilation, la toxicomanie et le grooming en ligne ».Le représentant de Shelby Slawson, R-Stephenville, du Texas a porté le projet de loi et a déclaré que son objectif était de donner aux parents plus de contrôle sur la façon dont les informations des mineurs sont collectées et utilisées par les fournisseurs de services numériques, qui sont des entreprises qui exploitent des sites Web, des applications, des programmes ou des logiciels qui collectent massivement et traitent des informations d'identification personnelle.En outre, tout service dont le contenu est considéré comme plus d'un tiers nuisible ou obscène (selon la définition d'une loi texane existante) doit mettre en œuvre une méthode de vérification de l'âge commercialement raisonnable. Ces exigences ont suscité un tollé dans l'industrie et les groupes industriels, dont NetChoice et Computer & Communications Industry Association (CCIA), ont intenté une action en justice pour empêcher l'entrée en vigueur de la législation.Ils ont allégué que la législation texane restreignait de manière inconstitutionnelle la liberté d'expression. Le groupe FIRE (Foundation for Individual Rights and Expression) a intenté une action distincte. Le 30 août, le juge Robert Pitman a partiellement accédé aux demandes de NetChoice en accordant une injonction sur les règles de surveillance et de filtrage pendant que l'affaire suit son cours. Les autres dispositions de la loi sont entrées en vigueur comme prévu.Le jugement n'a pas conclu que l'ensemble de la loi constitue une menace pour les discours protégés par le premier amendement de la constitution des États-Unis. Les autres dispositions de la loi HB18, comme les règles de collecte de données et la vérification de l'âge pour les sites à fort contenu adulte, restent en vigueur. Les acteurs concernés (Meta, TikTok, etc.) n'ont pas encore indiqué s'ils prévoyaient des changements pour se conformer à la nouvelle loi.Il s'agit d'une victoire partielle pour les groupes tels que NetChoice et CCIA. Cette évolution s'inscrit dans le cadre d'un débat plus large sur la manière de protéger les enfants en ligne tout en conciliant les droits des utilisateurs et les responsabilités des entreprises technologiques. Le débat se poursuit alors que les législateurs et les entreprises technologiques cherchent des moyens efficaces d'assurer la sécurité des enfants sur l'internet sans dépasser les limites légales.Le juge Pitman s'est montré très critique à l'égard des règles de contrôle et de filtrage prévu par la législation. « Des termes tels que "promouvoir, glorifier, abus de substances, harcèlement et toilettage" ne sont pas définis, malgré leur large portée potentielle et leur nature politiquement chargée », écrit-il. Il a donc jugé inconstitutionnelle l'obligation faite aux plateformes de médias sociaux de filtrer les contenus potentiellement préjudiciables aux mineurs. Ses propos font écho aux critiques du groupe FIRE selon lesquels des termes tels que "toilettage" ont été appliqués à toutes les formes de contenu LGBTQ.Le groupe s'est interrogé sur les points suivants : « à quel moment la consommation d'alcool devient-elle un abus de substances ? À quel moment "un régime extrême" devient-il un trouble de l'alimentation ? Un procureur général appliquant la loi pourrait finir par le faire de manière sélective - en décidant, par exemple, que les messages ou les vidéos sur la marijuana glorifient l'abus de substances même si la consommation de cigarettes et d'alcool ne l'est pas ».La décision du juge est temporaire, ce qui signifie qu'elle ne s'applique que jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu dans la bataille juridique engagée par la CCIA et NetChoice. Il a souligné que si les réseaux sociaux doivent filtrer les contenus controversés, les mêmes règles ne s'appliquent pas aux autres médias :« Dans une tentative malavisée de sécuriser Internet, la loi texane traite les adultes comme des enfants. Mais même les mineurs ont des droits au titre du premier amendement. Qu'ils aient 16 ou 65 ans, cette loi porte atteinte aux droits de tous les Texans », a déclaré Bob Corn-Revere, avocat en chef de FIRE, dans un communiqué. Le groupe a allégué dans sa plainte que la loi sur la vérification de l'âge pourrait les empêcher d'accéder à des informations vitales.La CCIA et NetChoice représentent les intérêts des industries de la communication et de la technologie. Elles comptent parmi leurs membres Meta, X, Google et eBay. Dans leur plainte, les plaignants affirment que la loi HB18 viole de manière inconstitutionnelle le droit à la liberté d'expression du premier amendement en obligeant les sites Web à surveiller et à supprimer certains types de discours et en limitant l'accès des mineurs à des discours légaux.: la loi HB18 fait partie d'un nombre croissant de lois étatiques aux États-Unis qui tentent de réglementer la façon dont les entreprises de médias sociaux modèrent leur contenu. L'issue de cette affaire pourrait avoir des répercussions sur les affaires en cours au Texas et dans d'autres États. D'autres États, dont le Mississippi, l'Ohio et la Californie, qui ont tenté d'adopter des lois similaires, ont jusqu'à présent été bloqués par les tribunaux.Sur le plan fédéral, le Congrès travaille toujours sur la loi KOSA (Kids Online Safety Act), qui a soulevé ses propres problèmes de censure malgré les efforts des législateurs pour les apaiser. La bataille juridique autour de la loi HB18 n'est pas terminée, mais pour l'instant, les adolescents texans peuvent continuer à accéder à tout type de contenu. Des projets de loi similaires en Europe font également face à des préoccupations concernant le respect des libertés en ligne.Source : décision judiciaire