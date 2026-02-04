La police française perquisitionne les bureaux français de X, la société d'Elon Musk, selon Pavel Durov, PDG de Telegram, qui critique la France : « Ne vous y trompez pas : ce n'est pas un pays libre »

La brigade cybercriminalité du parquet de Paris a mené une perquisition dans les bureaux locaux de la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter), propriété d'Elon Musk. le fondateur et PDG de Telegram, Pavel Durov, a critiqué le gouvernement français. « La police française perquisitionne actuellement les bureaux de X à Paris. La France est le seul pays au monde à poursuivre pénalement tous les réseaux sociaux qui offrent une certaine liberté aux utilisateurs (Telegram, X, TikTok...) », a déclaré Durov. « Ne vous y trompez pas : ce n'est pas un pays libre »
Elon Musk, considéré comme la personne la plus riche du monde, est devenu le propriétaire de Twitter par un achat à 44 milliards de dollars en 2022, qu'il renomme « X » l'année suivante. Son acquisition de Twitter a été controversée en raison de l'augmentation subséquente des discours haineux et de la propagation de fausses informations sur le service, suite à son engagement à réduire la censure.
Létau judiciaire se resserre autour de la plateforme X (anciennement Twitter), propriété du milliardaire américain Elon Musk. Après avoir demandé à la Commission européenne d'agir avec « la plus grande fermeté » contre les ingérences d'Elon Musk sur X, la France a ouvert une enquête pénale en juillet 2025 pour des faits présumés dingérence étrangère facilitée par lalgorithme de recommandation du réseau social. Laffaire, sans précédent dans lUnion européenne, soulève des questions cruciales sur la souveraineté numérique, la transparence algorithmique et la responsabilité des plateformes dans la propagation de contenus manipulatoires.
En janvier 2026, la Commission européenne a également ouvert une enquête sur X, car son outil d'IA Grok a été utilisé pour créer des images à caractère sexuel de personnes réelles. Cette décision fait suite à une annonce similaire faite par l'autorité de régulation britannique Ofcom. Si le site est reconnu coupable d'avoir enfreint les règles de l'UE en vertu de la loi sur les services numériques, la Commission pourrait infliger à l'entreprise une amende pouvant atteindre 6 % de son chiffre d'affaires annuel mondial. Avant l'annonce de la Commission, Elon Musk a publié une photo sur X semblant minimiser les nouvelles restrictions mises en place autour de Grok.
Récemment, la brigade cybercriminalité du parquet de Paris a mené une perquisition dans les bureaux locaux de la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter), propriété d'Elon Musk. En réaction, le fondateur et PDG de Telegram, Pavel Durov, a critiqué le gouvernement français.
Pavel Valerievitch Dourov, né le 10 octobre 1984 à Leningrad en Union soviétique, est un informaticien et chef d'entreprise russe, naturalisé français en 2021 et possédant également les nationalités christophienne (depuis 2013) et émiratie (depuis 2021). Il est le cofondateur en 2006 du site web de réseautage social VKontakte, dont il est le directeur général jusqu'en avril 2014. En 2011, Pavel Dourov devient une des dix personnes qui comptent le plus sur Internet en Russie. Il a cofondé l'application Telegram en 2013. Sa fortune est estimée à 15 milliards de dollars en 2021.
La police française a perquisitionné les bureaux français de X, l'entreprise d'Elon Musk. Ces perquisitions s'inscrivent dans le cadre d'une enquête lancée par le gouvernement sur des infractions présumées, notamment l'extraction illégale de données et la pornographie infantile présumée. « La police française perquisitionne actuellement les bureaux de X à Paris. La France est le seul pays au monde à poursuivre pénalement tous les réseaux sociaux qui offrent une certaine liberté aux utilisateurs (Telegram, X, TikTok...) », a déclaré Durov. « Ne vous y trompez pas : ce n'est pas un pays libre », a-t-il ajouté.
Selon un reportage de la BBC, le parquet de Paris a déclaré que l'enquête sur les infractions présumées qui ont touché X a débuté en janvier 2025 et s'est concentrée sur les algorithmes de recommandation de X, mais qu'elle a récemment été élargie pour inclure son chatbot IA controversé, Grok. Les autorités enquêtent sur X pour une liste de crimes potentiels graves, notamment :
- Deepfakes : violation des droits par la génération d'images sexualisées non consenties à l'aide du chatbot IA Grok.
- Sécurité des enfants : implication présumée dans la possession ou la distribution de matériel pédopornographique.
- Extraction frauduleuse de données : collecte illégale de données par un « groupe organisé ».
Le parquet de Paris a également annoncé qu'il quittait définitivement la plateforme X pour migrer ses communications officielles vers LinkedIn et Instagram. Le parquet a confirmé qu'Elon Musk et l'ancienne PDG Linda Yaccarino ont été officiellement convoqués à comparaître à Paris en avril prochain. X a précédemment nié toutes les allégations, qualifiant l'enquête de « motivée politiquement » et d'« attaque contre la liberté d'expression ». Cependant, ces derniers temps, la plateforme a fait l'objet de critiques de la part des régulateurs internationaux, notamment l'Ofcom britannique et la Commission européenne, en raison de l'explosion des images sexuelles modifiées par l'IA.
Cette déclaration de Pavel Durov est intéressante, car lui-même a été détenu par les autorités françaises en 2024. Pour régler son affaire avec la justice française, Pavel Durov a déclaré que lapplication transmettra les données de ses utilisateurs aux gouvernements afin darrêter les criminels. Telegram transmettra désormais le numéro de téléphone et l'adresse IP d'un utilisateur si les autorités lui en font la demande.
Il a notamment expliqué que l'entreprise apporte ces modifications afin de « dissuader les criminels d'abuser » de la fonction de recherche de l'application. La fonction de recherche de Telegram permet aux utilisateurs de rechercher des canaux publics et des bots, mais Pavel Durov affirme qu'elle a été utilisée de manière abusive par des personnes « pour vendre des produits illégaux ». « Nous ne laisserons pas de mauvais acteurs mettre en péril l'intégrité de notre plateforme pour près d'un milliard d'utilisateurs. »
