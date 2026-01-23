TikTok signe un accord pour céder son entité US à un groupe d'investisseurs composé du géant de la tech Oracle, de la firme de capital-investissement Silver Lake et de la société d'investissement émiratie MGX

TikTok a franchi une étape décisive vers la sécurisation de son avenir aux États-Unis en signant un accord visant à séparer ses activités américaines de sa maison mère chinoise, ByteDance. En vertu de cet accord, l'application américaine sera contrôlée par une nouvelle coentreprise dont 50 % seront détenus par un consortium d'investisseurs composé de la société Oracle, de Silver Lake et de la firme d'investissement MGX, soutenue par les Émirats arabes unis. Cette opération devrait permettre à TikTok de poursuivre ses activités auprès de ses 170 millions d'utilisateurs américains, sous réserve des approbations réglementaires nécessaires, tout en transférant la gestion des données et la modération de contenu à des acteurs basés aux États-Unis.
Cette opération marque l'aboutissement de plusieurs années de pressions politiques et réglementaires exercées sur TikTok aux États-Unis. En décembre dernier, plusieurs sources avaient révélé qu'un accord pour la cession des actifs américains de TikTok à un consortium dirigé par Oracle devait être finalisé en janvier 2026. Cette opération, valorisée à environ 80 milliards de dollars et étroitement surveillée par les autorités américaines, est devenue un symbole des tensions sino-américaines concernant la souveraineté numérique, la sécurité des données et le contrôle des grandes plateformes technologiques.
Dans une récente note de service adressée à ses employés, le PDG Shou Chew a déclaré que TikTok avait signé l'accord soutenu par le président Donald Trump visant à céder ses actifs américains afin de créer une nouvelle entité avec un groupe d'investisseurs principalement américains.
Bien que la transaction ne soit pas encore finalisée, cette décision permet à TikTok de faire un pas de plus vers la sécurisation de son avenir à long terme aux États-Unis. Elle fait suite à l'adoption, l'année dernière, d'une loi exigeant que la version américaine de l'application soit séparée de sa société mère, ByteDance, sous peine d'être interdite aux États-Unis. Donald Trump a reporté à plusieurs reprises l'application de cette loi afin de conclure un accord visant à transférer le contrôle de cette application populaire à des intérêts américains.
« Nous avons signé des accords avec des investisseurs concernant une nouvelle coentreprise TikTok aux États-Unis, permettant à plus de 170 millions d'Américains de continuer à découvrir un monde de possibilités infinies au sein d'une communauté mondiale dynamique », a déclaré Shou Chew dans sa note de service. Une personne proche de l'entreprise a confirmé l'exactitude de cette note.
En vertu de cet accord, l'application américaine TikTok sera contrôlée par une nouvelle coentreprise, dont 50 % seront détenus par un consortium d'investisseurs composé de la société technologique Oracle, de la société de capital-investissement Silver Lake et de la société d'investissement MGX, soutenue par les Émirats arabes unis. Un peu plus de 30 % de la coentreprise sera détenue par « des filiales de certains investisseurs existants de ByteDance » et 19,9 % sera conservé par ByteDance, selon la note de service.
Shou Chew a déclaré dans sa note qu'il restait encore du travail à accomplir avant que l'accord ne soit finalisé, mais que les parties s'orientaient vers une conclusion le 22 janvier 2026. ByteDance et TikTok ont tous deux accepté les termes de l'accord, a-t-il déclaré.
L'administration Trump a déclaré en septembre avoir conclu un accord avec la Chine pour transférer le contrôle des activités américaines de TikTok à un groupe d'investisseurs principalement américains. Le président a signé un décret stipulant que l'accord constitue une cession qualifiée et reportant l'application de la loi d'interdiction ou de vente de 120 jours afin de permettre la conclusion de la transaction.
La loi américaine, qui est techniquement entrée en vigueur en janvier 2025, interdit TikTok à moins que ByteDance ne cède environ 80 % de ses actifs américains à des investisseurs non chinois.
La nouvelle entité réentraînera l'algorithme de TikTok sur les données des utilisateurs américains et Oracle supervisera le stockage des données des Américains, comme l'ont précédemment déclaré des responsables de la Maison Blanche. La coentreprise américaine sera également responsable de la modération du contenu pour les utilisateurs américains. Cependant, la note de service de Shou Chew suggère que l'entité mondiale TikTok contrôlée par ByteDance continuera à gérer le commerce électronique, la publicité et le marketing sur la nouvelle plateforme américaine.
L'accord devrait être soumis à l'approbation du gouvernement chinois avant d'être conclu. Bien que Donald Trump ait déclaré que le président chinois Xi Jinping était d'accord avec l'accord, Pékin n'a pas officiellement confirmé son approbation. L'accord devrait également nécessiter l'approbation des autorités réglementaires des deux pays.
Interrogé sur l'approbation de l'accord par la Chine et invité à commenter la création de la nouvelle coentreprise américaine, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a déclaré : « Pour cette question spécifique, je vous renvoie aux autorités chinoises compétentes. La position de la Chine sur la question TikTok est cohérente et claire. »
Cette restructuration intervient alors que TikTok fait l'objet de critiques croissantes concernant son impact sociétal. Plusieurs études ont en effet alerté sur le phénomène dit du « cerveau TikTok », qui serait associé à une diminution de la capacité dattention chez les jeunes utilisateurs exposés en continu à des contenus courts. Ces inquiétudes, renforcées par l'adoption de formats similaires sur Instagram et YouTube, ravivent le débat sur l'impact cognitif des réseaux sociaux.
Source : Shou Chew, PDG de TikTok
