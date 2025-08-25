Donald Trump a déclaré qu'il continuerait à repousser la date limite pour TikTok jusqu'à ce qu'un acheteur se présente : « Les préoccupations en matière de sécurité nationale sont largement exagérées. »

Donald Trump a affirmé qu'il continuera à repousser la date limite pour la fermeture de TikTok. Il estime notamment que les préoccupations en matière de sécurité nationale et de confidentialité liées à TikTok et à sa société mère chinoise sont « largement exagérées » et a déclaré qu'il continuerait à repousser la date limite pour la plateforme populaire de partage de vidéos jusqu'à ce qu'un acheteur se présente.
En mai dernier, le président américain Donald Trump a dit qu'il retarderait l'interdiction de TikTok au-delà de la date limite du 19 juin. Trump a déclaré qu'il avait un « faible » pour l'application après qu'elle l'a aidé à gagner les jeunes électeurs lors de l'élection présidentielle de 2024. Un accord était en cours de préparation, mais il a été suspendu après que la Chine a indiqué qu'elle ne l'approuverait pas à la suite de l'annonce par Trump de l'imposition de droits de douane élevés sur les produits chinois.
Le Congrès a approuvé l'interdiction de TikTok aux États-Unis, à moins que sa société mère, ByteDance, ne vende sa participation majoritaire. Mais Trump a jusqu'à présent prolongé le délai à trois reprises au cours de son second mandat, le prochain étant fixé au 17 septembre. « Nous allons surveiller les problèmes de sécurité », a déclaré Trump aux journalistes, avant d'ajouter : « Nous avons des acheteurs, des acheteurs américains », et « jusqu'à ce que la complexité des choses soit résolue, nous prolongeons simplement un peu plus longtemps ».
La première prolongation a été décidée par décret le 20 janvier, son premier jour au pouvoir, après que la plateforme ait été brièvement mise hors service lorsqu'une interdiction nationale, approuvée par le Congrès et confirmée par la Cour suprême des États-Unis, est entrée en vigueur. La deuxième a eu lieu en avril, lorsque les responsables de la Maison Blanche pensaient être sur le point de conclure un accord visant à scinder TikTok en une nouvelle société détenue par des intérêts américains, accord qui a échoué après que la Chine se soit retirée à la suite de l'annonce des droits de douane par Trump.
« J'ai utilisé TikTok pendant la campagne », a déclaré Trump. « Je suis fan de TikTok », a-t-il ajouté. « Mes enfants aiment TikTok. Les jeunes adorent TikTok. Si seulement nous pouvions le garder. » Au fur et à mesure que les prolongations se succèdent, il semble de moins en moins probable que TikTok soit interdit aux États-Unis dans un avenir proche. La décision de maintenir TikTok en vie par le biais d'un décret a fait l'objet d'un certain examen, mais l'administration n'a pas été confrontée à une contestation judiciaire, contrairement à de nombreux autres décrets de Trump.
Récemment, la Maison Blanche a même rejoint TikTok après avoir reporté l'application de la loi imposant sa vente ou son interdiction. Le sort final de TikTok aux États-Unis reste incertain, mais le compte officiel de la Maison Blanche est un signe que l'application pourrait bien rester. Peu après son lancement, le compte comptait déjà plus de 20 000 abonnés. Il s'agit du premier compte TikTok officiel de l'administration.
Les Américains sont encore plus divisés sur la question de TikTok qu'ils ne l'étaient il y a deux ans. Une récente enquête du Pew Research Center a révélé qu'environ un tiers des Américains se disaient favorables à une interdiction de TikTok, contre 50 % en mars 2023. Environ un tiers se sont déclarés opposés à une interdiction, et un pourcentage similaire a déclaré ne pas savoir. Parmi ceux qui se sont déclarés favorables à l'interdiction de la plateforme de médias sociaux, environ 8 sur 10 ont cité les préoccupations liées à la sécurité des données des utilisateurs comme un facteur majeur dans leur décision, selon le rapport.
En outre, un rapport de 2024 a révélé l'envers du décor de TikTok. Le rapport a indiqué que l'application possède toujours vos données, même si vous n'avez jamais utilisé TikTok. Et elle collecte et transfère ces données, que l'application soit supprimée ou non. Les pages web de compagnies aériennes, de sites de commerce électronique, d'entreprises technologiques, d'États et de gouvernements fédéraux seraient truffées de traceurs TikTok appelés pixels, qui font partie du code chargé dans votre navigateur à partir de divers sites web.
Ils renvoient immédiatement à des plateformes de collecte de données qui récupèrent les noms d'utilisateur et les mots de passe, les cartes de crédit et les informations bancaires, ainsi que des détails sur la santé personnelle des utilisateurs. Les pixels transfèrent les données vers des sites du monde entier, y compris la Chine et la Russie, souvent avant que les utilisateurs n'aient la possibilité d'accepter les cookies ou d'accorder leur consentement d'une autre manière, selon le rapport de Feroot.
