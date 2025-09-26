Trump signe un décret présidentiel pour transférer TikTok à des propriétaires américains, séparant l'application de son propriétaire chinois ByteDance et permet aux investisseurs américains d'en acquérir 80 %

Le président américains Donald Trump a signé un décret ouvrant la voie à un accord sur TikTok qui pourrait transférer la majorité des parts de l'application à des Américains. Bien que les termes de l'accord semblent être fixés, il faudra probablement plus de temps aux parties pour conclure l'accord, car elles doivent encore régler certains détails juridiques et financiers. Lors de l'annonce du nouveau décret, Trump a également reconnu l'importance de TikTok pour les nombreuses entreprises qui comptent sur l'application pour faire la promotion de leurs produits et services.
Depuis des années, TikTok est au centre dun bras de fer entre Washington et Pékin. La plateforme, accusée par ladministration Trump de représenter une menace pour la sécurité nationale, devait être placée sous contrôle américain. Laccord annoncé prévoit quOracle et Silver Lake prennent environ 80 % de TikTok US, quun conseil dadministration basé aux États-Unis soit constitué, et quun représentant du gouvernement fédéral y siège pour surveiller les décisions stratégiques.
Si la plateforme américaine change bien de mains, son cur technologique lalgorithme de recommandation demeure sous contrôle chinois. Un paradoxe qui soulève des critiques virulentes et pose une question essentielle : quest-ce quun réseau social sans le code qui le fait tourner ? Lessence même de TikTok réside dans son algorithme de recommandation. Cest ce moteur danalyse et de prédiction qui capte lattention de millions dutilisateurs, ajuste les vidéos proposées et transforme une simple application de partage en machine addictive.
Malgré ces doutes, le président américains Donald Trump a signé un décret ouvrant la voie à un accord sur TikTok qui pourrait transférer la majorité des parts de l'application à des Américains. Bien que les termes de l'accord semblent être fixés, il faudra probablement plus de temps aux parties pour conclure l'accord, car elles doivent encore régler certains détails juridiques et financiers.
« L'application sera entièrement gérée par des Américains », a déclaré Trump lors de la signature. « J'ai beaucoup de respect pour le président Xi, et j'apprécie énormément qu'il ait approuvé l'accord, car pour le mener à bien, nous avions vraiment besoin du soutien et de l'approbation de la Chine. » En vertu du nouvel accord-cadre décrit dans le décret, la société mère chinoise de TikTok, ByteDance, et ses filiales détiendront moins de 20 % de TikTok, tandis que « certains investisseurs » conserveront 80 % des parts. Selon le décret, ce plan permettrait de réaliser la « cession qualifiée » requise pour que TikTok se conforme à la loi fédérale.
On ne sait pas exactement qui sont toutes les parties à l'accord, mais Trump a déclaré lors de la signature qu'Oracle et son cofondateur Larry Ellison joueraient un rôle « important ». Il a ajouté que l'entrepreneur technologique Michael Dell et le magnat des médias Rupert Murdoch seraient également impliqués. Le vice-président JD Vance a déclaré que de plus amples informations seraient révélées dans les semaines à venir. Trump a déclaré aux journalistes que les investisseurs sont « tous des personnes très connues, très célèbres en fait, sur le plan financier ».
L'accord permettra à ces investisseurs américains de contrôler l'algorithme de l'application, a déclaré Vance. L'algorithme unique de TikTok, qui sélectionne le type de contenu que les utilisateurs voient dans leur fil d'actualité, a rendu la page « Pour toi » de l'application célèbre pour sa personnalisation axée sur l'engagement, qui a démocratisé la viralité et transformé la culture en ligne.
Lorsqu'on lui a demandé s'il souhaitait que le nouvel algorithme suggère davantage de contenu MAGA, Trump a répondu aux journalistes : « J'ai toujours aimé tout ce qui touche à MAGA. » « Si je pouvais le rendre 100 % MAGA, je le ferais, mais cela ne fonctionnera malheureusement pas ainsi », a déclaré Trump. « Non, tout le monde sera traité équitablement. Chaque groupe, chaque philosophie, chaque politique sera traité de manière très équitable. »
Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement chinois « respecte les souhaits de l'entreprise et se réjouit de la voir mener des négociations commerciales et parvenir à une solution conforme aux lois et réglementations chinoises et équilibrant les intérêts, tout en respectant les règles du marché ». « La Chine espère que les États-Unis offriront un environnement commercial ouvert, équitable et non discriminatoire aux entreprises chinoises qui investissent aux États-Unis », a déclaré le porte-parole du ministère, Guo Jiakun, lors d'un point presse régulier à Pékin.
Cet accord intervient après des années de critiques à l'encontre de la plateforme de médias sociaux de la part de politiciens et de professionnels de la sécurité, qui ont exprimé leur inquiétude quant à son appartenance chinoise. En outre, des rapports ont révélé que l'application de partage de vidéos très populaire recueillait différentes informations personnelles. TikTok récupère même les données si vous n'avez jamais utilisé l'application. En mai, TikTok a été condamné à une amende de 530 millions d'euros par le commissaire irlandais à la protection des données pour des raisons liées à la protection des informations des utilisateurs.
L'avenir de l'application était incertain depuis que le président Joe Biden avait signé l'année dernière un projet de loi bipartite obligeant ByteDance à vendre la plateforme à une entreprise américaine sous peine d'être interdite, invoquant des raisons de sécurité nationale. La loi, qui a également été confirmée par la Cour suprême, devait entrer en vigueur le 19 janvier de cette année.
Mais à part une brève interruption de l'application quelques heures avant la deuxième investiture de Trump, TikTok a continué à fonctionner aux États-Unis, Trump ayant utilisé des décrets pour reporter à plusieurs reprises l'interdiction. Au début du mois, le président a prolongé pour la quatrième fois le délai de fermeture de TikTok, lui donnant jusqu'au 16 décembre pour finaliser le cadre d'un accord tant attendu entre Washington et Pékin. Ce nouveau décret présidentiel a prolongé la suspension de l'interdiction à 120 jours, soit jusqu'au 23 janvier, afin de laisser le temps de mener à bien la cession.
Au cours des dernières années, les efforts visant à interdire TikTok, qui compterait environ 170 millions d'utilisateurs actifs aux États-Unis, ont été menés par les deux camps politiques. Les responsables américains ont interrogé l'entreprise pour savoir si ByteDance pouvait partager les données des utilisateurs avec le gouvernement chinois et si la Chine pouvait utiliser l'algorithme de la plateforme pour manipuler l'opinion publique.
Mais au moment où l'interdiction devait finalement entrer en vigueur, bon nombre de ces mêmes législateurs avaient changé d'avis suite au mécontentement populaire face à la perte imminente de l'application. En janvier, la Maison Blanche de Biden a déclaré qu'elle transmettrait la responsabilité de l'application de l'interdiction à la nouvelle administration Trump, et les dirigeants du Congrès qui avaient autrefois défendu l'interdiction semblaient également hésiter à la mettre en uvre.
Trump lui-même a également changé d'avis sur son attitude envers TikTok. En 2020, au cours de son premier mandat, il a signé un décret visant à interdire l'application. (Ce décret a ensuite été suspendu par la justice.) En 2024, cependant, il a ouvertement exprimé son opposition à l'interdiction de TikTok et s'est lui-même inscrit sur la plateforme afin d'atteindre les jeunes électeurs, allant même jusqu'à publier une vidéo dans laquelle il promettait de « sauver TikTok ».
Lors de l'annonce du nouveau décret, Trump a également reconnu l'importance de TikTok pour les nombreuses entreprises qui comptent sur l'application pour faire la promotion de leurs produits et services. Il a déclaré qu'une partie de la raison pour laquelle il « tenait tant à conclure cet accord » était due à l'afflux d'appels qu'il avait reçus de la part de propriétaires de petites entreprises au cours des six derniers mois. « Les petites entreprises ont connu un grand succès grâce à TikTok, et nous n'y avions pas pensé », a-t-il déclaré.
