Le président américain Donald Trump suggère qu'un accord a été conclu sur l'avenir de TikTok après un appel avec le dirigeant chinois Xi Jinping : « Ils sont en train de négocier TikTok en ce moment même »

Un accord-cadre a été conclu entre la Chine et les États-Unis concernant la propriété de la populaire plateforme vidéo sociale TikTok, a déclaré le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, après les négociations commerciales qui se sont tenues en Espagne. Li Chenggang, représentant chinois au commerce international, a déclaré aux journalistes que les parties étaient parvenues à un « consensus de base » pour résoudre les questions liées à TikTok de manière coopérative, réduire les obstacles à l'investissement et promouvoir la coopération économique et commerciale dans ce domaine.
Le 18 janvier 2025, la Cour suprême US a confirmé la loi obligeant la société chinoise ByteDance à céder sa participation dans TikTok, sous peine d'interdiction effective de la populaire application de vidéo sociale aux États-Unis. ByteDance a jusqu'à présent refusé de vendre TikTok, ce qui signifie que de nombreux utilisateurs américains pourraient perdre l'accès à l'application. Depuis, le président américain Donald Trump a continué à repousser la date limite pour la fermeture de TikTok.
Lors d'une conférence de presse à l'issue du dernier cycle de négociations commerciales entre les deux plus grandes économies mondiales à Madrid, Bessent a déclaré que le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping s'entretiendraient afin de finaliser l'accord. Il a précisé que l'objectif était de transférer la propriété de TikTok de la société chinoise ByteDance aux États-Unis. « Nous n'allons pas parler des conditions commerciales de l'accord », a déclaré Bessent. « Cela concerne deux parties privées. Mais les conditions commerciales ont été convenues. »
La réunion de Madrid est le quatrième cycle de négociations commerciales entre les responsables américains et chinois depuis que Trump a lancé une guerre tarifaire contre les produits chinois en avril. Un cinquième cycle de négociations devrait avoir lieu « dans les prochaines semaines », a déclaré Bessent, les deux gouvernements prévoyant un éventuel sommet entre Trump et Xi plus tard cette année ou au début de l'année prochaine afin de consolider un accord commercial. Toutefois, rien n'a été confirmé et les analystes estiment que d'éventuelles tensions commerciales pourraient retarder cette visite.
Pourquoi un accord sur TikTok est-il nécessaire ?
À Madrid, le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré que l'équipe était « très concentrée sur TikTok et veillait à ce que l'accord soit équitable pour les Chinois », mais aussi « respecte pleinement les préoccupations des États-Unis en matière de sécurité nationale ». Wang Jingtao, directeur adjoint de la Commission centrale chinoise des affaires cybernétiques, a déclaré aux journalistes à Madrid qu'il y avait un consensus sur l'autorisation « de l'utilisation des droits de propriété intellectuelle tels que l'algorithme (de TikTok) », un point de discorde majeur dans l'accord. Les parties ont également convenu de confier à un partenaire la gestion des données des utilisateurs américains et la sécurité du contenu, a-t-il ajouté.
Sous la présidence démocrate de Joe Biden, le Congrès et la Maison Blanche ont invoqué des raisons de sécurité nationale pour approuver l'interdiction de TikTok aux États-Unis, à moins que sa société mère chinoise ne vende sa participation majoritaire. Les responsables américains s'inquiétaient des origines et de la propriété de ByteDance, soulignant les lois chinoises qui obligent les entreprises chinoises à transmettre les données demandées par le gouvernement. Une autre préoccupation concernait l'algorithme propriétaire qui détermine ce que les utilisateurs voient sur l'application.
Trump, un républicain, a prolongé à plusieurs reprises le délai fixé pour la fermeture de TikTok. La prolongation actuelle expire deux jours avant que Trump et Xi ne discutent des derniers détails de l'accord-cadre. Bien que Trump n'ait pas abordé directement la date limite à venir, il a affirmé qu'il pouvait reporter l'interdiction indéfiniment. Wendy Cutler, vice-présidente senior de l'Asia Society Policy Institute, a déclaré qu'il semblait que « les deux parties aient trouvé un moyen de transférer la propriété à une entreprise américaine ». « Si cela s'avère exact, cela représenterait une avancée importante dans la résolution d'un différend bilatéral qui perdure », a-t-elle déclaré.
Cependant, un accord ne résoudra pas tous les problèmes de TikTok. Un exemple, TikTok est inondé de vidéos à caractère raciste et antisémite créées à l'aide de l'outil d'IA de génération de vidéo Veo 3 de Google. Ils publient également des vidéos trompeuses d'immigrants et de manifestants générées par l'IA. Les vidéos sont devenues virales, avec des millions de visionnages, ce qui suscite des préoccupations quant à la capacité de l'IA à renforcer les stéréotypes existants. Une situation qui montre que les garde-fous mis en place par Google et TikTok se révèlent inefficaces.
En outre, plusieurs études ont rapporté que les effets négatifs de TikTok vont beaucoup plus loin qu'une simple addiction. L'une d'entre elles affirme que TikTok peut modifier la capacité d'attention des enfants et des adolescents. Selon elle, les jeunes utilisateurs qui regardent en boucle des contenus courts sur TikTok ont plus de mal à participer à des activités qui n'offrent pas une satisfaction instantanée. Ce phénomène a été appelé "cerveau TikTok" par certains experts, tandis que d'autres ont souligné que la plateforme était "une machine à dopamine". Le phénomène a été accentué par l'arrivée des plateformes Instagram Reels et YouTube Shorts.
Le fentanyl et d'autres questions restent en suspens
D'autres questions de longue date telles que les contrôles à l'exportation, les investissements chinois aux États-Unis et les restrictions sur les produits chimiques utilisés pour fabriquer le fentanyl ont également été abordées. Bessent a indiqué que le blanchiment d'argent lié au trafic de drogue « était un domaine de parfait accord ». Le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, qui dirigeait la délégation chinoise, a déclaré que les deux parties avaient eu des échanges « francs, approfondis et constructifs », selon l'agence de presse officielle chinoise Xinhua.
Mais Li, le représentant chinois au commerce international, a déclaré que Pékin s'opposait à la « politisation » et à la « militarisation » des questions technologiques, commerciales et économiques, ajoutant que la Chine « ne chercherait jamais à conclure un accord au détriment des principes, des intérêts des entreprises et de l'équité et de la justice internationales ». Il a critiqué les États-Unis pour avoir étendu à l'excès le concept de sécurité nationale et imposé des sanctions à davantage d'entreprises chinoises. Qualifiant cela de « pratique typiquement unilatérale et intimidante », Li a déclaré que la Chine exigeait la levée des mesures restrictives. « Les États-Unis ne devraient pas, d'un côté, demander à la Chine de répondre à leurs préoccupations, tout en continuant, de l'autre, à réprimer les entreprises chinoises », a déclaré Li.
Alors que les discussions se déroulaient ce week-end, Trump a déclaré que la guerre en Ukraine prendrait fin si tous les pays de l'OTAN cessaient d'acheter du pétrole russe et imposaient des droits de douane de 50 % à 100 % à la Chine pour avoir continué à en acheter. Le ministère chinois du Commerce a qualifié cette demande d'« exemple classique d'intimidation unilatérale et de coercition économique ».
Un sommet des dirigeants pourrait être envisagé
Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas précisé si Pékin avait invité Donald Trump à effectuer une visite d'État. Selon les analystes, le sommet des pays de la Coopération économique Asie-Pacifique qui se tiendra en Corée du Sud fin octobre pourrait être l'occasion idéale. Le projet d'une nouvelle série de négociations commerciales est « encourageant, mais semble un peu tardif », a déclaré Cutler, ajoutant que des efforts supplémentaires étaient nécessaires à un niveau inférieur pour qu'une rencontre entre Trump et Xi puisse avoir lieu et qu'il y aurait d'autres occasions pour eux de se rencontrer l'année prochaine.
Pour l'instant, « il reste peu de temps pour conclure un accord commercial significatif », a-t-elle déclaré. « Nous sommes plus susceptibles d'assister à une série de résultats ponctuels, peut-être un engagement de la Chine à acheter davantage de soja américain et d'autres produits, un accord des États-Unis de ne pas annoncer certaines nouvelles mesures de contrôle des exportations de haute technologie américaines, et une nouvelle prolongation de 90 jours de la suspension des droits de douane. »
