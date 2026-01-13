Cloudflare menace de retirer l'entreprise d'Italie et de suspendre ses services gratuits pour les Jeux olympiques d'hiver : « Vous n'avez pas le droit de réglementer en dehors de vos frontières »

Hier, un organisme quasi judiciaire italien a infligé une amende de 17 millions de dollars à Cloudflare pour ne pas s'être conformé à son programme de censure d'Internet. Ce programme, que même l'UE a qualifié de préoccupant, nous obligeait, dans les 30 minutes suivant la notification, à censurer totalement sur Internet tous les sites qu'une cabale obscure d'élites médiatiques européennes jugeait contraires à leurs intérêts. Aucun contrôle judiciaire. Aucune procédure régulière. Aucun recours. Aucune transparence. Il nous obligeait non seulement à supprimer des clients, mais aussi à censurer notre résolveur DNS 1.1.1.1, ce qui risquait de bloquer n'importe quel site sur Internet. Et il nous obligeait à censurer le contenu non seulement en Italie, mais dans le monde entier. En d'autres termes, l'Italie insiste pour qu'une cabale médiatique européenne obscure puisse dicter ce qui est autorisé ou non en ligne.Cela est bien sûr RÉVOLTANT et, même avant l'amende d'hier, nous avions déjà plusieurs recours juridiques en cours contre ce système. Nous allons bien sûr contester cette amende injuste. Non seulement parce qu'elle est injustifiée à notre égard, mais aussi parce qu'elle est contraire aux valeurs démocratiques.En outre, nous envisageons les mesures suivantes : 1) mettre fin aux services de cybersécurité pro bono d'une valeur de plusieurs millions de dollars que nous fournissons aux prochains Jeux olympiques de Milan-Cortina ; 2) mettre fin aux services de cybersécurité gratuits de Cloudflare pour tous les utilisateurs basés en Italie ; 3) retirer tous les serveurs des villes italiennes ; et 4) mettre fin à tous les projets de création d'un bureau Cloudflare en Italie ou d'investissements dans le pays.Qui sème le vent récolte la tempête. Bien que je m'y prendrais différemment de l'administration américaine actuelle, j'apprécie que @JDVance prenne l'initiative de reconnaître que ce type de réglementation constitue une question fondamentale de commerce déloyal qui menace également les valeurs démocratiques. Et dans ce cas, @ElonMusk a raison : la liberté d'expression (#FreeSpeech) est essentielle et est attaquée par une cabale déconnectée de la réalité composée de décideurs politiques européens très perturbés.Je serai à Washington dès le début de la semaine prochaine pour discuter de cette question avec les responsables de l'administration américaine et je rencontrerai le CIO à Lausanne peu après pour exposer les risques que courent les Jeux olympiques si @Cloudflare retire sa protection en matière de cybersécurité.En attendant, nous restons disposés à discuter de cette question avec les responsables du gouvernement italien qui, jusqu'à présent, se sont montrés réticents à aller au-delà de l'imposition d'amendes. Nous pensons que l'Italie, comme tous les pays, a le droit de réglementer le contenu des réseaux à l'intérieur de ses frontières. Mais elle doit le faire dans le respect de l'État de droit et des principes de procédure régulière. Et l'Italie n'a certainement pas le droit de réglementer ce qui est autorisé ou non sur Internet aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Chine, au Brésil, en Inde ou ailleurs en dehors de ses frontières.C'EST UN COMBAT IMPORTANT ET NOUS ALLONS GAGNER !!!