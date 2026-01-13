Cloudflare menace de retirer l'entreprise d'Italie et de suspendre ses services gratuits pour les Jeux olympiques d'hiver : « Vous n'avez pas le droit de réglementer en dehors de vos frontières »

L'autorité italienne de régulation des communications AGCOM a infligé une amende record de 14,2 millions d'euros à Cloudflare après que l'entreprise ait refusé de mettre en uvre les mesures requises pour bloquer le piratage. Cloudflare a vivement contesté les accusations tout au long de la procédure de l'AGCOM et avait précédemment critiqué le système Piracy Shield pour son manque de transparence et de procédure régulière. Le PDG de Cloudflare s'en est pris à l'Italie. « Aucun contrôle judiciaire. Aucune procédure régulière. Aucun recours. Pas de transparence », a-t-il écrit.
Récemment, l'autorité italienne de régulation des communications AGCOM a infligé une amende record de 14,2 millions d'euros à Cloudflare après que l'entreprise ait refusé de mettre en uvre les mesures requises pour bloquer le piratage. Cloudflare a fait valoir que le filtrage de son résolveur DNS mondial 1.1.1.1 serait « impossible » sans nuire à ses performances globales. L'AGCOM n'a pas été convaincue par cet argument « trop important pour être bloqué ». Le régulateur a rétorqué que Cloudflare disposait de toute l'expertise technologique et des ressources nécessaires pour mettre en uvre les mesures de blocage. L'AGCOM a fait valoir que la société était réputée pour sa gestion complexe du trafic et a rejeté l'argument selon lequel le respect de l'ordonnance de blocage perturberait son service.
En réponse, Matthew Prince, PDG de Cloudflare, est très mécontent de l'Italie. La raison en est l'amende de 14,2 millions d'euros infligée à l'entreprise pour avoir défié Piracy Shield, un outil de censure qui ne respecte pas les procédures légales. Cette sanction est la première mesure coercitive majeure prise en vertu d'une loi italienne de 2023. Piracy Shield obligerait les fournisseurs de systèmes de noms de domaine tels que Cloudflare à bloquer l'accès aux sites web accusés d'héberger des contenus piratés dans les 30 minutes suivant la notification des détenteurs de droits, sans décision de justice, sans possibilité d'appel et sans transparence.
Dans une série de messages publiés sur X, anciennement Twitter, le PDG de Cloudflare s'en est pris à l'Italie. « Aucun contrôle judiciaire. Aucune procédure régulière. Aucun recours. Pas de transparence », a-t-il écrit, soulignant les risques encourus même par le résolveur DNS public 1.1.1.1 de Cloudflare. Il s'est en outre plaint du fait que l'amende infligée est calculée à hauteur de 2 % du chiffre d'affaires mondial de Cloudflare, alors que les ventes de l'entreprise en Italie n'ont atteint que 8 millions de dollars en 2024.
Yesterday a quasi-judicial body in Italy fined @Cloudflare $17 million for failing to go along with their scheme to censor the Internet. The scheme, which even the EU has called concerning, required us within a mere 30 minutes of notification to fully censor from the Internet any pic.twitter.com/qZf9UKEAY5— Matthew Prince 🌥 (@eastdakota) January 9, 2026
La décision de l'Italie intervient dans un contexte de pression croissante de l'Europe sur les entreprises technologiques américaines, contre laquelle le gouvernement de Donald Trump a protesté. Faisant référence à cela, le PDG de Cloudflare a remercié le vice-président américain JD Vance et le PDG de Tesla, Elon Musk.
Depuis l'entrée en vigueur du Piracy Shield, l'Italie a ordonné à Google d'empoisonner son service DNS public afin de bloquer les sites Web diffusant illégalement des contenus protégés par le droit d'auteur sur Internet. Le tribunal de Milan a rendu cette décision en réponse à une plainte selon laquelle Google n'avait pas bloqué les sites Web de piratage après leur identification par l'AGCOM. Le tribunal estime que les sites en question étaient impliqués dans la diffusion illégale en continu de matchs de football de la Serie A, qui est depuis des années l'objectif des militants de la lutte contre le piratage en Italie. Étant donné que Google offre un service DNS public, il est soumis à la loi Piracy Shield.
Voici la réponse de Matthew Prince, PDG de Cloudflare :
Hier, un organisme quasi judiciaire italien a infligé une amende de 17 millions de dollars à Cloudflare pour ne pas s'être conformé à son programme de censure d'Internet. Ce programme, que même l'UE a qualifié de préoccupant, nous obligeait, dans les 30 minutes suivant la notification, à censurer totalement sur Internet tous les sites qu'une cabale obscure d'élites médiatiques européennes jugeait contraires à leurs intérêts. Aucun contrôle judiciaire. Aucune procédure régulière. Aucun recours. Aucune transparence. Il nous obligeait non seulement à supprimer des clients, mais aussi à censurer notre résolveur DNS 1.1.1.1, ce qui risquait de bloquer n'importe quel site sur Internet. Et il nous obligeait à censurer le contenu non seulement en Italie, mais dans le monde entier. En d'autres termes, l'Italie insiste pour qu'une cabale médiatique européenne obscure puisse dicter ce qui est autorisé ou non en ligne.
Cela est bien sûr RÉVOLTANT et, même avant l'amende d'hier, nous avions déjà plusieurs recours juridiques en cours contre ce système. Nous allons bien sûr contester cette amende injuste. Non seulement parce qu'elle est injustifiée à notre égard, mais aussi parce qu'elle est contraire aux valeurs démocratiques.
En outre, nous envisageons les mesures suivantes : 1) mettre fin aux services de cybersécurité pro bono d'une valeur de plusieurs millions de dollars que nous fournissons aux prochains Jeux olympiques de Milan-Cortina ; 2) mettre fin aux services de cybersécurité gratuits de Cloudflare pour tous les utilisateurs basés en Italie ; 3) retirer tous les serveurs des villes italiennes ; et 4) mettre fin à tous les projets de création d'un bureau Cloudflare en Italie ou d'investissements dans le pays.
Qui sème le vent récolte la tempête. Bien que je m'y prendrais différemment de l'administration américaine actuelle, j'apprécie que @JDVance prenne l'initiative de reconnaître que ce type de réglementation constitue une question fondamentale de commerce déloyal qui menace également les valeurs démocratiques. Et dans ce cas, @ElonMusk a raison : la liberté d'expression (#FreeSpeech) est essentielle et est attaquée par une cabale déconnectée de la réalité composée de décideurs politiques européens très perturbés.
Je serai à Washington dès le début de la semaine prochaine pour discuter de cette question avec les responsables de l'administration américaine et je rencontrerai le CIO à Lausanne peu après pour exposer les risques que courent les Jeux olympiques si @Cloudflare retire sa protection en matière de cybersécurité.
En attendant, nous restons disposés à discuter de cette question avec les responsables du gouvernement italien qui, jusqu'à présent, se sont montrés réticents à aller au-delà de l'imposition d'amendes. Nous pensons que l'Italie, comme tous les pays, a le droit de réglementer le contenu des réseaux à l'intérieur de ses frontières. Mais elle doit le faire dans le respect de l'État de droit et des principes de procédure régulière. Et l'Italie n'a certainement pas le droit de réglementer ce qui est autorisé ou non sur Internet aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Chine, au Brésil, en Inde ou ailleurs en dehors de ses frontières.
C'EST UN COMBAT IMPORTANT ET NOUS ALLONS GAGNER !!!
