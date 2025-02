Un projet de loi controversé de lutte contre la diffusion de films et émissions piratés

Les principaux champs d'action du projet de loi selon Zoe Lofgren

cible les sites Web de piratage étrangers (uniquement) : en s'appliquant strictement aux sites de piratage à grande échelle gérés par des étrangers, le projet de loi garantit que les plateformes américaines légales, les sites à usage mixte et les créateurs indépendants ne seront pas affectés ;



respecte les droits du premier amendement : chaque ordre de blocage doit être soumis à un tribunal américain, ce qui nécessite des preuves claires, une procédure régulière et un contrôle judiciaire pour garantir une application équitable et empêcher la censure ;



empêche le blocage excessif et protège les contenus légaux : les tribunaux doivent d'abord vérifier que le blocage d'un site Web n'entrave pas l'accès à des contenus légaux avant d'émettre une ordonnance ;



permet des solutions techniques réalisables : contrairement aux propositions antérieures, le projet de loi n'impose pas de mesures techniques spécifiques pour le blocage. Il permet au contraire aux fournisseurs de services de déterminer la ou les meilleures méthodes, les moins intrusives, pour se conformer aux décisions de justice, tout en préservant la stabilité et la sécurité d'Internet ;



fournit un mécanisme de blocage étroitement adapté : étant donné que les ordonnances autorisées par le projet de loi se limitent aux sites de piratage qui existent uniquement pour enfreindre les droits d'auteur, il n'y aurait pas d'application trop large qui pourrait avoir un impact sur les entreprises légitimes ou la liberté d'expression ;



protège les fournisseurs de services contre la responsabilité légale : les fournisseurs de services Internet, les fournisseurs de DNS et les autres intermédiaires sont à l'abri des poursuites judiciaires tant qu'ils respectent de bonne foi les mesures de blocage ordonnées par les tribunaux.



Les défenseurs de la vie privée et de la liberté numérique dénoncent la proposition

Envoyé par Meredith Rose Envoyé par

Plutôt que de s'attaquer au problème à sa source, c'est-à-dire de traduire en justice les responsables des sites de piratage à l'étranger, le Congrès et ses alliés de l'industrie du divertissement ont décidé de mettre en place une vaste infrastructure de censure. Les ordonnances de blocage de sites obligent n'importe quel fournisseur de services, qu'il s'agisse d'un fournisseur résidentiel à large bande ou d'un résolveur DNS mondial, à interrompre le trafic en provenance de sites Web ciblés accusés d'enfreindre le droit d'auteur.



Plus important encore, l'application d'ordonnances de blocage à des résolveurs DNS mondiaux entraîne des blocages mondiaux. Cela signifie qu'un tribunal peut couper l'accès à un site Web dans le monde entier, sur la base d'une plainte déposée par un individu et d'une procédure accélérée. Les ordonnances de blocage sont des armes incroyablement puissantes, propices aux abus, et nous avons vu les conséquences désastreuses de leur mise en œuvre dans d'autres pays.



Les critiques affirment que le projet de loi pourrait nuire aux internautes

Le projet de loi, intitulé « Foreign Anti-Digital Piracy Act (FADPA) », a été proposé par la représentante démocrate Zoe Lofgren (CA-18) le 29 janvier 2025. S'il est adopté, le projet de loi créera un système réglementé permettant aux titulaires de droits d'auteur de lutter contre ce que Zoe Lofgren a qualifié de « flux de piratage en ligne ». Dans son communiqué de presse sur le projet de loi FADPA, elle a souligné que le piratage a augmenté ces dernières années.Selon elle, ce phénomène a coûté des dizaines de milliards de dollars à l'industrie du divertissement et a menacé des centaines d'emplois. Elle a déclaré que les tentatives précédentes de lutte contre le piratage, telles que le projet de loi « Stop Online Piracy Act » (SOPA), ont échoué parce qu'elles étaient trop générales. Le projet de loi FADPA ne vise que les sites Web étrangers et nécessiterait une ordonnance d'un juge pour être appliqué au cas par cas.D'après Zoe Lofgren, la loi serait conforme au premier amendement et pourrait aider un secteur en proie aux pirates. « Chaque ordonnance de blocage doit passer par un tribunal américain, ce qui nécessite des preuves claires, une procédure régulière et un contrôle judiciaire pour garantir une application équitable et empêcher la censure », précise le communiqué de presse. Le projet de loi est salué par les différents acteurs de l'industrie cinématographique.La représentante Zoe Lofgren a publié un résumé du projet de loi expliquant comment les titulaires de droits d'auteur peuvent obtenir des ordonnances de blocage. « Un titulaire de droits d'auteur ou un licencié exclusif peut déposer une requête auprès d'un tribunal de district des États-Unis afin d'obtenir une ordonnance préliminaire à l'encontre d'un site Web ou d'un service en ligne étranger qui enfreint les droits d'auteur », indique le résumé du projet de loi.Pour les contenus non en direct, la requête doit démontrer que « la transmission d'une œuvre par l'intermédiaire d'un site Web étranger porte vraisemblablement atteinte aux droits exclusifs en vertu de la section 106 [de la loi américaine] et cause un préjudice irréparable ».Pour les événements en direct, le projet de loi dispose que la requête doit démontrer que « la transmission non autorisée, imminente ou en cours, d'un événement en direct est susceptible de porter atteinte aux droits exclusifs et causera un préjudice irréparable ».Le projet de loi de Zoe Lofgren imposerait le blocage de sites aux fournisseurs d'accès à large bande comptant au moins 100 000 abonnés et aux fournisseurs de services DNS publics dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 100 millions de dollars. Selon le communiqué, le projet de loi :Zoe Lofgren affirme que son projet de loi sur la lutte contre « le piratage numérique à l'étranger préserve l'Internet ouvert ». Cependant, les groupes de défense des droits numériques ne sont pas de cet avis. Ils dénoncent un outil de censures qui pourrait avoir des implications plus larges que son objectif initial.Selon Meredith Rose, conseillère principale en matière de politique du groupe de défense Public Knowledge, « la proposition de Zoe Lofgren ne s'attaque pas au problème réel, mais veut mettre en place une vaste infrastructure de censure ». Le groupe indique qu'un tel système conduirait à des abus.Zoe Lofgren a défendu son projet de loi et a déclaré avoir travaillé en étroite collaboration avec Hollywood pour l'élaborer. « La loi sur la lutte contre le piratage numérique à l'étranger est une approche intelligente et ciblée qui met l'accent sur la sécurité et la propriété intellectuelle, tout en respectant les droits de la défense et la liberté d'expression, et en veillant à ce que l'application de la loi se concentre sur le problème réel », a déclaré Zoe Lofgren.« Le compromis est souvent trouvé lorsque l'on s'assoit et que l'on élabore des recommandations politiques avec les travailleurs, les entreprises et les utilisateurs directement concernés, et j'apprécie le soutien des communautés de la technologie et du contenu dans cet effort », a-t-elle ajouté. Cependant, selon les groupes de défense, la législation FADPA semble raisonnable sur le papier, mais elle pourrait être utilisée de manière abusive dans la pratique.Ce serait comme le DMCA (Digital Millennium Copyright Act) sous stéroïdes. Des sociétés comme YouTube ont tendance à supprimer d'abord et à poser des questions ensuite lorsqu'une société comme Disney ou Nintendo envoie un avis de retrait DMCA, même s'il s'agit d'un acte illégitime.Selon les critiques, le DMCA a conduit les entreprises à contrôler l'utilisation équitable en ligne. Re:Create Coalition, qui plaide en faveur de lois équilibrées sur le droit d'auteur, a déclaré que « le projet de loi de Zoe Lofgren donnerait au Big Content l'interrupteur d'Internet qu'il cherche à obtenir depuis des décennies ».L'opérateur d'un site Web ou d'un service en ligne étranger dispose de 30 jours pour se présenter devant le tribunal et contester l'ordonnance préliminaire. Le projet de loi FADPA a encore un long chemin à parcourir avant de devenir une loi. Il faudra des mois d'arguties avant qu'il ne soit adopté, s'il l'est un jour.Public Knowledge a déclaré que le projet de loi donnerait trop de pouvoir aux détenteurs de droits d'auteur, ce qui serait préoccupant. « L'industrie du divertissement dispose déjà d'un pouvoir sans précédent pour contrôler l'accès des Américains à Internet ; elle a l'autorité légale de forcer les fournisseurs d'accès à Internet à déconnecter les abonnés sur la base de simples accusations de violation des droits d'auteur », a déclaré Meredith Rose.Meredith Rose faisait référence aux nombreuses actions en justice intentées par les détenteurs de droits d'auteur, selon lesquelles les fournisseurs d'accès à Internet n'ont pas suffisamment lutté contre le piratage sur leurs réseaux et n'ont pas mis fin aux activités des contrefacteurs récidivistes.Les FAI se sont opposés à ces actions en justice, déclarant à la Cour suprême qu'ils ne devraient pas avoir à lutter de manière agressive contre les violations de droits d'auteur sur les réseaux à large bande. Les FAI affirment également que les licenciements massifs d'internautes demandés par les maisons de disques porteraient préjudice à des personnes « qui n'ont pas commis d'infraction et qui n'ont peut-être aucun lien avec le contrefacteur ».Brandon Butler, directeur exécutif de Re:Create, a décrié le projet de loi FADPA : « les droits d'auteur font l'objet de vives controverses et sont tristement faciles à utiliser pour contrer la liberté d'expression en ligne. Les procédures unilatérales de la FADPA seront un outil irrésistible pour les trolls et les censeurs d'Internet ».Sources : communiqué de presse , texte du projet de loi FADPA ( 1 2 ), Re:Create Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du projet de loi Foreign Anti-Digital Piracy Act (FADPA ) ?Quels sont les risques liés à la mise en œuvre des mesures proposées dans ce projet de loi ?Quels seraient les impacts de ces mesures sur le Web et l'accès à Internet ? S'agit-il d'un outil de censure ?