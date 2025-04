Apple et Meta furieux contre l'UE qui leur inflige des amendes d'un montant total de 700 millions d'euros,

Apple est accusée d’avoir entravé la liberté des développeurs en interdisant de signaler aux utilisateurs l’existence de solutions de paiement moins chères hors de l’App Store. Une atteinte directe à la concurrence selon le DMA, qui exige une ouverture des écosystèmes fermés. Cette pratique revient à forcer les consommateurs à payer plus cher, sans le savoir, et à verrouiller l’innovation des développeurs tiers.Meta, de son côté, est sanctionnée pour son modèle « payer ou consentir » : les utilisateurs européens doivent choisir entre accepter la publicité ciblée ou payer un abonnement. Or, selon l’UE, un consentement doit être libre, inconditionnel et éclairé — ce qui n’est clairement pas le cas ici. Meta a partiellement modifié son approche, mais cela n’a pas suffi à calmer Bruxelles.La Commission européenne a infligé une amende de 500 millions d'euros à Apple et de 200 millions d'euros à Meta, estimant que les deux entreprises avaient enfreint la loi sur les marchés numériques (DMA). Les entreprises sont tenues de mettre leurs plateformes en conformité dans un délai de 60 jours, sous peine d'être soumises à des « astreintes », a déclaré la Commission européenne.Il s'agit des deux premières décisions de non-conformité adoptées par la Commission en vertu de la loi sur les marchés numériques. La Commission a déclaré qu'elle avait déterminé qu'Apple avait enfreint son obligation de lutte contre le pilotage et que « Meta avait enfreint l'obligation du DMA de donner aux consommateurs le choix d'un service qui utilise moins de leurs données personnelles ».« Apple et Meta n'ont pas respecté le RGPD en mettant en œuvre des mesures qui renforcent la dépendance des utilisateurs professionnels et des consommateurs à l'égard de leurs plateformes », a déclaré Teresa Ribera, commissaire européenne chargée de la concurrence.Dans le détail, voici ce qui est reproché à chacune des entreprises.Selon le DMA, les développeurs d'applications qui distribuent leurs applications via l'App Store d'Apple doivent être en mesure d'informer gratuitement les clients des autres offres disponibles en dehors de l'App Store, de les orienter vers ces offres et de leur permettre d'effectuer des achats.La Commission a constaté qu'Apple ne respecte pas cette obligation. En raison d'un certain nombre de restrictions imposées par Apple, les développeurs d'applications ne peuvent pas profiter pleinement des avantages des canaux de distribution alternatifs en dehors de l'App Store. De même, les consommateurs ne peuvent pas bénéficier pleinement d'offres alternatives et moins chères, car Apple empêche les développeurs d'applications d'informer directement les consommateurs de ces offres. L'entreprise n'a pas réussi à démontrer que ces restrictions sont objectivement nécessaires et proportionnées.Dans le cadre de sa décision, la Commission a ordonné à Apple de supprimer les restrictions techniques et commerciales en matière de pilotage et de s'abstenir de perpétuer le comportement non conforme à l'avenir, ce qui inclut l'adoption d'un comportement ayant un objet ou un effet équivalent.L'amende imposée à Apple tient compte de la gravité et de la durée de l'infraction.En vertu de la DMA, les « gatekeepers » doivent demander le consentement des utilisateurs pour combiner leurs données personnelles entre les services. Les utilisateurs qui ne donnent pas leur consentement doivent avoir accès à une alternative moins personnalisée mais équivalente.En novembre 2023, Meta a introduit un modèle publicitaire binaire « Consentir ou payer ». Dans le cadre de ce modèle, les utilisateurs européens de Facebook et d'Instagram avaient le choix entre consentir à la combinaison de données personnelles à des fins de publicité personnalisée ou payer un abonnement mensuel pour un service sans publicité.La Commission a estimé que ce modèle n'était pas conforme au RGPD, car il ne donnait pas aux utilisateurs le choix spécifique requis d'opter pour un service qui utilise moins de leurs données personnelles, mais qui est par ailleurs équivalent au service de « publicités personnalisées ». Le modèle de Meta ne permettait pas non plus aux utilisateurs d'exercer leur droit de consentir librement à la combinaison de leurs données personnelles.En novembre 2024, après de nombreux échanges avec la Commission, Meta a introduit une autre version du modèle d'annonces personnalisées gratuites, offrant une nouvelle option qui utiliserait moins de données personnelles pour afficher des publicités. La Commission évalue actuellement cette nouvelle option et poursuit son dialogue avec Meta, demandant à l'entreprise de fournir des preuves de l'impact de ce nouveau modèle d'annonces dans la pratique.Sans préjudice de cette évaluation en cours, la décision de non-conformité prise par la Commission concerne la période pendant laquelle les utilisateurs finaux de l'UE se sont vu proposer uniquement l'option binaire « Consentir ou payer » entre mars 2024, date à laquelle les obligations de la DMA sont devenues juridiquement contraignantes, et novembre 2024, date à laquelle le nouveau modèle d'annonces de Meta a été mis en place.L'amende imposée à Meta tient également compte de la gravité et de la durée de la non-conformité, tout en notant que les décisions prises à l'encontre d'Apple et de Meta sont les premières décisions de non-conformité adoptées dans le cadre de la DMA.Meta a déclaré que la Commission européenne « restreint injustement la publicité personnalisée » et que « le fait de nous obliger à modifier notre modèle commercial impose effectivement un tarif de plusieurs milliards de dollars à Meta tout en nous obligeant à offrir un service de qualité inférieure ».« La Commission européenne tente d'handicaper les entreprises américaines prospères tout en permettant aux entreprises chinoises et européennes d'opérer selon des normes différentes », a déclaré Joel Kaplan, responsable des affaires internationales de Meta.Apple a déclaré dans un communiqué qu'elle « fera appel et continuera à s'engager auprès de la Commission au service de ses clients européens ».La Commission européenne peut infliger aux entreprises des amendes allant jusqu'à 10 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial, ce qui représenterait plusieurs milliards pour Apple et Meta. Reuters a rapporté que les amendes relativement modestes sont « dues à la courte période des violations, à l'accent mis sur la conformité plutôt que sur les sanctions, et au désir d'éviter d'éventuelles représailles de la part du [président Donald] Trump ».Ribera a déclaré que la Commission européenne avait pris « des mesures d'application fermes mais équilibrées contre les deux entreprises, sur la base de règles claires et prévisibles ».La Commission a déclaré qu'Apple est tenue de laisser les développeurs d'applications « informer les clients, gratuitement, des offres alternatives en dehors de l'App Store, les orienter vers ces offres et leur permettre d'effectuer des achats ». Mais en raison d'un « certain nombre de restrictions imposées par Apple, les développeurs d'applications ne peuvent pas bénéficier pleinement des avantages des canaux de distribution alternatifs en dehors de l'App Store », a déclaré le régulateur européen. « De même, les consommateurs ne peuvent pas bénéficier pleinement d'offres alternatives et moins chères car Apple empêche les développeurs d'applications d'informer directement les consommateurs de ces offres. »Apple « n'a pas réussi à démontrer que ces restrictions étaient objectivement nécessaires et proportionnées », a déclaré la Commission européenne. L'autorité de régulation « a ordonné à Apple de supprimer les restrictions techniques et commerciales en matière de pilotage et de s'abstenir de perpétuer le comportement non conforme à l'avenir ».Le DMA exige que Meta « demande le consentement des utilisateurs pour combiner leurs données personnelles entre les services », a déclaré la Commission. « Les utilisateurs qui ne donnent pas leur consentement doivent avoir accès à une alternative moins personnalisée mais équivalente ».Avec le modèle publicitaire « Consentir ou payer » de Meta introduit en novembre 2023, « les utilisateurs européens de Facebook et d'Instagram avaient le choix entre consentir à la combinaison de données personnelles pour une publicité personnalisée ou payer un abonnement mensuel pour un service sans publicité », a déclaré la Commission.La Commission européenne a estimé que ce modèle violait le RGPD car il ne donnait pas aux utilisateurs « le choix spécifique requis d'opter pour un service qui utilise moins de leurs données personnelles mais qui est par ailleurs équivalent au service de »publicités personnalisées« » et « ne permettait pas aux utilisateurs d'exercer leur droit de consentir librement à la combinaison de leurs données personnelles ».Meta a changé de modèle en novembre 2024 après avoir discuté avec la Commission, selon le communiqué. « Meta a introduit une autre version du modèle d'annonces personnalisées gratuites, offrant une nouvelle option qui utilise prétendument moins de données personnelles pour afficher des publicités », a déclaré la Commission. « La Commission évalue actuellement cette nouvelle option et poursuit son dialogue avec Meta, en demandant à l'entreprise de fournir des preuves de l'impact de ce nouveau modèle publicitaire dans la pratique ».L'amende de 200 millions d'euros ne concerne que la période comprise entre mars 2024, date à laquelle les obligations liées aux DMA ont pris effet, et novembre 2024. Meta pourrait se voir infliger une autre amende si son nouveau système s'avérait lui aussi non conforme.La Commission européenne a également donné de bonnes nouvelles à Meta en déterminant que Facebook Marketplace ne devait plus être désigné comme contrôleur d'accès dans le cadre du DMA parce qu'il comptait moins de 10 000 utilisateurs professionnels en 2024. Meta a fait appel de cette décision en mars 2024.En raison de la faible utilisation du service, « Meta n'atteint donc plus le seuil pertinent donnant lieu à une présomption selon laquelle Marketplace est une passerelle importante permettant aux utilisateurs professionnels d'atteindre les utilisateurs finaux », a déclaré la Commission européenne.La Maison Blanche a jugé ces amendes comme une « extorsion économique » à peine voilée. Le retour de Donald Trump dans la campagne présidentielle alimente l’idée d’un protectionnisme renforcé : des tarifs douaniers punitifs pourraient suivre, visant spécifiquement les entreprises européennes. Cette tension révèle l’asymétrie systémique entre les États-Unis et l’Europe : l’UE régule, mais n’a pas de champions numériques de la taille de ceux qu’elle pénalise. Elle agit comme régulateur mondial sans véritable levier industriel.À y regarder de plus près, les montants annoncés impressionnent sur le papier. Mais comparons :Dans un tel contexte, peut-on réellement parler de sanctions dissuasives ? Ou assiste-t-on à une régulation de façade, calibrée pour apaiser l’opinion sans ébranler le modèle économique des plateformes ?Le DMA, voté avec fracas, devait changer la donne. Mais la lenteur des premières sanctions, leur modération relative, et le flou juridique autour des obligations concrètes montrent que l’UE tente encore de ménager la chèvre et le chou : réguler, sans trop choquer. Bruxelles craint autant la fuite des entreprises, que les représailles américaines. C’est un arbitrage politique avant d’être une guerre économique.Ce nouvel épisode révèle l’ampleur du défi européen : affirmer sa souveraineté numérique sans capacité technologique équivalente, ni consensus international fort. Si l’UE veut réellement transformer l’écosystème numérique, il faudra aller plus loin que les amendes symboliques. Il faudra imposer des réformes structurelles, contrôler les algorithmes, limiter l’effet réseau — quitte à subir les foudres des géants.Apple et Meta sont peut-être furieuses. Sources : communiqué de Meta