Linstrument anti-coercition aidera lUE à faire face aux pays qui restreignent le commerce pour tenter dimposer un changement dans les politiques de lUE. Un exemple concerne les restrictions commerciales que la Chine a imposées à la Lituanie après avoir annoncé lamélioration de ses relations commerciales avec Taïwan en juin 2021.



Quelques mois après cette annonce, les entreprises lituaniennes ont signalé des difficultés à renouveler ou à conclure des contrats avec des entreprises chinoises. Elles ont également eu des problèmes avec les expéditions qui n'étaient pas dédouanées et ne pouvaient pas remplir des documents de douane. Le Parlement a dénoncé la coercition économique exercée par la Chine sur la Lituanie dans plusieurs résolutions.



Quelles mesures lUE peut-elle prendre actuellement pour résoudre les conflits commerciaux ?



L'UE peut recourir à toute une série de mesures antidumping. LUE peut imposer des amendes aux pays tiers sil savère quils pratiquent le dumping de produits en Europe. L'amende prend la forme de droits antidumping ou de droits de douane sur les produits faisant l'objet d'un dumping.



L'UE est également membre de l'Organisation mondiale du commerce, ce qui peut contribuer à résoudre les différends entre les membres. Toutefois, les procédures peuvent être très longues et ne couvrent pas toutes les infractions.



Comment linstrument anti-coercition fonctionnera-t-il ?



Lobjectif de cet outil anti-coercition est dagir comme un moyen de dissuasion, en permettant à lUE de résoudre les conflits commerciaux par la négociation.



Toutefois, en dernier recours, cela pourrait être utilisé pour lancer des contre-mesures contre un pays tiers, notamment un large éventail de restrictions liées au commerce, aux investissements et au financement.