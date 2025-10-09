Le Danemark envisage d'interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans : « Nous avons libéré un monstre  », déclare la Première ministre Mette Frederiksen aux législateurs danois

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a appelé à une interdiction nationale de l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants de moins de 15 ans, avertissant que les plateformes en ligne « volent l'enfance de nos enfants ». Annoncée lors d'un discours au Parlement, cette proposition limiterait l'accès à ces réseaux à moins que les parents n'accordent leur autorisation, conformément aux règles de l'Union européenne. Le Danemark rejoint ainsi d'autres pays, dont la France, qui se sont prononcés en faveur d'une interdiction des médias sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans.
Cette proposition intervient alors que la Commission européenne a déclaré que les États membres pouvaient mettre en uvre leurs propres interdictions nationales pour les mineurs sur les réseaux sociaux, dans le cadre du règlement sur les services numériques (DSA). Les nouvelles lignes directrices sont accompagnées d'un projet d'application de vérification de l'âge utilisant des pièces d'identité et la reconnaissance faciale, afin d'harmoniser la protection des jeunes utilisateurs dans l'ensemble de l'UE.
La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a récemment milité en faveur d'une interdiction des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 15 ans, affirmant que les téléphones portables et les réseaux sociaux « volent l'enfance de nos enfants ».
La Première ministre danoise a annoncé ce projet le mardi 7 octobre 2025 lors d'un discours devant le Parlement danois, le Folketing. Elle a appelé les législateurs à interdire « davantage » les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans. Les parents auront cependant la possibilité d'autoriser leur enfant à utiliser les réseaux sociaux à partir de 13 ans.
Dans l'Union européenne, les enfants doivent avoir au moins 13 ans pour créer un compte sur les réseaux sociaux. Mais Mette Frederiksen a cité des données montrant que 94 % des enfants danois avaient un compte sur les réseaux sociaux avant cet âge.
« Ils voient des choses à l'écran qu'ils ne devraient pas voir », a déclaré Mette Frederiksen. Elle a souligné l'anxiété, la dépression, le manque de concentration et les problèmes de lecture liés aux réseaux sociaux, affirmant que « nous avons libéré un monstre ».
Cependant, Mette Frederiksen n'a pas précisé quelles plateformes de réseaux sociaux seraient concernées par les restrictions proposées.
Le Danemark a également pris des mesures pour interdire les téléphones portables dans les écoles et les clubs périscolaires, et a fait pression pour que des règles plus strictes soient adoptées à l'échelle de l'UE afin de protéger les enfants en ligne.
D'autres pays européens ont également pris des mesures pour restreindre l'accès des jeunes aux réseaux sociaux et aux téléphones portables.
En juin 2025, le gouvernement néerlandais a conseillé aux parents de ne pas autoriser les enfants de moins de 15 ans à utiliser les réseaux sociaux tels que TikTok et Instagram. L'année dernière, le président français Emmanuel Macron s'est déclaré favorable à une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans.
La récente initiative du gouvernement danois sappuie par ailleurs sur un constat désormais bien documenté : les jeunes sont vulnérables aux effets négatifs de l'utilisation des réseaux sociaux à différentes périodes de leur adolescence. Une étude menée par lOxford Internet Institute a révélé que les filles âgées de 11 à 13 ans et les garçons âgés de 14 à 15 ans ressentaient un lien négatif entre l'utilisation des médias sociaux et leur satisfaction dans la vie.
Au-delà de l'influence psychologique, le problème de la vérification de l'âge sur les réseaux sociaux demeure. Selon une étude de l'Ofcom de 2024, un tiers des enfants présents sur les réseaux sociaux possèdent un faux profil affichant plus de 18 ans avec une fausse date de naissance. Un groupe d'adolescents a même confirmé qu'« il est tellement facile de mentir sur son âge ». Malgré les lois obligeant les plateformes à renforcer la vérification de l'âge, l'étude montre que les systèmes actuels sont inefficaces.
Source : La Première ministre Mette Frederiksen, lors d'un discours devant le Parlement danois
