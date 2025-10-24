Donald Trump accusé de « corruption » après avoir gracié Changpeng Zhao, fondateur de Binance, reconnu coupable d'avoir facilité le blanchiment d'argent alors qu'il était PDG de la plateforme de cryptomonnaies

Le président Donald Trump a gracié Changpeng Zhao, fondateur de Binance. Zhao, plus connu sous le nom de CZ, avait plaidé coupable en 2023 d'avoir facilité le blanchiment d'argent alors qu'il était PDG de la grande plateforme d'échange de cryptomonnaies. Le plaidoyer de Zhao faisait partie d'un accord à 4,3 milliards de dollars conclu entre Binance et le ministère américain de la Justice en 2023. La sénatrice Elizabeth Warren, démocrate du Massachusetts, a vivement critiqué cette grâce, la qualifiant d'exemple de « corruption ».
En avril 2024, Changpeng Zhao, fondateur et ancien PDG de la bourse de cryptomonnaies Binance, a été condamné pour blanchiment d'argent. Lors du procès, les procureurs américains ont indiqué au juge qu'ils souhaitaient que Changpeng Zhao, connu sous le nom de « CZ », purge deux fois la peine maximale de 18 mois recommandée par les lignes directrices fédérales. Les procureurs ont déclaré qu'une peine sévère pour l'homme qui était autrefois considéré comme la personne la plus puissante de l'industrie de la cryptomonnaie enverrait un message selon lequel "le bon choix, à chaque fois, est de se conformer à la loi.
Récemment, le président américain Donald Trump a gracié le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, qui avait précédemment plaidé coupable d'avoir facilité le blanchiment d'argent alors qu'il dirigeait la plateforme d'échange de cryptomonnaies, a annoncé la Maison Blanche. La grâce accordée à Zhao, plus connu sous le nom de CZ, est intervenue deux mois après que le Wall Street Journal ait révélé que la propre entreprise de cryptomonnaie de la famille Trump, qui a généré environ 4,5 milliards de dollars depuis l'élection de 2024, avait bénéficié d'un « partenariat avec une plateforme de trading discrète gérée en toute confidentialité par Binance ».
Interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait gracié Zhao, Trump a répondu : « Je ne sais pas, il m'a été recommandé par beaucoup de gens. » « Beaucoup de gens disent qu'il n'était coupable de rien », a déclaré Trump. « J'ai donc accordé ma grâce à la demande de nombreuses personnes très bien intentionnées. » Un rapport a révélé que Binance avait retenu en septembre les services du lobbyiste Charles McDowell, qui est un ami du fils du président, Donald Trump Jr.
La grâce accordée à Zhao est intervenue près d'une semaine après que Trump ait commué la peine de 87 mois de prison de l'ancien représentant de New York George Santos, qui avait plaidé coupable de fraude électronique et d'usurpation d'identité aggravée.
Le cabinet de lobbying de McDowell, Checkmate Government Relations, a révélé avoir reçu 450 000 dollars pour le travail effectué le mois précédent, qui comprenait des activités de lobbying auprès de la Maison Blanche et du département du Trésor pour obtenir des « mesures d'allègement exécutives » et traiter des « questions de politique des services financiers liées aux actifs numériques et aux cryptomonnaies ».
« Le président Trump a exercé son autorité constitutionnelle en accordant une grâce à Zhao, qui a été poursuivi par l'administration Biden dans le cadre de sa guerre contre les cryptomonnaies », a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, dans un communiqué. « Dans son désir de punir le secteur des cryptomonnaies, l'administration Biden a poursuivi Zhao malgré l'absence d'allégations de fraude ou de victimes identifiables », a déclaré Leavitt.
Dans sa déclaration, Leavitt a indiqué que les procureurs avaient requis une peine de trois ans. « L'administration Biden a cherché à emprisonner Zhao pendant trois ans, une peine tellement éloignée des lignes directrices en matière de détermination de la peine que même le juge a déclaré n'avoir jamais entendu parler d'une telle chose en 30 ans de carrière », a déclaré Leavitt. « Ces actions de l'administration Biden ont gravement nui à la réputation des États-Unis en tant que leader mondial dans le domaine de la technologie et de l'innovation », a-t-elle déclaré. « La guerre menée par l'administration Biden contre les cryptomonnaies est terminée. »
La sénatrice Elizabeth Warren, démocrate du Massachusetts, a vivement critiqué cette grâce, la qualifiant d'exemple de « corruption ». « Tout d'abord, Changpeng Zhao a plaidé coupable d'une accusation criminelle de blanchiment d'argent », a déclaré Warren, qui est membre éminente de la commission sénatoriale des banques, du logement et des affaires urbaines. « Ensuite, il a soutenu l'une des entreprises cryptographiques de Donald Trump et a fait pression pour obtenir une grâce », a-t-elle déclaré. « Aujourd'hui, Donald Trump a fait sa part et lui a accordé sa grâce. Si le Congrès ne met pas fin à ce type de corruption dans la législation en cours sur la structure du marché, il sera responsable de cette anarchie. »
Binance a déclaré : « Incroyable nouvelle concernant la grâce accordée aujourd'hui à CZ. Nous remercions le président Trump pour son leadership et son engagement à faire des États-Unis la capitale mondiale de la cryptomonnaie. La vision de CZ a non seulement fait de Binance la plus grande bourse de cryptomonnaie au monde, mais elle a également façonné le mouvement plus large de la cryptomonnaie », a déclaré la société.
« Je suis profondément reconnaissant pour la grâce accordée aujourd'hui et envers le président Trump pour avoir maintenu l'engagement des États-Unis en faveur de l'équité, de l'innovation et de la justice », a écrit Zhao dans un message publié sur X. « Nous ferons tout notre possible pour aider les États-Unis à devenir la capitale de la cryptomonnaie et faire progresser le web3 dans le monde entier », a-t-il écrit, avant d'ajouter : « Je suis toujours en vol, d'autres messages suivront. »
En novembre 2023, Zhao a plaidé coupable devant le tribunal fédéral de Seattle et a accepté de démissionner de son poste de PDG de Binance dans le cadre d'un accord à 4,3 milliards de dollars conclu entre la société et le ministère de la Justice. Zhao avait été accusé d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire pour ne pas avoir mis en uvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent et pour avoir délibérément violé les sanctions économiques américaines dans le but intentionnel de tirer profit du marché américain sans mettre en uvre les contrôles légalement requis, a déclaré le ministère de la Justice. Il a été condamné en avril 2024 à seulement quatre mois de prison. Les procureurs fédéraux avaient demandé au juge de condamner Zhao à trois ans de prison.
Le procureur général de l'époque, Merrick Garland, avait vivement critiqué Binance lorsque Zhao avait plaidé coupable. « Binance est devenu la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde en partie grâce aux crimes qu'il a commis. Aujourd'hui, il paie l'une des plus lourdes amendes jamais infligées à une entreprise aux États-Unis », avait déclaré Garland à l'époque. Le même jour, Janet Yellen, alors secrétaire au Trésor, a déclaré : « Binance a fermé les yeux sur ses obligations légales dans sa quête de profits. Ses manquements délibérés ont permis à l'argent de circuler vers des terroristes, des cybercriminels et des pédophiles via sa plateforme. »
L'incursion de Donald Trump dans la cryptomonnaie reste un sujet de préoccupations sur les plans politique, économique et éthique. Le président américain a lancé des actifs numériques qui l'ont enrichi personnellement. Au total, Donald Trump aurait engrangé environ un milliard de dollars au cours des neuf derniers mois. Sa valeur nette est passée à 5,6 milliards de dollars. Ces projets l'auraient également aidé à faire face aux frais de justice colossaux. Derrière les profits affichés et le marketing flamboyant se cachent de lourds soupçons de conflits d'intérêts, de favoritisme politique, de financement opaque et de compromission éthique.
Source : Changpeng Zhao, NBC News, Cabinet de lobbying de McDowell
