Les procureurs américains ont indiqué au juge de district Richard Jones, à Seattle, qu'ils souhaitaient que Changpeng Zhao, connu sous le nom de « CZ », purge deux fois la peine maximale de 18 mois recommandée par les lignes directrices fédérales. Les procureurs ont déclaré qu'une peine sévère pour l'homme qui était autrefois considéré comme la personne la plus puissante de l'industrie de la cryptomonnaie enverrait un message selon lequel "Robert Fisher, associé chez Nixon Peabody à Boston et ancien procureur fédéral, a déclaré qu'il était surpris que les procureurs veuillent une peine sévère malgré le plaidoyer de Zhao, mais il a suggéré qu'ils pourraient essayer de donner l'exemple étant donné le profil élevé de Zhao. "", a-t-il déclaré. "Les avocats de M. Zhao ont demandé une mise à l'épreuve, en invoquant son acceptation "" de la responsabilité et le fait qu'il a déjà payé une amende pénale de 50 millions de dollars. Ils ont également déclaré que Zhao n'avait jamais commis de crime auparavant et qu'aucun accusé dans une affaire à peu près similaire n'avait été emprisonné.M. Zhao serait le deuxième grand patron de la cryptomonnaie à aller en prison, après que Sam Bankman-Fried a été condamné le mois dernier à 25 ans de prison pour avoir volé 8 milliards de dollars aux clients de FTX, sa bourse de cryptomonnaies aujourd'hui en faillite. M. Bankman-Fried avait plaidé non coupable et déclaré que, même s'il avait commis des erreurs, il n'avait pas escroqué les clients. Il a fait appel de sa condamnation et de sa peine.Plusieurs autres magnats de la cryptomonnaie sont également dans le collimateur des autorités américaines, après que l'effondrement des prix des cryptomonnaies en 2022 a mis au jour des fraudes et des comportements répréhensibles dans l'ensemble du secteur.Zhao, 47 ans, a quitté son poste de chef de Binance en novembre, lorsque lui et la bourse qu'il a fondée en 2017 ont admis s'être soustraits aux exigences de blanchiment d'argent en vertu de la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act). Binance a accepté une sanction pénale de 4,32 milliards de dollars.Les procureurs ont déclaré que Binance utilisait un modèle de « Far West » qui accueillait les criminels et n'a pas signalé plus de 100 000 transactions suspectes avec des groupes terroristes désignés, notamment le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique. Ils ont également déclaré que la bourse de Zhao soutenait la vente de matériel pédopornographique et recevait une grande partie du produit des ransomwares. "", ont déclaré les procureurs.M. Zhao a été libéré grâce à une caution de 175 millions de dollars et a accepté de ne pas faire appel de sa condamnation dans le cadre des directives fédérales. Il a également versé 50 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission.