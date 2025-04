Le ministère de la Justice de Donald Trump n'enquêtera pas sur les fraudes liées aux cryptomonnaies et démantèle son équipe chargée des crimes liés aux cryptomonnaies

Le ministère de la Justice de Donald Trump n'enquêtera pas sur les fraudes liées aux cryptomonnaies et démantèlera son équipe chargée des crimes liés aux cryptomonnaies.



La campagne présidentielle de Donald Trump a été financée en partie par des millions de dollars provenant de sociétés de cryptomonnaies et de riches investisseurs du secteur. En retour, il a cherché à faire des États-Unis la "capitale mondiale des cryptomonnaies", en signant un décret visant à "renforcer le leadership américain en matière de technologie financière numérique" et en annonçant la création d'une réserve stratégique de bitcoins et d'un stock d'actifs numériques aux États-Unis.Dans la lignée de cette position, Donald Trump avait affirmé en février que son engagement en faveur des cryptomonnaies est à l'origine des récents sommets historiques atteints par le bitcoin. En outre, Trump a signé en mars un décret établissant une réserve gouvernementale de bitcoins, une étape clé dans le parcours de la cryptomonnaie vers une éventuelle acceptation par le grand public.Trump a également fait la promotion du secteur en même temps que sa famille s'investissait profondément dans les cryptomonnaies. Trump et son épouse, Melania, ont chacun lancé leurs propres monnaies cryptographiques. La famille Trump a créé sa propre bourse de cryptomonnaies, World Liberty Financial. Et les fils de Trump, Eric et Don Jr., ont récemment créé leur propre société d'exploitation minière de bitcoins.Récemment, le ministère de la Justice américain a indiqué qu'il ne mènerait plus d'enquête sur les fraudes liées aux cryptomonnaies. C'est ce qui ressort d'une nouvelle note du procureur général adjoint Todd Blanche, qui a représenté Trump lors du procès 2024, au cours duquel il a été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation pour falsification de documents commerciaux.", a écrit Blanche dans la note, notant que le ministère de la justice "". Au lieu de cela, il a noté que "".La note précise que l'unité d'intégrité des marchés et de lutte contre les fraudes majeures du ministère "", tandis que l'équipe nationale de lutte contre les crypto-monnaies (National Cryptocurrency Enforcement Team - NCET) "".Dans son annonce, Blanche a repris le point de discussion - constamment brandi par les amateurs de cryptomonnaies pendant l'élection de l'année dernière - selon lequel l'administration Biden avait poursuivi une répression des cryptomonnaies par le biais de la "" des agences de réglementation. La Securities and Exchange Commission de Biden, présidée par Gary Gensler, a été considérée comme particulièrement hostile aux cryptomonnaies dans ses mesures d'application.Sous Trump, la SEC a depuis clôturé d'importantes enquêtes et poursuites sur les cryptomonnaies sans prendre de mesures coercitives. L'agence a notamment abandonné les poursuites engagées contre un homme accusé d'avoir commercialisé des crypto-titres non enregistrés et d'avoir manipulé le marché d'un jeton de crypto-monnaie après avoir investi des dizaines de millions de dollars dans la société World Liberty Financial de la famille Trump. Trump a pris des mesures pour installer un nouveau président de la SEC qui possède jusqu'à 6 millions de dollars d'actifs liés aux cryptomonnaies et qui est considéré comme un changement bienvenu par ses collègues investisseurs.Blanche est lui aussi un investisseur en cryptomonnaies, comme le révèle son formulaire de déclaration financière publique. Ses actifs numériques, y compris le bitcoin, l'ethereum et le solana, sont évalués à un total d'au moins 158 000 $ et jusqu'à 470 000 $.La divulgation montre que Blanche a représenté CLS Global FZC LLC, une entreprise de cryptomonnaie enregistrée aux Émirats arabes unis, dans une affaire pénale après qu'elle a été accusée de complot en vue de commettre une manipulation de marché et une fraude électronique. La société a plaidé coupable de cette accusation et d'une accusation supplémentaire de fraude électronique en janvier et a été condamnée à trois ans de mise à l'épreuve, au cours desquels il lui sera interdit d'accéder aux marchés américains des cryptomonnaies, et à payer au gouvernement 428 059 dollars d'amendes et d'actifs saisis. CLS avait été la cible d'une enquête secrète du ministère de la justice sur le "wash trading", ou activité de négociation fictive destinée à attirer les investissements.Dans l'accord déontologique qu'il a signé avant de prendre ses fonctions de procureur général adjoint des États-Unis, M. Blanche a écrit qu'il se séparerait de ses crypto-monnaies dans les 90 jours suivant sa prise de fonction. « En ce qui concerne cette monnaie virtuelle, je ne participerai pas personnellement et substantiellement à une affaire particulière qui, à ma connaissance, a un effet direct et prévisible sur mon intérêt financier dans la monnaie virtuelle tant que je ne l'aurai pas cédée, à moins que je n'obtienne d'abord une dérogation écrite », a-t-il déclaré. (Il n'y a actuellement aucune renonciation à un conflit d'intérêts dans le dossier de M. Blanche sur le site Web de l'Office of Government Ethics). En ce qui concerne son cabinet d'avocats, M. Blanche s'est engagé à ne pas participer à des affaires qui affecteraient la capacité ou la volonté des clients de payer les montants dus pour ses services, ni à des affaires impliquant d'anciens clients pendant une période d'un an après la dernière fois qu'il a travaillé pour eux.Les cryptomonnaies ont connu un rallye explosif après l'élection de Trump, dans l'attente d'une politique plus amicale et d'une surveillance considérablement réduite, le bitcoin atteignant le prix historique de 100 000 dollars pour la première fois en décembre. Mais les jetons numériques ont récemment plongé, tout comme les marchés mondiaux, à la suite de l'annonce des tarifs douaniers sévères imposés par Trump sur les importations étrangères. Le bitcoin est également tombé à environ 75 000 dollars, son niveau le plus bas depuis novembre. Certains membres de la communauté cryptographique se plaignent déjà de l'impact sur leurs portefeuilles.Le capital-risqueur de la Silicon Valley David Sacks, qui fait office de tsar de Trump pour la cryptomonnaie et l'IA, a cherché à apaiser les craintes sur le X mardi, après être resté silencieux sur le chaos économique pendant la majeure partie de la semaine. "", a-t-il écrit, faisant référence à une légère reprise des actions ce matin-là. Mais ces gains ont été rapidement effacés lorsque la Maison Blanche a confirmé son intention de porter à 104 % le taux des droits de douane sur les importations chinoises, et les marchés ont de nouveau plongé, suivis par la cryptomonnaie.Fait intéressant, les partisans de Donald Trump ont déjà connu cette situation. En mars, ils ont perdu 12 milliards de $ après l'effondrement des memecoin de Trump et de celui de sa femme, Melania. Le memecoin de Trump est passé de 15 milliards de dollars à 2,7 milliards de dollars le 27 février, et ne vaut plus que 11,27 dollars début mars, soit une perte de plus de 12 milliards de dollars. En outre, ceux qui ont investi 10 000 dollars dans la pièce de Melania lors du pic de 13,73 dollars atteint lors de l'inauguration ne vaudraient plus que 652,44 dollars.