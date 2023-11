Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.



Binance is no longer a baby. It is… — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 21, 2023

Aujourd'hui, j'ai quitté mon poste de PDG de Binance. Il est vrai qu'il n'a pas été facile de lâcher prise d'un point de vue émotionnel. Mais je sais que c'est la bonne chose à faire. J'ai commis des erreurs et je dois en assumer la responsabilité. C'est ce qu'il y a de mieux pour notre communauté, pour Binance et pour moi-même.



Binance n'est plus un bébé. Il est temps pour moi de la laisser marcher et courir. Je sais que Binance continuera à se développer et à exceller grâce à la profondeur de son équipe.



J'ai le plaisir d'annoncer que @_RichardTeng, notre ancien responsable mondial des marchés régionaux, a été nommé aujourd'hui PDG de Binance.



Richard est un leader hautement qualifié et, avec plus de trois décennies d'expérience dans le domaine des services financiers et de la réglementation, il guidera l'entreprise dans sa prochaine période de croissance. Il veillera à ce que Binance atteigne sa prochaine phase de sécurité, de transparence, de conformité et de croissance.



Avant de rejoindre Binance, Richard a été directeur général de l'autorité de régulation des services financiers à Abu Dhabi Global Market (ADGM), directeur de la régulation à la Bourse de Singapour (SGX) et directeur des finances de l'entreprise à l'Autorité monétaire de Singapour.



Avec Richard et toute l'équipe, je suis persuadé que les meilleurs jours pour @Binance et l'industrie des crypto-monnaies ont de beaux jours devant eux.



En tant qu'actionnaire et ancien PDG ayant une connaissance historique de notre entreprise, je resterai à la disposition de l'équipe pour la consulter si nécessaire, conformément au cadre défini dans les résolutions de notre agence américaine.



Quelle est la suite pour moi ?



Je vais d'abord faire une pause. Je n'ai pas eu un seul jour de vraie pause (téléphone éteint) depuis 6 ans et demi.



Après cela, je pense que je vais probablement faire de l'investissement passif, en étant un actionnaire minoritaire dans des startups dans les domaines de la blockchain/Web3/DeFi, de l'IA et de la biotechnologie. Je suis heureux d'avoir enfin plus de temps à consacrer à DeFi.



Je ne me vois pas redevenir PDG d'une startup. Je me contente d'être un entrepreneur unique (chanceux). S'il y a des auditeurs, je pourrais être ouvert à l'idée d'être un coach/mentor pour un petit nombre d'entrepreneurs en devenir, à titre privé. À défaut d'autre chose, je pourrais au moins leur dire ce qu'il ne faut pas faire.



À ce propos, je suis fier de souligner que dans nos résolutions avec les agences américaines, elles :

- ne prétendent pas que Binance a détourné des fonds d'utilisateurs, et

- ne prétendent pas que Binance s'est engagée dans une quelconque manipulation du marché.



Les fonds sont SAFU !



Sur ce, je me réjouis de voir la nouvelle direction prendre les rênes. Veuillez vous joindre à moi pour féliciter Richard pour sa promotion bien méritée.



L'accord, qui verra Zhao payer personnellement 50 millions de dollars, a été décrit par les procureurs comme l'une des plus grandes pénalités d'entreprise dans l'histoire des États-Unis. Il s'agit d'un nouveau coup dur pour l'industrie de la cryptographie qui a été assaillie par des enquêtes et qui fait suite à la récente condamnation pour fraude du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried.Mais plusieurs experts juridiques ont déclaré qu'il s'agissait d'un bon résultat pour Zhao, laissant sa vaste richesse intacte et lui permettant de conserver sa participation dans Binance, la bourse qu'il a fondée en 2017.Binance a enfreint les lois américaines contre le blanchiment d'argent et les sanctions et n'a pas déclaré plus de 100 000 transactions suspectes avec des organisations que les États-Unis ont décrites comme des groupes terroristes, notamment le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique d'Irak et de Syrie, ont déclaré les autorités. La bourse n'a pas non plus signalé de transactions avec des sites web consacrés à la vente de matériel pédopornographique et a été l'un des principaux bénéficiaires du produit des ransomwares, ont-elles ajouté.", a déclaré le procureur général des États-Unis, Merrick Garland. "".Certaines des accusations sont à la fois pénales et civiles. Le département de la justice, qui a négocié le règlement avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le département du Trésor, demande une peine d'emprisonnement de 18 mois pour Zhao, le maximum suggéré par les directives fédérales, a rapporté le New York Times. L'ancien responsable de la conformité de Binance, Samuel Lim, a été inculpé par la CFTC, a indiqué l'agence. Binance paiera 1,81 milliard de dollars dans un délai de 15 mois, et 2,51 milliards de dollars supplémentaires seront confisqués dans le cadre de l'accord, ont indiqué les procureurs.Le milliardaire Zhao, né en Chine et arrivé au Canada à l'âge de 12 ans, a plaidé coupable devant un tribunal de Seattle. "", a déclaré Zhao sur les médias sociaux après l'annonce de l'accord. "".Alors que les autorités ont sondé Zhao et Binance depuis des années, la sortie de Zhao marque un développement dramatique pour l'une des figures les plus puissantes de l'industrie cryptographique, et pour Binance. L'accord soulève des questions sur l'avenir de la bourse de crypto-monnaies, qu'il contrôlait étroitement. Richard Teng, un dirigeant de longue date de Binance, prendra la direction de Binance, a déclaré Zhao dans son message.", a déclaré Binance dans un communiqué. Dans une déclaration séparée, Teng a indiqué qu'il s'attacherait à "".Voici l'annonce de Changpeng Zhao :