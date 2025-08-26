Elon Musk a rejeté une proposition de règlement à l'amiable de 60 millions de $ pour l'accident mortel causé par l'autopilot Tesla pour se voir infliger une condamnation de 243 millions de $

Tesla, détenue par le milliardaire Elon Musk, a rejeté une proposition de règlement à l'amiable de 60 millions de dollars dans le cadre d'un procès concernant l'accident mortel d'une Model S équipée du système Autopilot en 2019, avant qu'un jury ne rende ce mois-ci un verdict de 243 millions de dollars dans cette affaire. Tesla a nié toute faute et a déclaré que le verdict « ne fait que retarder la sécurité automobile et compromettre les efforts de Tesla et de l'ensemble du secteur pour développer et mettre en uvre des technologies qui sauvent des vies ».
Un jury fédéral a récemment jugé la société de véhicules électriques Tesla partiellement responsable d'un accident mortel survenu en 2019. L'accident a coûté la vie à un piéton et gravement blessé une autre personne alors que la voiture était en mode Autopilot. Les transcriptions du procès révèlent que Tesla a tenté en vain de rejeter toute la responsabilité sur le conducteur, en dissimulant des preuves, en mentant et en induisant la police en erreur. Les preuves critiques cachées par Tesla suggèrent que le système d'aide à la conduite Autopilot n'est pas aussi sûr que l'entreprise le prétend. Il est confronté à de nombreuses défaillances techniques, adoptant parfois des comportements dangereux.
Malgré cette découverte, Tesla, détenue par le milliardaire Elon Musk, a rejeté une proposition de règlement à l'amiable de 60 millions de dollars dans le cadre d'un procès concernant l'accident mortel d'une Model S équipée du système Autopilot en 2019, avant qu'un jury ne rende ce mois-ci un verdict de 243 millions de dollars dans cette affaire. Les avocats des plaignants ont divulgué la proposition de règlement dans un dossier déposé devant le tribunal fédéral de Miami, dans le cadre d'une demande de frais juridiques à Tesla. Ils ont déclaré que la loi de Floride leur donnait droit aux frais juridiques engagés par les plaignants depuis le 30 mai, date à laquelle le règlement a été proposé.
Le procès portait sur un accident survenu en avril 2019 impliquant une Model S 2019 équipée du logiciel d'aide à la conduite Autopilot. La Tesla du conducteur a percuté la Chevrolet Tahoe garée des victimes alors qu'elles se tenaient à côté de celle-ci sur le bas-côté.
Les jurés ont accordé à la succession de Naibel Benavides Leon, qui a été tuée, et à son petit ami Dillon Angulo, qui a été gravement blessé, un total de 129 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires, plus 200 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs. Tesla a été jugée responsable de 33 % des dommages-intérêts compensatoires, soit 42,6 millions de dollars, et de la totalité des dommages-intérêts punitifs. Les jurés ont jugé le conducteur responsable de 67 % des dommages-intérêts compensatoires, mais celui-ci n'était pas défendeur.
Tesla a nié toute faute et a déclaré que le verdict « ne fait que retarder la sécurité automobile et compromettre les efforts de Tesla et de l'ensemble du secteur pour développer et mettre en uvre des technologies qui sauvent des vies ». Tesla a déclaré qu'elle ferait appel. Les avocats des plaignants ont déclaré que ce procès était le premier concernant le décès injustifié d'un tiers résultant de l'utilisation du pilote automatique.
Cette nouvelle décision de justice vient compliquer la situation de Tesla. En effet, les rapports se multiplient et font état que les ventes de Tesla ne cessent de baisser. Entre bogues logiciels, Autopilot sous enquête et multiples rejets, la promesse du véhicule entièrement autonome formulée par Elon Musk depuis plusieurs années se fissure. Au-delà de Tesla, cest la question de savoir ce que vaut réellement la filière de la voiture autonome qui fait surface. En effet, la question de latteinte du niveau dautonomie 5 se pose désormais avec acuité.
Source : Document de justice
