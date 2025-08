Tesla condamné à verser 329 millions de $ de dommages-intérêts pour un accident mortel lié au système Autopilot, car Tesla a fait preuve de négligence dans la commercialisation du système Autopilot



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 489 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

En mars, le YouTubeur Mark Rober a mis à l'épreuve la technologie Autopilot de sa Tesla Model Y en installant un piège à la Looney Toons. Mark Rober a installé un mur de polystyrène avec une image de route dessus, au milieu d'une route réelle, pour voir comment le système réagit. Ce test met en lumière les différences entre les caméras et les capteurs LiDAR. L'Autopilot de Tesla, dont la vision est basée sur des caméras, n'a pas réussi à détecter le mur et l'a traversé de part en part. Une autre voiture équipée de LiDAR a réussi le test. Ce test a montré les limites du système Autopilot de Tesla malgré les efforts marketing de l'entreprise et d'Elon Musk, son PDG.Récemment, un jury de Miami a condamné Tesla à verser 329 millions de dollars de dommages et intérêts à la famille d'une femme décédée dans un accident mortel survenu en 2019 alors qu'elle utilisait le système Autopilot, ainsi qu'à un survivant blessé. Cette somme comprend 129 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 200 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs. L'accident s'est produit lorsque George McGee, propriétaire d'une Tesla, a utilisé le système Enhanced Autopilot et a accéléré à un carrefour, percutant une voiture garée et ses propriétaires.Le procès, qui a débuté le 14 juillet dans le district sud de Floride, portait sur la responsabilité de l'accident mortel survenu à Key Largo, en Floride. McGee conduisait sa berline électrique Model S tout en utilisant le système Enhanced Autopilot de la société. Il a laissé tomber son téléphone portable et s'est précipité pour le ramasser, pensant que le système freinerait si un obstacle se trouvait sur son chemin. Sa Model S a accéléré à un peu plus de 96 kilomètres à l'heure à un carrefour, percutant une voiture garée à proximité et ses propriétaires, qui se trouvaient de l'autre côté de leur véhicule.Naibel Benavides, âgée de 22 ans, est décédée sur place des suites de ses blessures. Son corps a été retrouvé à environ 23 mètres du point d'impact. Son petit ami, Dillon Angulo, a survécu mais a subi de multiples fractures, un traumatisme crânien et des séquelles psychologiques.Les plaignants, dont les familles des victimes, avaient réclamé environ 345 millions de dollars de dommages et intérêts, alléguant que Tesla avait fait preuve de négligence dans la manière dont elle avait commercialisé le système Autopilot, conduisant les conducteurs à faire preuve d'un excès de confiance. Le procès a duré près d'un mois, les deux parties ayant présenté leurs conclusions finales et le jury ayant délibéré avant de rendre son verdict.Cette décision est importante pour Tesla, car elle fait suite à une série de poursuites judiciaires pour homicide involontaire impliquant ses systèmes Autopilot et Full Self-Driving. Au cours des derniers mois, Tesla a réglé plusieurs affaires similaires, mais l'issue de ce procès pourrait créer un précédent pour de futurs litiges. Le terme "FSD" a été fortement associé à la promesse de la conduite autonome complète, un élément central du marketing de Tesla.En 2023, un juge de Floride a trouvé des preuves que Tesla "s'est engagée dans une stratégie de marketing qui a présenté les produits comme étant autonomes" et que les déclarations publiques de Musk sur la technologie "ont eu un effet significatif sur la croyance concernant les capacités des produits". Le juge a également estimé que la plaignante devrait être en mesure de faire valoir auprès des jurés que les avertissements de Tesla figurant dans ses manuels et dans l'accord "clickwrap" étaient inadéquats.Les différents critiques à l'encontre de l'Autopilot de Tesla ont poussé l'entreprise à supprimer l’appellation "FSD" (Full Self-Driving) de son logiciel de conduite autonome en Chine . Ce changement, bien que mineur en apparence, soulève des questions sur la manière dont la société d'Elon Musk navigue dans un environnement réglementaire de plus en plus strict, notamment dans un marché aussi complexe et crucial que celui de la Chine. En abandonnant cette appellation en Chine, l’entreprise semble vouloir éviter toute confusion et désillusion auprès des consommateurs chinois qui pourraient avoir des attentes irréalistes quant aux capacités réelles de son logiciel.Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?