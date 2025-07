Le système "Autopilot" de Tesla d'Elon Musk sous les projecteurs lors du procès de l'étudiante tuée alors qu'elle observait les étoiles, l'Autopilot a bien détecté la Tahoe mais n'a pas prévenu le conducteur.



En 2023, Elon Musk avait affirmé que la capacité de conduite autonome est essentielle pour l'avenir financier de Tesla, dont la propre réputation de leader en matière d'ingénierie est mise à mal par des actions en justice. L'une des actions en justice de 2023 est une action civile contenant des allégations selon lesquelles le système Autopilot a provoqué la sortie soudaine de la Model 3 du propriétaire Micah Lee d'une autoroute à l'est de Los Angeles à 65 miles par heure, a heurté un palmier et a pris feu, le tout en l'espace de quelques secondes.L'accident, qui s'est produit en 2019, a tué Lee et grièvement blessé ses deux passagers, dont un garçon de 8 ans qui a été éventré. La plainte, déposée contre Tesla par les passagers et la succession de Lee, accuse Tesla de savoir que l'Autopilot et d'autres systèmes de sécurité étaient défectueux lorsqu'elle a vendu la voiture. Ce procès représentait l'un des premiers procès impliquant l'autopilot de Tesla , et depuis, d'autres procès ont suivi.Le dernier procès en date est un récent procès à Miami où un jury décidera si le logiciel de conduite autonome "Autopilot" de Tesla est en partie responsable de la mort d'une étudiante universitaire qui observait les étoiles après qu'une Tesla à la dérive l'a envoyée voler à 75 pieds dans les airs et a gravement blessé son petit ami. Le conducteur, George McGee, a été poursuivi séparément par les plaignants. Cette affaire a été réglée.Les avocats de la plaignante soutiennent que la fonction d'aide à la conduite de Tesla appelée Autopilot aurait dû avertir le conducteur et freiner lorsque sa berline Model S a franchi des feux rouges clignotants, un panneau d'arrêt et une intersection en T à près de 70 miles à l'heure lors de l'accident d'avril 2019. Tesla rejette la faute uniquement sur le conducteur, qui tendait la main pour attraper un téléphone portable tombé.", a déclaré Tesla dans un communiqué. "".Un jugement contre Tesla pourrait être particulièrement préjudiciable au moment où l'entreprise s'efforce de convaincre le public que sa technologie de conduite autonome est sûre, dans le cadre du déploiement prévu de centaines de milliers de robotsaxis Tesla sur les routes américaines d'ici à la fin de l'année prochaine. Un procès devant un jury est rare pour l'entreprise, dont les poursuites pour accident sont souvent rejetées ou réglées, et celui-ci est encore plus rare parce qu'un juge a récemment décidé que la famille de la victime Naibel Benavides Leon pouvait réclamer des dommages-intérêts punitifs.La juge, Beth Bloom, du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de Floride, a rendu le mois dernier un jugement sommaire partiel, rejetant les accusations de fabrication défectueuse et de déclaration erronée par négligence à l'encontre de Tesla. Mais elle a également estimé que les plaignants pouvaient faire valoir d'autres arguments qui rendraient l'entreprise responsable et demander des dommages-intérêts punitifs, ce qui pourrait s'avérer coûteux.", a déclaré Bloom dans un document.Le procès de 2021 allègue que le conducteur s'est fié à Autopilot pour réduire la vitesse ou s'arrêter lorsqu'il a détecté des objets sur son chemin, notamment une Chevrolet Tahoe garée dont Benavides et son petit ami, Dillon Angulo, étaient sortis près de Key West, en Floride, pour regarder le ciel. La Tesla a percuté le Tahoe à la vitesse de l'autoroute, le faisant pivoter et percuter Benavides, la projetant dans une zone boisée et la tuant.Dans des documents juridiques, Tesla a nié la quasi-totalité des allégations de la plainte et a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les consommateurs respectent les avertissements figurant dans le véhicule et les instructions du manuel du propriétaire, ainsi que les lois sur la conduite. Tesla avertit les propriétaires dans les manuels que ses voitures ne peuvent pas se conduire toutes seules et qu'ils doivent être prêts à intervenir à tout moment.Les avocats des plaignants soutiennent que Tesla aurait dû géofencer son Autopilot afin qu'il ne fonctionne que sur les grandes routes pour lesquelles il a été conçu et que les conducteurs ne puissent pas l'utiliser sur des routes plus petites, comme la route rurale où Benavides a été tué. Ils affirment également que les données et les vidéos montrent que l'Autopilot a bien détecté le Tahoe, mais qu'il n'a pas averti le conducteur comme il aurait dû le faire, selon eux.Tesla a depuis amélioré ses fonctions d'aide à la conduite et de conduite autonome partielle, mais fait toujours l'objet de poursuites et d'enquêtes pour ce que les critiques considèrent comme un écart entre ses descriptions exagérées de leur fonctionnement et ce qu'elles peuvent réellement faire.Pour rappel, en 2023, un juge de Floride avait déjà trouvé des "preuves raisonnables" que le PDG de Tesla, Elon Musk, et d'autres responsables savaient que les véhicules du constructeur automobile avaient un système Autopilot défectueux, mais qu'ils ont quand même permis que les voitures soient conduites de manière dangereuse.Les autorités fédérales de régulation de la sécurité automobile ont rappelé 2,3 millions de Teslas en 2023 en raison de problèmes liés à l'Autopilot, qui n'alertait pas suffisamment les conducteurs s'ils ne prêtaient pas attention à la route. L'année dernière, Tesla a fait l'objet d'une enquête pour avoir déclaré avoir résolu le problème, alors qu'il n'était pas certain que ce soit réellement le cas.Elon Musk a également continué à faire des commentaires publics suggérant que la technologie « Full Self-Driving » de Tesla, une version plus avancée de l'Autopilot, permet aux voitures de se conduire elles-mêmes, malgré les mises en garde des régulateurs, car cela pourrait entraîner une confiance excessive dans les systèmes, des accidents et des décès. Cette technologie a été impliquée dans trois accidents mortels et fait l'objet d'une enquête sur sa capacité à voir dans des conditions de faible visibilité telles que l'éblouissement par la lumière du soleil ou le brouillard.Fait intéressant, en mars 2025, Tesla a annoncé la suppression de l’appellation "FSD" (Full Self-Driving) de son logiciel de conduite autonome en Chine . Le terme "FSD" a été fortement associé à la promesse de la conduite autonome complète, un élément central du marketing de Tesla. En abandonnant cette appellation en Chine, l’entreprise semble vouloir éviter toute confusion et désillusion auprès des consommateurs chinois qui pourraient avoir des attentes irréalistes quant aux capacités réelles de son logiciel.Tesla promet une technologie de conduite autonome beaucoup plus robuste pour alimenter ses robotsaxis sans personne derrière le volant. Un essai de taxis à Austin, au Texas, semble s'être déroulé dans l'ensemble de manière satisfaisante, même s'il y a eu quelques problèmes, comme lorsqu'un taxi s'est retrouvé sur la voie opposée.Pensez-vous que ce procès est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?