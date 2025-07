Le président Donald Trump révèle qu'un groupe de « personnes fortunées » souhaite racheter TikTok aux USA, mais que l'accord pourrait nécessiter l'approbation de la Chine pour pouvoir aboutir



Le président américain a fait ces remarques spontanées alors qu'il discutait de la possibilité d'une nouvelle suspension des droits de douane « réciproques » dans l'émission « Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo » sur Fox News.Cette intervention fait suite à la déclaration de Donald Trump, qui a annoncé en mai dernier qu'il repousserait la date limite du 19 juin pour que ByteDance cède les actifs américains de TikTok.Le sort de Tiktok aux États-Unis est incertain depuis l'adoption en 2024 d'une loi visant à interdire la plateforme à moins que son propriétaire chinois, ByteDance, ne s'en sépare. Cette législation a été motivée par la crainte que le gouvernement chinois puisse manipuler le contenu et accéder aux données sensibles des utilisateurs américains.Au début du mois, Donald Trump a prolongé le délai accordé à ByteDance pour se désengager des activités américaines de la plateforme. Il s'agissait de sa troisième prolongation depuis que la Cour suprême a confirmé la loi TikTok quelques jours avant la deuxième investiture présidentielle de Donald Trump en janvier. La nouvelle date limite est fixée au 17 septembre 2025.La loi PAFACA (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act) devait initialement entrer en vigueur le 19 janvier, après cette date les opérateurs d'app stores et les fournisseurs d'accès à Internet auraient été sanctionnés pour avoir soutenu TikTok.TikTok a été suspendu aux États-Unis avant la date limite initiale, mais a été rétabli après que Donald Trump lui ait donné des garanties quant à la prolongation.Donald Trump, qui a attribué à l'application le mérite d'avoir renforcé son soutien parmi les jeunes électeurs lors de la dernière élection présidentielle, a maintenu qu'il souhaitait voir la plateforme rester à flot sous une nouvelle propriété.Parmi les acheteurs potentiels qui ont manifesté leur intérêt pour l'application figurent des proches de Donald Trump, tels que Larry Ellison d'Oracle, ainsi que des entreprises comme AppLovin et Perplexity AI.Cependant, on ne sait pas si ByteDance serait disposé à vendre l'entreprise. Toute cession potentielle devrait probablement être approuvée par le gouvernement chinois.Un accord qui aurait permis de scinder les activités américaines de TikTok et à ByteDance de conserver une participation minoritaire était en cours de négociation en avril, mais il a été compromis par l'annonce des droits de douane imposés par Donald Trump à la Chine.Le président avait précédemment proposé aux parties prenantes américaines d'acheter l'entreprise, puis de vendre 50 % des parts au gouvernement américain dans le cadre d'une coentreprise.Des experts ont précédemment déclaré que tout accord potentiel pourrait faire l'objet de contestations juridiques aux États-Unis, selon qu'il soit conforme ou non à la loi PAFACA.Alors que les discussions autour de la vente de TikTok se poursuivent, l'application de partage de vidéos est toujours sous le feu des critiques en raison de ses pratiques de collecte de données. Des rapports ont révélé que TikTok récupérait vos données même si vous n'aviez jamais utilisé l'application, ce qui suscite des inquiétudes persistantes concernant les risques liés à la confidentialité de la plateforme.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Donald Trump crédible ou pertinente ?