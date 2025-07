Les sénateurs américains parviennent à un accord sur l'interdiction de la réglementation de l'IA par le président Trump, qui vise à empêcher les États américains de réglementer l'IA



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 428 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

En mai dernier, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté le projet de loi budgétaire phare de Donald Trump , après des jours de querelles entre les factions disparates de son parti républicain. La Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, a approuvé par 215 voix contre 214, ce projet de loi de plus de 1 000 pages qui réduirait les impôts, les dépenses sociales et la dette fédérale. Mais le projet de loi budgétaire interdirait aux États d'appliquer des lois régissant l'intelligence artificielle pendant dix ans.Récemment, la sénatrice Marsha Blackburn (R-Tenn.) a déclaré qu'elle était parvenue à un accord avec le président du Sénat chargé du commerce, Ted Cruz (R-Texas), sur le nouveau texte d'une disposition du vaste paquet fiscal du président Trump qui vise à interdire aux États de réglementer l'intelligence artificielle (IA).Le texte actualisé promulguerait une "pause temporaire" interdisant aux États de réglementer l'IA pendant cinq ans s'ils veulent avoir accès aux 500 millions de dollars de financement de l'infrastructure et du déploiement de l'IA inclus dans le projet de loi. La disposition initiale, à laquelle Mme Blackburn s'est opposée, visait à limiter la législation des États pour une période de dix ans.Elle prévoit également de nouvelles exemptions pour les lois des États visant à réglementer les pratiques déloyales ou trompeuses, la sécurité en ligne des enfants, le matériel pédopornographique et les droits de publicité.", a déclaré la sénatrice Blackburn dans un communiqué.", a-t-elle poursuivi.La sénatrice Blackburn a été l'un des principaux promoteurs de la législation visant à protéger les enfants en ligne. En mai, elle a réintroduit le Kids Online Safety Act aux côtés du sénateur Richard Blumenthal (D-Conn.), du chef de la majorité sénatoriale John Thune (R-S.D.) et du chef de la minorité sénatoriale Chuck Schumer (D-N.Y.).", a-t-elle ajouté. "Il est difficile de savoir si l'accord conclu entre Blackburn et Cruz sur la disposition relative à l'intelligence artificielle répondra aux préoccupations d'autres législateurs qui ont déjà exprimé leur opposition à la mesure, notamment les sénateurs Ron Johnson (R-Wis.), le président de la Commission européenne et le président de l'Union européenne, ainsi que le président de la Commission européenne. Ron Johnson (R-Wis.) et Josh Hawley (R-Mo.), ainsi que la députée Marjorie Taylor Greene (R-Ga.).Une semaine avant cette déclaration, la disposition a résisté à l'examen de la parlementaire du Sénat Elizabeth MacDonough, qui a estimé que le moratoire sur l'IA ne violait pas la règle Byrd et pouvait rester dans le projet de loi de réconciliation. Le Sénat devrait bientôt procéder à une série de votes sur le paquet, alors que les républicains s'efforcent de faire passer la ligne d'arrivée au projet de loi avant la date limite du 4 juillet que s'est imposée Donald Trump.Pour rappel, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté le projet de loi controversé « One Big Beautiful Bill Act » en mai 2025. Il contient une disposition qui bloquerait et annulerait la réglementation des États américains en matière d'IA pendant dix ans, c'est-à-dire ce que l'on appelle « le moratoire sur l'IA ». Les partisans de cette mesure affirment qu'elle est essentielle pour développer rapidement l'IA sans contrainte et gagner la compétition face à la Chine. Mais le projet de loi est très impopulaire dans le pays ; un sondage révèle que les Américains s'opposent au moratoire sur la réglementation de l'IA dans une proportion de 3 contre 1 Pensez-vous que ce projet de loi est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?