La Chambre des représentants des États-Unis a adopté le "grand et beau" projet de loi budgétaire de Trump qui, s'il est promulgué, interdira aux États d'appliquer des lois réglementant l'IA pendant 10 ans.



La Chambre des représentants des États-Unis a récemment validé un projet de loi budgétaire qui, s'il était adopté, interdirait aux États d'appliquer des lois régissant l'intelligence artificielle pendant dix ans. Par 215 voix contre 214, les républicains de la Chambre ont approuvé le projet de loi dit «», ou H.R. 1, qui comprend une série de priorités du GOP en matière d'impôts et d'immigration et promet d'inaugurer le programme intérieur du président Donald Trump.S'il est promulgué par le biais de ce processus, connu sous le nom de réconciliation, le moratoire de dix ans sur les lois des États en matière d'IA constituerait l'une des mesures fédérales les plus importantes en matière de politique technologique depuis des décennies. Ce projet de loi budgétaire montre la tendance du président Donald Trump en matière d'IA.Pour rappel, l'administration Trump a licencié Shira Perlmutter de son poste à la tête du Bureau américain du droit d'auteur, quelques jours seulement après avoir renvoyé la bibliothécaire du Congrès, Carla Hayden. Le bureau de Shira Perlmutter avait publié un rapport examinant si les entreprises d'intelligence artificielle peuvent utiliser des documents protégés par le droit d'auteur pour "entraîner" leurs systèmes d'intelligence artificielle et être ensuite compétitives sur le même marché que les œuvres créées par l'homme sur lesquelles elles ont été entraînées.Concernant le projet de loi budgétaire, les partisans du moratoire affirment qu'il mettrait fin à un patchwork confus de lois nationales sur l'IA qui ont vu le jour dans tout le pays et donnerait au Congrès l'espace nécessaire pour élaborer sa propre législation en matière d'IA tout en préservant le leadership américain. Les opposants estiment qu'il s'agit d'un dangereux cadeau aux entreprises technologiques qui laisserait les consommateurs - en particulier les communautés vulnérables et les enfants - sans protection et qui anéantirait une multitude de lois étatiques portant sur des sujets aussi variés que les "deepfakes" ou la discrimination dans le cadre d'un processus d'embauche automatisé.Le projet de loi est maintenant transmis au Sénat, où son sort est très incertain. Les législateurs démocrates devraient contester l'inclusion par les républicains de la Chambre des représentants du moratoire sur l'IA dans le paquet de réconciliation en vertu de ce que l'on appelle la règle Byrd, qui interdit l'inclusion de dispositions "étrangères" au budget fédéral dans le cadre de la procédure de réconciliation.Les républicains de la Chambre des représentants ont inséré la mesure dans une section ordonnant au ministère du commerce de déployer des fonds pour "". La mesure est restée pratiquement inchangée depuis son examen par la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants au début du mois, bien que les législateurs de la commission des règles de la Chambre aient récemment ajouté une exemption afin que le moratoire ne s'applique pas à l'application de toute loi "".Largement rejetée par les démocrates, cette initiative se heurte également à l'opposition de certains républicains du Sénat, qui devraient en grande partie s'unir sur la législation pour la faire adopter. Lors d'une audition au Sénat, la sénatrice Marsha Blackburn (R-TN) a jeté un froid sur l'idée, craignant que le projet de loi ne passe outre la législation visant à protéger les artistes contre les "deepfakes" dans son État. Le sénateur Josh Hawley (R-MO) s'est également opposé à la proposition.", a déclaré Marsha Blackburn. "La mesure a été débattue lors d'une audition de la sous-commission de la Chambre des représentants mercredi, après avoir été adoptée par la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants. "", a déclaré le député Russ Fulcher (R-IN). "", a ajouté la députée Lori Trahan (D-MA) lors de l'audition de la sous-commission. "La mesure est soutenue par l'industrie technologique et des groupes d'entreprises tels que la Chambre de commerce des États-Unis, ainsi que par certains groupes de réflexion axés sur le libre marché. Des dizaines de législateurs et de procureurs généraux des États, démocrates et républicains confondus, s'y opposent, de même que de nombreuses organisations de la société civile axées sur la politique technologique et les droits des consommateurs.", a déclaré Adam Thierer, membre du R Street Institute, lors de l'audition de la sous-commission de la Chambre des représentants. "". Adam Thierer a proposé l'idée d'un moratoire dans un article publié l'année dernière sur le site web de R Street.Amba Kak, codirecteur exécutif de l'AI Now Institute, a adopté un point de vue différent. "", a-t-elle déclaré. "Fait intéressant, des rapports ont également révélé que Donald Trump fait pression sur l'Europe pour qu'elle rejette son code de pratique de l'IA. En avril 2025, la mission américaine auprès de l'UE a envoyé une lettre à la Commission européenne et à plusieurs gouvernements européens, s'opposant à la version actuelle du code de pratique volontaire. Le président américain Donald Trump souhaite que l'Union européenne (UE) revienne sur son futur code de pratique de l'intelligence artificielle (IA), qui vise à renforcer les règles relatives à la transparence, à la gestion des risques et au respect des droits d'auteur pour les systèmes d'IA avancés.Pensez-vous que ce projet de loi budgetaire est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?