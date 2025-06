Les grandes entreprises technologiques, telles qu'Amazon, Meta, Google et Microsoft, font pression pour empêcher les États US d'adopter toute réglementation en matière d'IA au cours de la prochaine décennie

Les grandes entreprises technologiques, telles que Meta, Amazon, Google et Microsoft, font pression pour empêcher les États US d'adopter toute réglementation en matière d'IA au cours de la prochaine décennie



Cette campagne intervient alors que la Chambre des représentants des États-Unis a adopté en mai 2025 le projet de loi budgétaire "One Big, Beautiful" de Donald Trump . Parmi ses dispositions figure une clause qui empêcherait les États individuels d'appliquer des réglementations en matière d'IA pendant les dix prochaines années, malgré des objectifs plus larges visant à réduire les impôts, les dépenses sociales et les dépenses fédérales.Selon le Financial Times, aucune des quatre grandes entreprises technologiques n'a souhaité commenter ce lobbying. Mais le PDG d'Incompas et ancien membre du Congrès, Chip Pickering, affirme qu'il est essentiel d'éviter des réglementations divergentes et contradictoires en matière d'IA à travers les États-Unis.« C'est la bonne politique au bon moment pour le leadership américain », a-t-il déclaré. « Mais c'est tout aussi important dans la course contre la Chine. »Ce lobbying fait suite à l'intervention de Sam Altman lors d'une audience du Sénat en mai 2025, au cours de laquelle il a déclaré qu'il serait « désastreux » de réglementer les entreprises d'IA. Plus précisément, le PDG d'OpenAI a déclaré que les entreprises d'IA ne devraient pas être soumises à des réglementations en matière de sécurité, ni à des exigences de transparence concernant la provenance de leurs données.Si les entreprises d'IA souhaitent tirer profit du travail d'autrui sans paiement ni crédit, ce lobbying particulier vise avant tout à éviter une réglementation trop complexe.« Vous ne voulez pas que le pays numéro un mondial en matière d'innovation prenne du retard dans le domaine de l'IA », a déclaré le sénateur Thom Tillis (républicain). « Si tout à coup vous vous retrouvez avec 50 cadres réglementaires ou juridiques différents, comment quelqu'un de sensé pourrait-il ne pas comprendre que cela va constituer un obstacle ? »Le lobbying a été suffisamment efficace pour que cette disposition soit incluse dans le projet de loi dit "One Big Beautiful", qui a été adopté par la Chambre des représentants des États-Unis. Marjorie Taylor Greene (R), qui a voté en faveur de la loi, a toutefois admis depuis qu'elle ne l'avait pas lue.« Je m'oppose fermement à cette mesure, qui constitue une violation des droits des États », a-t-elle déclaré dans un communiqué, « et j'aurais voté contre si j'avais su qu'elle figurait dans le projet de loi ».« Nous n'avons aucune idée de ce dont l'IA sera capable dans les dix prochaines années, et lui donner carte blanche tout en liant les mains des États [sic] est potentiellement dangereux », a-t-elle poursuivi. « Cette disposition doit être supprimée au Sénat ».Le fait que Marjorie Taylor Greene vote sur des questions technologiques qu'elle ne connaît pas n'est malheureusement pas inhabituel. Ce n'est que le dernier exemple en date d'une longue série illustrant le manque effrayant de connaissance des lois votées par tous les partis.Les républicains tenteraient également d'utiliser les règles du Sénat pour qualifier cette loi de « loi de réconciliation budgétaire », ce qui signifierait qu'elle pourrait être adoptée sans les votes des démocrates.Ted Cruz (R) a proposé que les États qui ne se conforment pas à cette réglementation puissent être sanctionnés. Ils pourraient se voir retirer les milliards de dollars de financement fédéral destinés à l'installation du haut débit dans les zones rurales.Il n'y a cependant pas de consensus au sein du parti républicain. Tout comme Marjorie Taylor Greene, qui a changé d'avis après coup, Marsha Blackburn (R) s'oppose au moratoire car elle soutient la loi du Tennessee contre l'utilisation non autorisée de l'IA dans l'industrie musicale.Le projet de loi relatif à l'IA reste également très impopulaire auprès des citoyens américains . Un récent sondage a montré que le public, tous partis confondus, s'oppose à l’idée d’interdire aux États de réguler l’IA, invoquant des préoccupations en matière de sécurité, en particulier pour les plus jeunes.Par ailleurs, l'UE met progressivement en place son pacte sur l'IA, qui consiste en des engagements volontaires visant à soutenir le développement sûr et responsable de l'IA. Meta, Google et Microsoft ont signé le pacte, mais pas Apple.The Financial TimesQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative des grandes entreprises technologiques US crédible ou pertinente ?