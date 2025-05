Le Texas adopte un projet de loi sur la sécurité des enfants malgré le plaidoyer personnel de Tim Cook, PDG d'Apple, qui exige que les magasins d'applications vérifient l'âge des utilisateurs d'appareils.



Timothy Donald Cook ou Tim Cook est un dirigeant d'entreprise américain, actuel PDG d'Apple Inc. Tim Cook était auparavant directeur de l'exploitation de la société sous la direction de son cofondateur Steve Jobs. Au cours de son mandat de PDG d'Apple et de membre de son conseil d'administration, il a plaidé en faveur d'une réforme politique de la surveillance internationale et nationale, de la cybersécurité, de la fabrication nationale et de la préservation de l'environnement. Depuis qu'il est devenu PDG, Cook a également remplacé la microgestion de Jobs par un style plus libéral et a mis en place une culture de collaboration au sein d'Apple.Récemment, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a signé un projet de loi sur la sécurité des enfants en ligne, malgré les pressions exercées par les grandes entreprises technologiques, qui ont notamment reçu un appel téléphonique personnel de Tim Cook, PDG d'Apple Inc. La mesure exige que les magasins d'applications vérifient l'âge des utilisateurs et obtiennent l'approbation des parents avant que les mineurs puissent télécharger la plupart des applications ou effectuer des achats in-app.Le projet de loi s'est attiré les foudres des exploitants de boutiques d'applications, tels que Google (Alphabet Inc.) et Apple, qui ont fait valoir que la législation menaçait la vie privée de tous les utilisateurs. Le projet de loi était une priorité suffisamment importante pour Apple pour que Cook appelle Abbott afin de souligner l'opposition de l'entreprise à ce projet, a déclaré une personne familière avec leur discussion.La mesure s'inspire de l'App Store Accountability Act de l'Utah, qui est entré en vigueur au début de l'année et qui impose des exigences similaires aux marchés des logiciels, a déclaré Angela Paxton, sénatrice de l'État du Texas et auteur du projet de loi. "", a déclaré Paxton, qui, comme Abbott, est républicaine.Le bureau d'Abbott s'est fait l'écho de son point de vue, déclarant dans un communiqué que la nouvelle loi permettra au Texas de "Alphabet a déclaré qu'il évaluait les prochaines étapes. Apple a déclaré qu'il accordait de l'importance à la sécurité des enfants, mais qu'il craignait que la législation n'érode inutilement la protection de la vie privée. "", a déclaré la société dans un communiqué.Pour rappel, début mai 2025, la Chambre des représentants du Texas a adopté un projet de loi visant à interdire aux adolescents d'utiliser les médias sociaux. Le projet de loi HB 186 exigerait un processus strict de vérification de l'âge afin de s'assurer que les titulaires de comptes sont âgés de 18 ans ou plus. L'initiative intervenait après qu'un législateur du nord du Texas a présenté en 2022 un projet de loi visant à interdire l'utilisation des médias sociaux aux enfants de moins de 18 ans. Invoquant le danger potentiel pour ces derniers, la proposition a comparé les médias sociaux à l'usage de la cigarette avant 1964.Pourtant, du point de vue des jeunes de moins de 18 ans, un groupe d'adolescents a confirmé qu'"il est tellement facile de mentir sur son âge". Selon une étude de l'Ofcom fin 2024, un tiers des enfants ayant un profil sur les médias sociaux ont plus de 18 ans après s'être inscrits avec une fausse date de naissance. Malgré les lois obligeant les plateformes à renforcer la vérification de l'âge, l'étude montre que les systèmes actuels de vérification de l'âge sont inefficaces.Pensez-vous que ce projet de loi est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?