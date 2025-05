La Chambre du Texas adopte un projet de loi interdisant aux moins de 18 ans d'utiliser les médias sociaux : "les médias sociaux sont le produit le plus dangereux légalement accessible aux enfants du Texas"

Le projet de loi HB 186 est officiellement inscrit au calendrier de la Chambre des représentants pour le mardi 29 avril !

Les médias sociaux sont le produit le plus dangereux légalement accessible aux enfants du Texas.



Depuis leur apparition, les visites aux urgences pour automutilation ont augmenté de 188 % pour les filles et de 48 % pour les garçons. Les taux de suicide ? En hausse de 167 % pour les jeunes filles et de 91 % pour les garçons.



Il est temps d'agir, Texas.



L'initiative intervient après qu'un législateur du nord du Texas a présenté en 2022 un projet de loi visant à interdire l'utilisation des médias sociaux aux enfants de moins de 18 ans. Invoquant le danger potentiel pour ces derniers, la proposition a comparé les médias sociaux à l'usage de la cigarette avant 1964.Le projet de loi HB 186 a été adopté par la Chambre du Texas par 125 voix contre 20, rapporte le Austin-American Statesman. La proposition est maintenant soumise au Sénat de l'État.« Je suis fermement convaincu que les médias sociaux sont le produit le plus nocif auquel nos enfants ont légalement accès au Texas », a déclaré l'auteur du projet de loi, Jared Patterson, R-Frisco, selon un rapport.Sans fournir de preuves documentées, Jared Patterson a également suggéré que l'utilisation des médias sociaux est liée à une liste de tendances alarmantes concernant les jeunes, du porno à l'anorexie.« Les visites aux urgences sont en hausse, l'anorexie chez les filles est en hausse, l'addiction à la pornographie et l'agression chez les garçons sont en hausse », a déclaré Jared Patterson avant le vote. « Nos enfants se suicident à un rythme que nous n'avons jamais vu auparavant dans l'histoire de l'État du Texas, et tout cela est lié à l'augmentation rapide de l'utilisation des médias sociaux par les jeunes. »De manière quelque peu ironique, Jared Patterson s'est également exprimé sur ses préoccupations concernant les médias sociaux dans un récent tweet sur la plateforme de médias sociaux X.Dans sa bio sur X, Jared Patterson se décrit comme une « voix conservatrice de premier plan à la Chambre des représentants du Texas ». Le législateur est également l'auteur de projets de loi visant les bibliothèques et les éducateurs pour des livres au « contenu explicite ». Son projet de loi 267, présenté cette session, menace les bibliothécaires de poursuites pénales s'ils distribuent de tels ouvrages.Alors que des législateurs de droite comme Jared Patterson accusent l'accès aux médias sociaux d'être à l'origine des suicides d'adolescents, le Texas a été classé comme le pire État en matière de santé mentale deux années de suite dans une étude réalisée par Forbes Advisor. Ce mauvais classement est dû à un taux élevé de personnes non assurées, à un manque d'établissements de soins de santé mentale et au coût de la recherche d'un traitement.En effet, l'étude a révélé que 75 % des jeunes du Texas qui souffrent de dépression ne bénéficient pas de services de santé mentale, en grande partie parce qu'ils n'en ont pas les moyens.Les critiques soutiennent que le projet de loi HB 186 de Jared Patterson pourrait avoir un impact sur les droits des jeunes, y compris ceux qui utilisent les médias sociaux dans le cadre de leurs études et de leur engagement civique.« Nous pensons que cette loi est clairement inconstitutionnelle », a déclaré l'avocat Brian Klosterboer, de la branche texane de l'Union américaine pour les libertés civiles (ACLU). « La loi HB 186 interdirait toute utilisation des médias sociaux à toute personne âgée de moins de 18 ans, même si les parents ou le tuteur d'une personne souhaitent qu'elle puisse utiliser les médias sociaux. Par exemple, de nombreux jeunes font partie de groupes de jeunes, de clubs ou d'organisations qui utilisent les médias sociaux. Ils peuvent utiliser les médias sociaux pour leurs recherches, voire pour accéder à des tweets de fonctionnaires ou de chercheurs universitaires. Tout cela serait interdit par ce projet de loi ».Le projet de loi permettrait au bureau du procureur général du Texas de sanctionner les entreprises de médias sociaux qui autorisent des mineurs à accéder à leurs plateformes. Toutefois, le HB 186 ne précise pas les sanctions exactes. Il renvoie plutôt aux lois existantes.Si la proposition devient une loi, les parents et les tuteurs pourront également demander la suppression du compte de leur enfant et la plateforme disposera de 10 jours pour s'y conformer.Dans un contexte de préoccupations croissantes liées à l'exposition des adolescents aux plateformes en ligne, une étude menée en 2022 par des chercheurs de l'Oxford Internet Institute a révélé que les jeunes sont vulnérables aux effets négatifs de l'utilisation des médias sociaux à différentes périodes de leur adolescence. D'après l'étude, les filles ressentent un lien négatif entre l'utilisation des médias sociaux et la satisfaction de la vie lorsqu'elles ont entre 11 et 13 ans et les garçons lorsqu'ils ont entre 14 et 15 ans. Ces résultats suggèrent que la sensibilité à l'utilisation des médias sociaux peut être liée à des changements de développement, peut-être des changements dans la structure du cerveau, ou à la puberté, qui survient plus tard chez les garçons que chez les filles.Par ailleurs, pour compliquer davantage les efforts de réglementation, une étude de l'Ofcom de 2024 a révélé qu'un tiers des enfants sur les médias sociaux maintiennent des profils avec des dates de naissance falsifiées indiquant qu'ils ont plus de 18 ans. Les adolescents interrogés dans le cadre de l'étude ont admis qu'il était facile de "mentir sur son âge" afin de tromper les systèmes de vérification de l'âge. Ce constat souligne l'inéfficacité des mesures actuelles d'application de la loi malgré les exigences légales en faveur de contrôles plus stricts de l'âge.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative du Texas crédible ou pertinente ?