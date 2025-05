Le Texas s'apprête à interdire les médias sociaux aux moins de 18 ans, le projet de loi doit encore être voté par le Sénat et approuvé par le gouverneur



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 366 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

En mai 2025, la Chambre des représentants du Texas a adopté un projet de loi visant à interdire aux adolescents d'utiliser les médias sociaux. Le projet de loi HB 186 exigerait un processus strict de vérification de l'âge afin de s'assurer que les titulaires de comptes sont âgés de 18 ans ou plus. L'initiative intervenait après qu'un législateur du nord du Texas a présenté en 2022 un projet de loi visant à interdire l'utilisation des médias sociaux aux enfants de moins de 18 ans. Invoquant le danger potentiel pour ces derniers, la proposition a comparé les médias sociaux à l'usage de la cigarette avant 1964.Selon un nouveau rapport, le Texas pourrait devenir le prochain État américain à faire la loi sur les plateformes de médias sociaux. Le projet de loi texan visant à interdire l'utilisation des médias sociaux aux moins de 18 ans a récemment été adopté par une commission sénatoriale et doit être soumis au vote du Sénat de l'État du Texas. Le projet de loi a jusqu'à la fin de la session législative de l'État, le 2 juin, pour être approuvé par le Sénat et le gouverneur dans une semaine environ.Au début de l'année, le projet de loi a franchi l'étape de la commission parlementaire et a ensuite été voté par la Chambre des représentants de l'État. S'il est adopté, le projet de loi obligera les plateformes de médias sociaux à vérifier l'âge de toute personne créant un compte, tout comme le Texas a adopté une loi obligeant les sites web hébergeant des contenus pornographiques à mettre en place un système de vérification de l'âge. En outre, l'interdiction des médias sociaux au Texas propose de permettre aux parents de supprimer le compte de leur enfant sur les médias sociaux, en accordant aux plateformes un délai de 10 jours pour se conformer à la demande, sous peine d'amende de la part du procureur général de l'État.Le Texas n'est pas le seul État à vouloir restreindre l'accès aux médias sociaux. En 2024, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a promulgué une loi qui interdit purement et simplement à toute personne de moins de 14 ans d'utiliser les médias sociaux et exige des jeunes de 14 et 15 ans qu'ils obtiennent le consentement de leurs parents pour créer un compte ou utiliser un compte existant. Il est à noter que la loi proposée par le Texas est beaucoup plus stricte.À plus grande échelle, le Sénat américain a présenté un projet de loi visant à interdire les plateformes de médias sociaux aux personnes de moins de 13 ans en avril 2024. Après être restés bloqués en commission, les sénateurs Brian Schatz (D-Hawaii) et Ted Cruz (R-Texas) ont récemment fait des commentaires qui laissent présager une seconde tentative pour faire adopter ce texte.Tous ces projets de loi se basent sur l'idée que les médias sociaux sont nocifs pour les jeunes. Plusieurs études semblent appuier cette idée. En 2022, une étude affirmait notamment que les filles et les garçons peuvent être plus vulnérables aux effets négatifs de l'utilisation des médias sociaux à différents moments de leur adolescence. Les données de cette étude montraient que les filles ressentent un lien négatif entre l'utilisation des médias sociaux et la satisfaction de la vie lorsqu'elles ont entre 11 et 13 ans et les garçons lorsqu'ils ont entre 14 et 15 ans.Cela suggère que la sensibilité à l'utilisation des médias sociaux peut être liée à des changements de développement, peut-être des changements dans la structure du cerveau, ou à la puberté, qui survient plus tard chez les garçons que chez les filles. Mais, pour les deux, l'utilisation des médias sociaux à l'âge de 19 ans était à nouveau associée à une diminution de la satisfaction de la vie. Selon les chercheurs, il est possible qu'à cet âge, les changements sociaux (comme le fait de quitter la maison ou de commencer à travailler) rendent les adolescents vulnérables.Pensez-vous que ce projet de loi est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?