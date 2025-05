La Floride ne parvient pas à adopter un projet de loi exigeant des portes dérobées de chiffrement pour les comptes de médias sociaux, il s'agissait d'une atteinte considérable à la vie privée, d'après l'EFF



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 334 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Le projet de loi anti-chiffrement de la Floride a suscité de vives réactions de la part des défenseurs de la vie privée. Présentée comme une mesure de protection des mineurs, la loi SB 868 prévoit une porte dérobée dans les plateformes chiffrées pour permettre aux forces de l'ordre d'accéder facilement aux messages des utilisateurs. Selon l'Electronic Frontier Foundation (EFF), il s'agit d'une atteinte considérable à la vie privée qui doit être stoppée. Un nouveau rapport a révélé que ce projet de loi de Floride, qui aurait obligé les entreprises de médias sociaux à fournir une porte dérobée de chiffrement pour permettre à la police d'accéder aux comptes d'utilisateurs et aux messages privés, n'a pas été adopté. Le projet de loi sur l'utilisation des médias sociaux par les mineurs a été "reporté indéfiniment" et "retiré de l'examen" par la Chambre des représentants de Floride.Pour rappel, les membres du Sénat de Floride avaient déjà voté en faveur du projet de loi, mais celui-ci doit être adopté par les deux chambres législatives avant de pouvoir entrer en vigueur. Le projet de loi aurait obligé les entreprises de médias sociaux à "", qui est généralement émise par les forces de l'ordre et sans contrôle judiciaire.L'Electronic Frontier Foundation, un groupe de défense des droits numériques, a qualifié le projet de loi de "dangereux et stupide". Les professionnels de la sécurité affirment depuis longtemps qu'il est impossible de créer une porte dérobée sécurisée qui ne puisse pas être utilisée à des fins malveillantes, et que les portes dérobées de chiffrement exposent les données des utilisateurs à des risques de violation.Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?