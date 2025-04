Le projet de loi anti-chiffrement de la Floride, qui prévoit une porte dérobée dans les plateformes chiffrées pour faciliter l'accès à vos messages, démolit la vie privée et doit être stoppé, d'après l'EFF

Forcer les plateformes de médias sociaux à déchiffrer les messages privés des adolescents, en brisant le chiffrement de bout en bout.

Interdire les messages « éphémères », une fonction de confidentialité courante qui aide les utilisateurs, en particulier les adolescents, à contrôler leur empreinte numérique.

Autoriser l'accès illimité des parents aux messages privés, outrepassant les lois de la Floride sur le consentement mutuel en matière de surveillance.

Faire pression sur les plateformes pour qu'elles suppriment le chiffrement pour tous les mineurs, ce qui met en danger tous leurs interlocuteurs.

Il n'existe pas de porte dérobée sûre

Le chiffrement est important, surtout pour les adolescents

Il est temps de s'exprimer



L'initiative de la Floride fait suite à des efforts législatifs antérieurs visant à réglementer les plateformes numériques. En 2024, les législateurs de l'État ont approuvé un projet de loi interdisant les médias sociaux aux mineurs de moins de 16 ans , imposant la résiliation des comptes de mineurs et la vérification de l'âge par un tiers. Si les partisans de cette mesure invoquent la protection de la santé mentale des jeunes, ses détracteurs estiment qu'elle porte atteinte à la liberté d'expression des utilisateurs.Dans un récent article, l'EFF a critiqué le projet de loi SB 868 du Sénat de Floride, qu'elle considère comme une tentative manifeste de porter atteinte à la vie privée numérique sous couvert de sécurité en ligne pour les mineurs.Selon l'article, la fondation a vu beaucoup de mauvais projets de loi technologiques ces dernières années, souvent dissimulés dans un langage vague sur la « sécurité en ligne ». Mais le SB 868 de Floride ne fait même pas semblant d'être subtil : l'État veut une porte dérobée dans les plateformes chiffrées si des mineurs les utilisent, et que les forces de l'ordre aient facilement accès à vos messages.« Le projet de loi devrait donner l'alerte à tous ceux qui se soucient des droits numériques, de la sécurité des communications ou tout simplement de la possibilité d'envoyer un message privé à quelqu'un sans que le gouvernement ne l'écoute. Les législateurs de Floride ne se contentent pas d'ébrécher la protection de la vie privée numérique, ils la visent directement avec une boule de démolition », déclare l'EFF.Le projet de loi SB 868 est une attaque flagrante contre les communications chiffrées. Le SB 868 et son équivalent à la Chambre des représentants ont tous deux été adoptés par leurs commissions respectives et sont sur le point de faire l'objet d'un vote complet. Cela signifie que, s'il est adopté, le projet de loi SB 868 va :En bref : si votre enfant perd son droit à des communications chiffrées, tous ses interlocuteurs en feront autant.Si tout cela semble impossible à réaliser en toute sécurité, c'est parce que c'est le cas. Il n'existe aucun moyen de créer un point d'accès aux messages chiffrés « réservé aux forces de l'ordre », a déclaré l'EFF. « Chaque porte dérobée est une vulnérabilité. Ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un d'autre - qu'il s'agisse d'un pirate, d'un agresseur ou d'un gouvernement étranger - ne la trouve. » Des brèches massives comme Salt Typhoon ont d'ailleurs déjà prouvé que les outils de surveillance ne restent pas longtemps entre les bonnes mains. Le chiffrement protège tout le monde ou ne protège personne. Nous devons le protéger.Le chiffrement n'est pas facultatif sur l'internet d'aujourd'hui, il est essentiel. Il protège les informations bancaires, les données médicales, les conversations personnelles et, bien sûr, la sécurité des enfants en ligne.Le projet de loi SB 868 prétend « protéger les enfants », mais fait le contraire, précise l'EFF. Les adolescents ont souvent besoin d'une messagerie chiffrée pour parler à des adultes de confiance, des amis et des membres de leur famille, parfois dans des situations à fort enjeu comme les abus, les crises de santé mentale ou la discrimination. La suppression de ces protections les rend plus vulnérables, et non moins.Par ailleurs, les enquêteurs disposent déjà d'outils puissants pour poursuivre les crimes graves, notamment la possibilité d'accéder aux données relatives aux appareils et de s'appuyer sur les rapports des utilisateurs. En fait, des études montrent que les signalements des utilisateurs sont plus efficaces pour détecter les abus en ligne que la surveillance de masse.« Alors pourquoi proposer un projet de loi qui rend tout le monde moins sûr, qui affaiblit le chiffrement et qui ouvre la voie à des poursuites judiciaires ? C'est une question à laquelle nous méritons tous une réponse », déclare l'EFF.Le projet de loi SB 868 de la Floride n'est pas seulement un mauvais projet de loi, c'est un dangereux projet de surveillance de masse, indique l'EFF. « Dites-le aux législateurs de Floride : le projet de loi SB 868 est dangereux, inapplicable et inacceptable. »L'EFF encourage les habitants de la Floride à contacter leurs représentants et à exprimer leur opposition au projet de loi SB 868, tandis que les personnes résidant en dehors de l'État sont invitées à sensibiliser le public et à faire pression sur lui.« Si vous êtes en dehors de l'État, vous pouvez toujours vous exprimer - la pression publique est importante, et plus il y a de gens qui dénoncent la gravité de ce projet de loi, plus il est difficile pour les législateurs de le faire avancer discrètement. », ajoute l'EFF.En conclusion, l'EFF appelle à une action collective pour empêcher l'adoption de la loi SB 868, considérant cette question comme un moment crucial dans la défense des libertés civiles numériques. « La vie privée vaut la peine d'être défendue. Arrêtons le SB 868 avant qu'il ne devienne une loi. »Le projet de loi de la Floride fait écho à des controverses similaires en Europe. En France, une proposition de loi, qualifiée de pire loi de surveillance de l'UE, prévoit d' obliger les messageries chiffrées comme Signal et WhatsApp à créer une porte dérobée permettant aux autorités de contourner le chiffrement de leurs applications. Les critiques, y compris les entreprises technologiques et les défenseurs de la vie privée, avertissent que cela compromettrait le principe même du chiffrement de bout en bout et exposerait les données des utilisateurs, soulignant que les portes dérobées ne peuvent pas être créées uniquement pour un usage bienveillant.L'Electronic Frontier Foundation est la principale organisation à but non lucratif qui défend les libertés civiles dans le monde numérique. L'Electronic Frontier Foundation est la principale organisation à but non lucratif qui défend les libertés civiles dans le monde numérique. Fondée en 1990, l'EFF défend la vie privée des utilisateurs, la liberté d'expression et l'innovation par le biais de litiges, d'analyses politiques, d'activisme de terrain et de développement technologique. La mission de l'EFF est de veiller à ce que la technologie soutienne la liberté, la justice et l'innovation pour tous les peuples du monde ».