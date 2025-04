La Commission européenne inflige une amende de 500 millions d'euros à Apple et de 200 millions d'euros à Meta pour des infractions à la loi sur les marchés numériques (DMA)



Avec l'entrée en vigueur de la loi sur les marchés numériques (DMA) en mars 2024, la Commission européenne a ouvert des enquêtes de non-conformité contre Apple . Plus précisément, la procédure concernait les mesures prises par Apple pour se conformer aux obligations de permettre aux utilisateurs finaux de désinstaller facilement toute application logicielle sur iOS, de modifier facilement les paramètres par défaut sur iOS et de proposer aux utilisateurs des écrans de choix qui doivent leur permettre effectivement et facilement de sélectionner un autre service par défaut, tel qu'un navigateur ou un moteur de recherche, sur leurs iPhones.En outre, la Commission européenne avait également ouvert une enquête de non-conformité concernant le "modèle de paiement ou de consentement" de Meta. Cette enquête visait à déterminer si le modèle "pay or consent" introduit pour les utilisateurs de l'UE est conforme à la DMA. La Commission craignait notamment que le choix binaire imposé par le modèle "pay or consent" de Meta n'offre pas de véritable alternative au cas où les utilisateurs ne donneraient pas leur consentement, ce qui ne permettrait pas d'atteindre l'objectif d'empêcher l'accumulation de données personnelles par les "gatekeepers".Puis au début d'année 2025, la Commission européenne a ouvert une enquête approfondie sur les modifications des frais imposés par Apple sur son App Store, notamment les frais de technologies qui exigent que les développeurs paient 0,50 € pour chaque première installation annuelle au-delà d'un seuil de 1 million. Cette décision intervenait après des plaintes de développeurs d’applications et d’observateurs du secteur, qui estimaient que ces nouvelles pratiques pourraient violer les règles de concurrence en vigueur dans l’Union européenne.Récemment, l'Union européenne a décidé d'infliger une amende à Apple et Meta des centaines de millions d'euros chacun pour avoir enfreint les lois sur la concurrence numérique de l'Union européenne. La Commission européenne, qui est l'organe exécutif de l'UE, a déclaré qu'elle infligeait une amende de 500 millions d'euros à Apple et de 200 millions d'euros à Meta pour avoir enfreint la loi sur les marchés numériques (DMA).Les autorités ont déclaré qu'Apple n'avait pas respecté les obligations de la loi sur les marchés numériques en matière de "lutte contre les dérives". En vertu de la loi européenne sur les technologies, Apple doit permettre aux développeurs d'informer librement les clients des offres alternatives en dehors de l'App Store. L'UE a ordonné au géant de la technologie de supprimer les restrictions techniques et commerciales en matière de pilotage et de s'abstenir de perpétuer son comportement non conforme à l'avenir.Apple a déclaré dans un communiqué qu'elle prévoyait de faire appel de l'amende infligée par l'UE tout en poursuivant ses discussions avec la Commission. "", a déclaré Apple.", a ajouté l'entreprise.En ce qui concerne Meta, la Commission européenne a estimé que le groupe de médias sociaux exigeait illégalement des utilisateurs qu'ils consentent à partager leurs données avec l'entreprise ou qu'ils paient pour un service sans publicité. Cette décision faisait suite à l'introduction par Meta d'un niveau d'abonnement payant pour Facebook et Instagram en novembre 2023.Joel Kaplan, responsable des affaires mondiales de Meta, a déclaré dans un communiqué que la Commission "" "", a déclaré Kaplan.L'UE a déclaré que l'amende infligée à Meta tenait compte des mesures prises par le géant de la technologie pour se conformer à ses règles grâce à une nouvelle version de son service gratuit de publicité personnalisée, qui utilise moins de données personnelles pour afficher les publicités. "", ont déclaré les autorités de régulation.L'UE a adressé à Meta une injonction de cesser et de s'abstenir lui enjoignant d'apporter des modifications à son option d'annonces moins personnalisées dans les 60 jours à venir, sous peine de se voir infliger de nouvelles amendes, selon une source au fait du dossier, qui a demandé à rester anonyme car l'information n'est pas publique.La décision antitrust risque d'entraîner des représailles de la part du président américain Donald Trump, qui n'a jamais caché son mécontentement à l'égard des mesures d'application de la réglementation prises par l'UE à l'encontre des géants américains du numérique.Au début du mois, l'administration Trump a imposé des droits de douane dits "réciproques" de 20 % sur les produits de l'UE entrant aux États-Unis. Il a ensuite ramené les nouveaux taux de droits de douane sur des dizaines de partenaires commerciaux - dont l'UE - à 10 % pour une période limitée en vue des négociations commerciales. Les droits de douane réciproques ont été imposés après que Trump a publié une directive menaçant d'imposer des droits de douane à l'Europe pour lutter contre ce qu'il a appelé "l'extorsion à l'étranger" des entreprises technologiques américaines par le biais de taxes sur les services numériques, d'amendes, de pratiques et de politiques.Fait intéressant, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait précedemment déclaré que l'UE reste déterminée à appliquer ses réglementations numériques globales , indépendamment de la localisation ou de la direction de l'entreprise. Les réglementations numériques adoptées par l'UE ces dernières années font l'objet de critiques de la part des Big Tech et de certains gouvernements étrangers. Le gouvernement américain a critiqué la loi sur les services numériques (DSA) et la loi sur les marchés numériques (DMA), arguant qu'il s'agit de "" qui étouffent l'innovation et créent des obstacles inutiles pour les entreprises américaines.: Commission européennePensez-vous que ces amendes sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?