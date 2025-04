Donald Trump admet son erreur en exemptant les smartphones et les ordinateurs des droits de douanes exorbitants contre la Chine, comprenant que les USA sont incapables de les fabriquer



Le secteur technologique mondial entre dans une zone de turbulences. Le 9 avril 2025, la Chine a annoncé une riposte musclée aux nouvelles taxes douanières américaines imposées par l’administration Trump. Avec un tarif cumulé de 84 % sur les produits américains, Pékin répond à la décision de Washington d’appliquer jusqu’à 104 % de droits de douane sur les importations chinoises, dont une partie importante concerne les biens technologiques, les composants électroniques et les appareils connectés.Cependant, l'administration Trump a récemment annoncé qu'elle allait exempter les smartphones, les ordinateurs et d'autres produits électroniques importés des droits de douane réciproques imposés par le président Donald Trump, atténuant ainsi l'impact que les droits de douane pourraient avoir sur le coût de nombreux produits technologiques populaires aux États-Unis.Les exemptions, publiées le 11 avril dans une mise à jour des directives du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, concernent les importations de produits électroniques fabriqués en Chine. Les disques durs, les puces mémoire, les écrans plats de télévision et les semi-conducteurs figurent également parmi les produits exclus.Cette décision marque un tournant important dans la politique tarifaire agressive de Trump, dans un contexte d'escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. L'administration Trump a déclaré que la Chine ne faisait pas partie des 75 pays qui ont approché les États-Unis en vue de conclure des accords commerciaux à la suite de la série de droits de douane réciproques annoncée par Trump.Trump a fait valoir que les droits de douane élevés étaient nécessaires pour stimuler la production nationale aux États-Unis, notamment dans le secteur technologique en plein essor.Mais les droits de douane massifs qu'il a imposés à la Chine ont constitué une menace importante pour Apple Inc. qui fabrique la plupart de ses produits en Chine, y compris le célèbre iPhone. Microsoft et Samsung Electronics sont d'autres grandes entreprises technologiques qui fabriquent des produits à l'étranger et les expédient aux États-Unis.Tim Cook, PDG d'Apple Inc. fait partie des dirigeants du secteur technologique qui ont tenté de s'attirer les faveurs de l'administration Trump, alors que ce dernier impose des droits de douane qui ont des répercussions majeures sur leurs activités. Cook a rencontré Trump à la Maison Blanche en février et a fait don d'un million de dollars au comité d'investiture de Trump.Malgré les exemptions de droits de douane sur les produits technologiques, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré : "".Leavitt a déclaré que Trump avait obtenu "" de la part des plus grandes entreprises technologiques du monde, notamment Apple, TSMC et Nvidia. "Fait intéressant, après un dîner avec le PDG Jensen Huang, Donald Trump avait déjà fait marche arrière sur les puces H20 de Nvidia et a suspendu le projet de restrictions supplémentaires. En effet, l'administration Trump envisageait de renforcer les restrictions sur les ventes par le leader de l'IA de ses puces H20 conçues pour le marché chinois. Lors du dîner, Nvidia aurait promis à l'administration Trump de nouveaux investissements américains dans les centres de données d'IA.Les smartphones, les ordinateurs portables et d'autres produits exemptés des droits de douane imposés par Trump le 9 avril seront soumis à des droits de douane sur les semi-conducteurs dans « un mois ou deux », a déclaré le secrétaire d'État au commerce, Howard Lutnick.", a déclaré Lutnick, ajoutant que ces produits seront soumis ultérieurement à un "tarif spécial" appliqué à l'industrie des semi-conducteurs, similaire aux tarifs automobiles déjà imposés par Trump.Lorsqu'on lui a demandé si les nouveaux droits de douane incluraient des produits tels que les iPhones, dont beaucoup sont fabriqués en Chine, Lutnick a répondu que c'était "exact" et que l'objectif était de "".Bien qu'ils soient exclus des droits de douane réciproques de 125 % imposés à la Chine, les produits technologiques semblent toujours soumis aux droits de douane de 20 % que Trump avait déjà imposés à Pékin en représailles à la fabrication de fentanyl en Chine.Bien que les semi-conducteurs soient exemptés des droits de douane, Trump a déjà évoqué son intention de cibler les semi-conducteurs en imposant des droits de douane spécifiques à l'industrie sur les importations en provenance de tous les pays. Il n'a toutefois pas encore imposé ces droits de douane. La Maison-Blanche a déclaré que des droits de douane potentiels sur les semi-conducteurs étaient à l'étude.Trump a déjà imposé des droits de douane universels spécifiques à certains secteurs sur l'acier, l'aluminium et les importations d'automobiles - qui restent tous en vigueur - et a promis d'imposer prochainement des droits de douane sur les produits pharmaceutiques. En pleine tourmente boursière, Trump a reporté de 90 jours les droits de douane réciproques qu'il avait imposés à de nombreux pays, tout en maintenant un droit de douane universel de base de 10 % sur toutes les importations.Trump a également augmenté les droits de douane sur la Chine, portant le taux total des droits de douane sur les importations chinoises à 145 %, ce qui a incité Pékin à riposter en imposant des droits de douane sur les exportations américaines.Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur la situation ?