Apple a précipité les livraisons d'iPhone en provenance d'Inde et de Chine pour éviter les nouveaux droits de douane de Donald Trump, et a stocké des réserves suffisantes pour plusieurs mois.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 258 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Les experts alertent sur l'impact destructeur que les droits de douane de Donald Trump pourraient avoir sur le secteur technologique américain. Les biens de consommation tels que les PC, les smartphones et les consoles pourraient être les plus durement touchés. Le prix de l'iPhone pourrait grimper de 30 à 40 % si la Chine, où Apple fabrique ses appareils, est frappée des droits de douane de 54 %. Les prix des PC pourraient augmenter d'au moins 20 %, ainsi que les prix des composants tels que les disques SSD, les RAM, les cartes graphiques, les écrans, etc.Pour éviter les droits de douane, le géant de la technologie Apple aurait expédié des stocks de l'Inde et de la Chine vers les États-Unis à la fin du mois de mars. Selon un rapport, Apple a expédié cinq cargaisons d'iPhones et d'autres produits de l'Inde vers les États-Unis en l'espace de trois jours au cours de la dernière semaine de mars, a rapporté The Times of India. L'entreprise a accéléré les expéditions pour éviter les droits de douane réciproques de 10 % imposés par le président américain Donald Trump.Selon le rapport, Apple ne prévoit pas d'augmenter les prix de détail en Inde ou sur d'autres marchés malgré les nouveaux tarifs douaniers. Pour tenter de minimiser l'impact, l'entreprise a rapidement déplacé les stocks de ses centres de fabrication en Inde et en Chine vers les États-Unis, même si cette période connaît généralement un ralentissement des expéditions.Selon The Times of India, "". En outre, Apple aurait stocké dans ses entrepôts américains des réserves suffisantes pour plusieurs mois, ce qui lui permettra de maintenir temporairement les prix actuels.", affirme The Times of India.Apple évalue actuellement l'impact que pourraient avoir sur sa chaîne d'approvisionnement les différences de structures tarifaires entre les centres de production. Les États-Unis étant un marché clé pour les produits Apple, l'entreprise cherche à protéger les consommateurs des augmentations de coûts qui pourraient freiner la demande et éroder les marges bénéficiaires.Apple se concentre actuellement sur la production de l'iPhone et de l'AirPod en Inde et devrait bénéficier d'un avantage tarifaire. Les exportations indiennes vers les États-Unis seront soumises à des droits de douane de 26 %, soit nettement moins que les 54 % imposés aux produits chinois. Cet écart de 28 points de pourcentage constitue une forte incitation économique pour Apple à accélérer le transfert de sa production vers l'Inde.Récemment, Trump a menacé d'ajouter des droits de douane à ceux imposés à la Chine si le pays ne supprimait pas les droits de douane de rétorsion qu'il avait annoncés après que les États-Unis eurent annoncé des droits de douane réciproques le 3 avril. Selon plusieurs médias, Apple prévoit d'envoyer davantage d'iPhones aux États-Unis depuis l'Inde pour compenser le coût élevé des droits de douane imposés par la Chine. Les rapports indiquent qu'Apple cherche à obtenir une exemption des droits de douane imposés par le président Trump, une exemption que le directeur général Tim Cook a obtenue au cours de la première administration Trump.L'impact des droits de douane se fait de plus en plus ressentir dans l'écosystème technologique. Un autre exemple, prévue pour un lancement mondial le 5 juin, les joueurs américains ne pourront pas précommander la Switch 2 à la date initialement prévue du 9 avril. La société avait annoncé réévaluer les prix en raison de la hausse des coûts d'importation. Les fans de Nintendo ont alors blâmé Donald Trump en raison des droits de douane qui ont provoqué ce retard. : The Times of IndiaPensez-vous que ces initiatives d'Apple sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur la situation ?