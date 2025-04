Trump impose 104 % de droits de douane sur les importations chinoises, Pékin riposte avec 84 % : L'IT mondiale prise en otage par cette guerre commerciale impactant la chaîne d'approvisionnement technologique

La Chine a riposté aux nouveaux tarifs douaniers imposés par le président Donald Trump en annonçant qu'elle augmenterait les droits de douane sur les produits américains, ébranlant les marchés et aggravant la guerre commerciale entre les plus grandes économies du monde.Le gouvernement chinois imposera des droits de douane de 84 % sur toutes les importations en provenance des États-Unis à partir du 10 avril, a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué mercredi. La décision de la Chine est intervenue quelques heures après l'entrée en vigueur des droits de douane américains les plus élevés depuis un siècle, ce qui porte à 104 % les droits de douane imposés par Trump à Pékin cette année.Les dernières mesures prises par le président Xi Jinping reflètent les taxes supplémentaires imposées par Trump sur les produits chinois en guise de punition pour les dernières représailles de Pékin. Les droits de douane ayant dépassé le niveau qui, selon les économistes, décimerait le commerce bilatéral, toute nouvelle taxe constituerait une déclaration politique plutôt qu'un moyen d'exercer une pression économique.« La Chine a clairement indiqué aujourd'hui que le gouvernement maintiendrait sa position en matière de politique commerciale, malgré les droits de douane plus élevés imposés par les États-Unis », a déclaré Zhang Zhiwei, président et économiste en chef de Pinpoint Asset Management Ltd. « Je ne m'attends pas à une issue rapide et facile au conflit commercial actuel. Entre-temps, les droits de douane sont entrés en vigueur et les dommages causés aux deux économies ne tarderont pas à se faire sentir. »Alors que les droits de douane imposés par Trump ont mis la pression sur la machine exportatrice chinoise qui a contribué l'année dernière à environ un tiers de la croissance, l'économie américaine est également menacée. Les économistes de Goldman Sachs, dont Andrew Tilton, ont écrit dans une note que pour 36 % des importations américaines en provenance de Chine, les acheteurs américains ont une « capacité limitée » à trouver des fournisseurs alternatifs, même avec des droits de douane importants.Xi n'a pas commenté directement les hausses tarifaires de Trump, mais Liu Pengyu, porte-parole de l'ambassade de Chine aux États-Unis, a partagé mercredi une vidéo du dirigeant déclarant en 2020 que « l'intimidation ou la pression ne fonctionneront jamais sur la nation chinoise », des propos tenus à l'occasion du 70anniversaire de l'entrée de la Chine dans la guerre de Corée.Les tensions sont montées en flèche entre Washington et Pékin depuis le retour de Trump à la Maison Blanche en janvier. Plus de deux mois après son investiture, le président américain n'a toujours pas parlé à son homologue chinois, et les discussions entre les deux parties sont bloquées à des niveaux inférieurs, ce qui réduit les perspectives d'un accord à court terme.[TWITTER]

🇨🇳 The Chinese people never bow to any threats. pic.twitter.com/iOcu0pPC9c — Liu Pengyu 刘鹏宇 (@SpoxCHNinUS) April 9, 2025