La récente décision de Donald Trump d'imposer une nouvelle série de tarifs douaniers sur les importations provenant de Chine, d'Inde, du Vietnam ou encore de l’Union européenne a déclenché une onde de choc sur les marchés. Présentée comme une mesure de « redressement industriel » pour l’économie américaine, cette politique protectionniste s’est immédiatement heurtée à la réalité de l’interdépendance mondiale, notamment dans le secteur technologique.La Silicon Valley, dont le modèle repose depuis des décennies sur des chaînes de production mondialisées, a été frappée de plein fouet. Apple, qui assemble l’essentiel de ses produits en Asie, est menacée par une envolée des coûts de production. Selon l’analyste Dan Ives de Wedbush Securities, le prix d’un iPhone pourrait grimper jusqu’à 3 500 dollars si la production devait être relocalisée aux États-Unis. Une hypothèse aujourd’hui sérieusement envisagée, tant l’environnement commercial s’est durci.Cette instabilité a rapidement trouvé sa traduction dans les cours boursiers : en quelques jours, les capitalisations des grands groupes technologiques se sont effondrées. Tesla, Nvidia, Meta, Amazon... aucun mastodonte n’a été épargné. Mark Zuckerberg a vu sa fortune personnelle chuter de près de 18 milliards de dollars ; Jeff Bezos, de 16 milliards. Elon Musk, qui avait jusque-là maintenu une ligne ambivalente vis-à-vis des politiques de Trump, a également perdu 8,7 milliards.Les trois hommes se sont rapprochés de Trump pendant la transition et ont contribué à ses efforts. Ils ont également assisté à son investiture. Musk est devenu le «» (littéralement le « premier ami ») de Trump et contribue aux efforts de ce dernier pour réduire la taille du gouvernement fédéral. Néanmoins, leurs entreprises pourraient être durement touchées par le plan tarifaire de Trump, qui devrait entraîner une hausse des prix de nombreux produits importés de l'étranger.Le paradoxe est saisissant : beaucoup de ces chefs d’entreprise avaient initialement soutenu Trump, espérant tirer parti d’un assouplissement réglementaire ou d’une politique fiscale favorable à l’innovation. Aujourd’hui, ils découvrent que le virage protectionniste de l’exécutif peut se transformer en véritable « arme de destruction financière massive ».Tout au long de la saison électorale 2024, Donald Trump a bénéficié d'un soutien inhabituel de la part des grandes entreprises technologiques pour un républicain de droite.Pendant la campagne, Elon Musk a fait don de plus de 290 millions de dollars à Trump et à des initiatives affiliées aux Républicains. Meta et Amazon ont tous deux donné un million de dollars pour l'investiture de Trump, tandis que Tim Cook, d'Apple, a fait un don personnel d'un million de dollars supplémentaires.Avant l'entrée en fonction de Trump, les PDG du secteur de la technologie ont exprimé leur optimisme quant à la possibilité que Trump réduise la réglementation et soutienne le domaine florissant de l'intelligence artificielle, où les entreprises américaines sont engagées dans une course à l'armement avec la Chine.« Je suis très optimiste quant au fait que le président Trump prenne au sérieux ce programme de réglementation », a déclaré Bezos en décembre. « Si je peux l'aider à le faire, je vais l'aider, parce que nous avons effectivement trop de réglementation dans ce pays. »« Je pense qu'il y a une réelle opportunité en ce moment », a ajouté Sundar Pichai, de Google, le même mois. « L'une des contraintes pour l'I.A. pourrait être l'infrastructure dont nous disposons dans ce pays, y compris l'énergie. La vitesse à laquelle nous pouvons construire des choses. Je pense qu'il y a des domaines réels auxquels il pense et pour lesquels il s'engage à faire la différence. J'espère donc que nous pourrons progresser dans ce domaine.Le plan tarifaire agressif du président Donald Trump, mis en œuvre mercredi, a provoqué une onde de choc dans le monde entier, alimentant la panique générale et les craintes d'une guerre commerciale mondiale qui plongerait l'économie dans la récession.De nombreuses actions ont été vendues à un rythme jamais vu depuis l'assaut de Covid, le Nasdaq, à forte composante technologique, connaissant sa pire semaine depuis mars 2020. Le Nasdaq a plongé jeudi, et le groupe des « Sept Magnifiques » a perdu plus de 1 000 milliards de dollars en valeur de marché combinée. Les pertes se sont accentuées vendredi.Tesla a été le plus grand perdant du groupe des sept noms en pourcentage, plongeant de plus de 10 % au cours de la séance de vendredi. L'entreprise a perdu plus de 89 dollars de capitalisation boursière, ce qui porte son total sur deux jours à plus de 139 milliards de dollars. Nvidia a perdu 393 milliards de dollars au cours des deux dernières séances boursières.Apple a été le plus grand perdant du groupe en termes de valeur de marché. Le fabricant de l'iPhone est sous pression en raison des nouveaux droits de douane qui visent certains de ses sites de fabrication secondaires en dehors de la Chine et a enregistré jeudi sa plus forte baisse en une journée depuis cinq ans.Au cours des deux dernières séances boursières, la valeur de marché de Meta a chuté de plus de 200 milliards de dollars, tandis qu'Amazon a perdu 265 milliards de dollars. Vendredi, la société de commerce électronique a enregistré sa neuvième semaine consécutive de pertes, la pire depuis 2008. Alphabet et Microsoft ont enregistré les pertes les plus faibles en pourcentage pour la semaine, mais ont tout de même perdu plus de 139 milliards de dollars et 165 milliards de dollars en valeur de marché, respectivement, au cours des deux derniers jours.Les grandes entreprises ne sont pas les seules à souffrir. Les noms du secteur de la technologie sont en chute libre. Oracle a chuté de près de 9 % cette semaine, tandis qu'AppLovin et Palantir Technologies ont chuté de plus de 19 % et 13 %, respectivement. Salesforce a reculé de près de 11 %.Les actions du secteur des semi-conducteurs, qui dépendent de la production en dehors des États-Unis, ont chuté pour la deuxième fois vendredi. Bien que le secteur ait été exclu de la récente série de droits de douane, de nouveaux prélèvements sont en préparation. On craint également que la généralisation des droits de douane n'entame la demande.L'ETF VanEck Semiconductor, qui suit le secteur, a plongé d'environ 15 %. Marvell Technology et Qorvo, fournisseur d'Apple, ont chacun perdu environ un cinquième de leur valeur. Advanced Micro Devices a chuté de près de 17 %, tandis qu'Intel et Broadcom ont perdu plus de 12 %. Micron Technology a chuté d'environ 13 % vendredi, et le fabricant de puces mémoire a perdu plus d'un quart de sa valeur.Elon Musk, tout en soutenant certaines politiques de Trump, a critiqué ouvertement les tarifs douaniers et le conseiller commercial de la Maison Blanche, Peter Navarro. Musk a déclaré que Navarro « n'a rien construit » et a remis en question la compétence des conseillers économiques formés à Harvard. ​Aaron Levie, PDG de Box, a exprimé des inquiétudes similaires, affirmant que les nouveaux tarifs pourraient gravement entraver l'innovation technologique américaine et faire reculer l'industrie de dix ans, au profit de la Chine.Le PDG de Tesla a perdu des milliards à la suite de l'annonce des droits de douane par Trump. Son entreprise automobile dépend de pièces importées de Chine, que Trump a frappées d'un droit de douane de 34 %. En réponse, la Chine a frappé les États-Unis d'un droit de douane réciproque de 34 % sur tous les produits américains vendredi. Les actions de Tesla, comme une grande partie du reste du marché, ont chuté depuis que Trump a annoncé les droits de douane.Samedi, Musk s'est emparé de sa plateforme de médias sociaux X pour lancer une attaque apparente contre le conseiller principal du président en matière de commerce, s'en prenant à Navarro dans une vidéo dans laquelle il expliquait la logique de l'administration Trump en imposant des droits de douane lors d'une apparition sur la chaîne CNN.[TWITTER]

Here is Peter Navarro explaining the tariffs and contrary to the paid fake expert class that is usually on corporate media, Peter Navarro has a PhD in economics from Harvard.



He’s also not going to lie to you about what is happening to a globalist agenda.



Notice how he uses… pic.twitter.com/Ot8lnPosOE — Insurrection Barbie (@DefiyantlyFree) April 4, 2025