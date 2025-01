En 2024, le Congrès américain a adopté la loi obligeant la société chinoise ByteDance à céder sa participation dans TikTok avant le 20 janvier 2025, sous peine d'interdiction effective de la populaire application de vidéo sociale aux États-Unis. La Cour suprême des États-Unis a confirmé la loi , et à la date limite, TikTok est devenu inaccessible pour les utilisateurs américains. Depuis, le président élu Donald Trump a signé un décret pour donner un sursis à TikTok et trouver une solution.Fait intéressant, le 18 janvier 2025, la société d'intelligence artificielle (IA) Perplexity AI a proposé de fusionner avec TikTok U.S., afin que la plateforme de partage de vidéos puisse éviter d'être interdite dans le pays. L'offre, faite à la société mère chinoise de la plateforme, ByteDance, fusionnerait Perplexity AI, TikTok U.S. et de nouveaux partenaires financiers et permettrait à la plupart des investisseurs de ByteDance de conserver leurs participations. Cependant, ByteDance n'aurait pas encore répondu à cette proposition.Récemment, Perplexity AI a présenté une nouvelle proposition à la société mère de TikTok qui permettrait au gouvernement américain de détenir jusqu'à 50 % d'une nouvelle entité qui fusionnerait Perplexity avec les activités américaines de TikTok. Cette nouvelle proposition de Perplexity a été révisée sur la base des commentaires de l'administration Trump.La nouvelle proposition suggère que dans la nouvelle entité, ByteDance apporte TikTok U.S. sans son algorithme de recommandation principal, en échange d'une participation des investisseurs existants dans la nouvelle société. Perplexity AI s'offrirait en échange de la distribution à ses propres investisseurs d'une partie du capital.La nouvelle structure proposée permettrait ainsi à la plupart des investisseurs actuels de ByteDance de conserver leur participation et apporterait plus de vidéo à Perplexity. Et bien que ByteDance ait publiquement laissé entendre qu'elle ne vendrait pas TikTok U.S., c'est en partie la raison pour laquelle Perplexity AI pense avoir une chance avec son offre - puisque l'opération serait une fusion plutôt qu'une vente.Selon la proposition révisée, les fonds nécessaires à la fusion proviendraient de "", qui fourniraient des capitaux pour un "" et pour aider la nouvelle entité à se développer.En outre, le gouvernement américain pourrait détenir jusqu'à la moitié de la nouvelle structure une fois qu'elle sera introduite en bourse pour un montant d'au moins 300 milliards de dollars. Un prix équitable est "", mais le chiffre final lié à la proposition sera déterminé, en partie, par les actionnaires actuels de ByteDance qui souhaitent rester dans la nouvelle entité et ceux qui veulent en sortir.Bien que toute transaction potentielle entre Perplexity AI et ByteDance prendrait probablement des mois, le président Donald Trump a jusqu'à présent restauré temporairement TikTok aux États-Unis et a suggéré des plans qui impliqueraient qu'une partie prenante américaine achète la société et vende ensuite une participation de 50 % au gouvernement américain. Pour l'instant, TikTok a déclaré ": CNBCPensez-vous que cette proposition révisée est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?