En effet, le vendredi 18 janvier 2025, la Cour suprême des États-Unis a validé l'interdiction de TikTok dans une décision unanime , laissant le sort de la plateforme entre les mains du président entrant Donald Trump. La décision de la Cour oblige notamment la société chinoise ByteDance à céder sa participation dans TikTok, sous peine d'interdiction effective de la populaire application de vidéo sociale aux États-Unis.Dans le cadre de l'accord proposé, Perplexity, TikTok U.S. et de nouveaux partenaires financiers se regrouperaient. Elle permettrait également aux parties prenantes de TikTok de rester investies dans la plateforme, les sources estimant que les offres pour la société devraient commencer « bien au-delà de 50 milliards de dollars ».Perplexity AI est, rappelons-le, un moteur de recherche conversationnel qui utilise de grands modèles de langage (LLM) pour répondre aux requêtes des utilisateurs en se basant sur des sources du web et en citant des liens dans la réponse textuelle. Son concepteur, Perplexity AI, Inc. est basé à San Francisco, en Californie.La fusion offrirait plus de contenu vidéo disponible pour Perplexity, ce qui permettrait d'améliorer les réponses générées par l'intelligence artificielle (IA), transformant ainsi la possibilité d'utilisation future de l'application.TikTok a déjà promis à ses utilisateurs de « créer un contenu unique, transformateur et déterminant pour l'année » dans son rapport "What's Next Report for 2025", prévoyant des pics de transactions commerciales sur l'application.Parmi les propriétaires potentiels figurent les hommes d'affaires milliardaires Frank McCourt, Steven Mnuchin et Kevin O'Leary, qui ont récemment déclaré qu'ils achèteraient la plateforme, bien que le PDG de TikTok, Shou Chew, ait déclaré que l'entreprise ne se vendrait pas à un propriétaire américain.L'interdiction de TikTok devrait entrer en vigueur le dimanche 19 janvier, bien que l'administration Biden ait déclaré qu'elle n'appliquerait pas l'interdiction et qu'elle en confierait l'application à l'administration Trump. Donald Trump a laissé entendre le samedi d'après qu'il accorderait probablement à TikTok une prolongation de 90 jours après son entrée en fonction.Notons que quelques jours seulement avant que la Cour suprême ne rende son verdict, une étude de l'université Rutgers a attiré l'attention sur le rôle potentiel de TikTok comme vecteur de la propagande chinoise . L'étude considère en effet TikTok comme un probable cheval de Troie numérique au service de la propagande chinoise, mettant en lumière les risques liés à l’influence étrangère sur les plateformes de médias sociaux largement utilisées. TikTok compte 170 millions d'utilisateurs rien qu'aux États-Unis, et plus d'un milliard dans le monde.Perplexity AIQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Perplexity AI crédible ou pertinente ?