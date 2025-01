I have been against a TikTok ban for a long time, because it goes against freedom of speech.



That said, the current situation where TikTok is allowed to operate in America, but 𝕏 is not allowed to operate in China is unbalanced.



Something needs to change. https://t.co/YVu2hkZEVZ — Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2025

Interdiction de Twitter/X

Une rare plainte

La réponse de la Chine

Ce constat met en lumière une tension de longue date entre les deux puissances. En effet, alors que la Chine interdit TikTok et bloque également l'accès à X, YouTube, Facebook, Instagram et les services de Google , elle s'est vivement opposée aux mesures prises par les États-Unis contre TikTok, menaçant de recourir à des représailles.Cette apparente politique à deux vitesses a suscité des critiques de la part de Washington, qui trouve ironique que la Chine condamne les mesures prises par les États-Unis à l'encontre de la filiale de ByteDance alors qu'elle maintient une censure stricte sur les plateformes étrangères.Entre-temps, TikTok a fait des progrès aux États-Unis, en rétablissant récemment ses services et en remerciant l'actuel président Donald Trump, qui a promis un soutien exécutif pour la poursuite des activités de la plateforme.Le récent message surprenant d'Elon Musk a été publié dans le contexte de l'interdiction par les États-Unis de la plateforme chinoise TikTok et des efforts déployés par Donald Trump pour renverser cette interdiction aux États-Unis.Dans un tweet publié sur X (anciennement Twitter), Elon Musk a dénoncé le manque de réciprocité dans les relations entre les États-Unis et la Chine dans le domaine de la technologie.Elon Musk a tweeté qu'il s'était opposé à l'interdiction de TikTok car elle allait à l'encontre de la liberté d'expression, mais que X n'était pas autorisé à opérer en Chine, ce qui, selon lui, constituait une situation actuelle « déséquilibrée » et que « quelque chose devait changer ».Twitter est l'une des entreprises technologiques américaines interdites en Chine continentale depuis de nombreuses années.La Chine est largement considérée comme ayant l'un des régimes de censure d'Internet les plus répressifs au monde, conçu pour empêcher toute critique du parti communiste au pouvoir et pour supprimer toute dissidence et toute autre information jugée dangereuse.Mais au fil des ans, Twitter et d'autres entreprises technologiques occidentales ont accepté l'interdiction chinoise et ont même cherché à s'attaquer à certaines activités cybernétiques de la Chine.En 2020, par exemple, Twitter a révélé qu'il avait fermé plus de 173 000 comptes de sa plateforme qui étaient liés au gouvernement chinois.Ces comptes Twitter supprimés étaient liés à des « opérations d'information liées à l'État », à savoir la diffusion de propagande et de désinformation.Les critiques modérées d'Elon Musk à l'égard de la Chine contrastent fortement avec ses attaques féroces contre les hommes politiques occidentaux et ses récentes intrusions dans la politique intérieure de pays tels que l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie.Elon Musk n'a toutefois pas l'habitude de critiquer les dirigeants communistes chinois et a cherché à maintenir des liens étroits avec les responsables du parti communiste en Chine.En effet, la Chine reste un marché de vente essentiel pour les véhicules électriques Tesla et constitue également un centre de fabrication important pour les véhicules électriques.Il convient de rappeler que Tesla a réalisé près d'un quart de ses ventes au troisième trimestre en Chine.Interrogé sur les commentaires d'Elon Musk, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré le lundi 20 janvier que Pékin accueillait favorablement toute entreprise qui respectait ses lois et que les groupes chinois à l'étranger étaient obligés de suivre les règles locales.Répondant à la proposition de Donald Trump de transformer TikTok, qui a commencé à rétablir ses services aux États-Unis le dimanche 19 janvier, en une coentreprise, Mao Ning a déclaré que les groupes chinois devraient « décider de manière indépendante » des opérations et des accords.Alors qu'Elon Musk souligne le manque de réciprocité dans les relations technologiques entre les États-Unis et la Chine, les défis auxquels sont confrontées ses propres entreprises ne peuvent être ignorés. Selon un rapport publié en août 2024, l'acquisition de Twitter par Elon Musk est la pire opération de fusion-financement pour les banques depuis la crise financière de 2008-2009 , et sa gestion chaotique de l'entreprise a mis en péril les milliards prêtés par les institutions bancaires.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que la plainte d'Elon Musk à l'égard de la Chine est pertinente ou justifiée ?