The #TikTok bill passed by the US House of Representatives puts the US on the wrong side of the principles of fair competition and international trade rules. pic.twitter.com/r0clCJ8sk7 — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) March 14, 2024

La Chambre des représentants des États-Unis a adopté la semaine dernière un projet de loi qui pourrait mener à l’interdiction de TikTok sur le territoire américain, à moins que l’entreprise ne se sépare de sa société mère, le géant chinois ByteDance. Le projet de loi, intitulé "Protecting Americans From Foreign Adversary Controlled Applications Act", a été approuvé par un vote bipartisan écrasant de 352 voix contre 65. Concrètement, si elle entrait en vigueur, la législation obligerait ByteDance à vendre son application phare dans un délai de 180 jours, faute de quoi TikTok serait banni des magasins d’applications aux États-Unis.Le vote du projet de loi a rendu TikTok furieux. « Ce processus était secret et le projet de loi a été bloqué pour une seule raison : il s'agit d'une interdiction. Nous espérons que le Sénat prendra en compte les faits, écoutera ses électeurs et se rendra compte de l'impact sur l'économie, les sept millions de petites entreprises et les 170 millions d'Américains qui utilisent notre service », a déclaré un porte-parole de l'entreprise. Les législateurs américains rejettent cependant l'allégation selon laquelle il s'agit d'une interdiction. Et d'après les partisans de la législation, elle donne un choix à TikTok et à son propriétaire ByteDance.La Chine affirme que l'interdiction potentielle de TikTok est "un acte d'intimidation" qui se retournerait contre les États-Unis. « Même si les États-Unis n'ont pas trouvé de preuves que TikTok mettait en danger leur sécurité nationale, ils n'ont jamais cessé de s'en prendre à TikTok », a déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Il a accusé les États-Unis de recourir à l'intimidation lorsqu'ils ne parviennent pas à assurer une concurrence loyale. Il a déclaré que cela perturberait le fonctionnement du marché, saperait la confiance des investisseurs et saboterait l'ordre économique mondial.« Cela finira par se retourner contre les États-Unis eux-mêmes », a déclaré Wang. Le vote de la législation américaine a suscité des réactions mitigées dans la communauté. Toutefois, certaines critiques n'ont pas manqué de rappeler le traitement des plateformes de médiaux sociaux en Chine. De nombreuses plateformes occidentales font l'objet de censure ou d'interdiction. La Chine bloque notamment l'accès aux applications comme Facebook, Instagram et YouTube. X (anciennement Twitter) est également interdit, bien que les diplomates chinois utilisent la plateforme pour partager les messages de Pékin au reste du monde.En plus, bien que la Chine défende TikTok, la plateforme n'est pas disponible dans le pays. Techniquement, TikTok n'est pas interdit en Chine, mais il n'est pas accessible sans un réseau privé virtuel (VPN). La version chinoise de la plateforme populaire de ByteDance, Douyin, règne en maître dans le pays. Ainsi, l'ambassadeur des États-Unis, Nicholas Burns, a déclaré vendredi : « je trouve extrêmement ironique que des représentants du gouvernement [chinois] utilisent le réseau social X pour critiquer les États-Unis. Ils ne donnent pas à leurs propres populations le droit d'utiliser [les médias sociaux américains bloqués] ».En réponse aux propos de Burns, le porte-parole de l'ambassade de Chine aux États-Unis, Liu Pengyu, a déclaré : « nous accueillons les plateformes et services étrangers de toutes sortes sur le marché chinois à condition qu'ils respectent les lois et réglementations en vigueur en Chine. C'est tout à fait différent de la manière dont les États-Unis traitent TikTok, qui est clairement un acte d'intimidation et une logique de voleurs ». Les analystes indiquent que TikTok est l'exportation technologique la plus réussie de Chine, avec près de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, dont 150 millions d'utilisateurs actifs aux États-Unis.Les fonctionnaires et les législateurs américains craignent depuis longtemps que le gouvernement chinois ne contraigne ByteDance à lui remettre les données collectées auprès des utilisateurs américains. Ils craignent également que TikTok ne serve d'outil à Pékin pour diffuser de la propagande, de la désinformation ou influencer les opinions des Américains. Cependant, les autorités américaines n'ont jamais présenté publiquement des preuves montrant que le gouvernement chinois a accédé aux données des utilisateurs américains de TikTok, un résultat que les législateurs affirment vouloir éviter avec leur projet de loi.D'un autre côté, les experts en cybersécurité estiment que les problèmes de sécurité nationale liés à TikTok restent un scénario hypothétique, même s'il est inquiétant. D'autres commentaires indiquent également que les États-Unis créent un dangereux précédent avec cette législation. Alors que les États-Unis cherchent à exporter leur modèle de démocratie, d'autres gouvernements pourraient utiliser les mêmes arguments pour bloquer les plateformes américaines de médias sociaux qui servent de puissantes chambres d'écho à Washington. En somme, ces critiques pensent que les États-Unis se sont tiré une balle dans le pied.« Tout ce que fait TikTok, Facebook et toutes les autres plateformes de médias sociaux le font également. Et Facebook présente les mêmes risques de sécurité que TikTok, si ce n'est beaucoup plus. La seule raison pour laquelle TikTok est crucifié, alors que Facebook obtient un laissez-passer est le lien avec la Chine. La vente de TikTok par ByteDance ne changerait absolument rien à la situation actuelle », lit-on dans les commentaires. La Chine a déjà déclaré précédemment qu'elle s'opposerait fermement à toute vente forcée de TikTok et a également menacé de prendre des mesures de représailles.« La vente ou la cession de TikTok implique l'exportation de technologies et les procédures administratives d'autorisation doivent être exécutées conformément aux lois et réglementations chinoises. Le gouvernement chinois prendra une décision conformément à la loi », a déclaré un porte-parole du ministère chinois du Commerce en mars de l'année dernière. Tous les regards sont désormais tournés vers le Sénat. Le président américain Joe Biden a déclaré qu'il signerait le projet de loi s'il était adopté par les deux chambres du Congrès.Le gouvernement fédéral américain et 39 États ont déjà restreint , dans une certaine mesure, l'utilisation de TikTok sur les appareils délivrés par le gouvernement. Mais de nombreux détracteurs de TikTok à une interdiction au niveau fédéral. 