De nombreux analystes s'attendaient à ce que le projet de loi sur TikTok soit bloqué au Sénat américain après avoir été adopté en tant que projet de loi autonome à la Chambre des représentants. Toutefois, des manœuvres politiques ont permis de le faire passer sur le bureau du président Joe Biden. La Chambre des représentants a associé le projet de loi sur TikTok à l'aide étrangère aux alliés des États-Unis, ce qui a contraint le Sénat à examiner les deux mesures ensemble. Mardi, le projet de loi sur TikTok a été approuvé définitivement par le Sénat, ce qui a donc permis au président Joe Biden de le signer dès mercredi.L'adoption du projet de loi par le Sénat américain est un échec cuisant pour TikTok et sa société mère ByteDance qui ont dépensé des millions de dollars en lobbying pour le contrecarrer. Mais ils n'entendent pas abandonner de sitôt. Le patron de TikTok, Shou Chew, a réagi aux nouvelles mesures dans une vidéo publiée par le compte officiel de TikTok. « Ne vous y trompez pas, il s'agit d'une interdiction. Une interdiction de TikTok et une interdiction de vous et de votre voix », a déclaré Chew dans la vidéo. La vidéo a été visionnée plus de quatre millions de fois depuis mercredi après-midi. Le clip a suscité de nombreuses réactions.Les commentaires montrent que les utilisateurs ne sont pas prêts à dire adieu à TikTok de sitôt. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur soutien à Chew, dont l'appel à l'action laisse entrevoir la pression qui s'exerce sur TikTok et sa société mère ByteDance. « Je vous confie ma vie », peut-on lire dans un commentaire. D'autres ont remercié la plateforme d'avoir aidé les utilisateurs à trouver "leur voix et leurs moyens de subsistance" et de leur avoir donné "un sens de la communauté qu'ils n'ont nulle part ailleurs". Enfin, d'autres ont parlé de ce qu'ils avaient appris grâce à TikTok : astuces, avis sur les produits de beauté, etc.« J'ai appris à changer les filtres à air de ma voiture et à faire une vidange », a déclaré un internaute. Malgré la vidéo de Chew et l'indignation croissante des utilisateurs, l'interdiction de TikTok n'interviendra pas dans l'immédiat. ByteDance dispose de neuf à douze mois pour trouver un acquéreur américain pour TikTok, et ce, uniquement si la mesure est maintenue devant le tribunal. À ce propos, Chew a déclaré mercredi que l'entreprise de médias sociaux s'attendait à gagner un recours en justice pour bloquer la loi signée par le président Joe Biden. TikTok revendique plus de 170 millions d'utilisateurs actifs aux États-Unis.« Soyez assurés que nous n'allons nulle part. Les faits et la Constitution sont de notre côté et nous espérons l'emporter à nouveau », a déclaré Chew dans sa vidéo. La signature du président Joe Biden fixe au 19 janvier la date limite pour la vente, soit un jour avant l'expiration de son mandat, mais il pourrait prolonger ce délai de trois mois s'il estime que ByteDance fait des progrès. Le président Joe Biden brigue un second mandat face à l'ancien président Donald Trump. Il convient de rappeler que les problèmes de TikTok ont commencé sous l'administration Trump, et il n'est pas clair si sa réélection va changer les choses.En 2020, Donal Trump a été bloqué par les tribunaux dans sa tentative d'interdire TikTok et WeChat, une unité du chinois Tencent, aux États-Unis. Cela dit, Donal Trump a fait marche arrière et a déclaré lundi que Joe Biden poussait à l'interdiction de TikTok et serait le seul responsable si une interdiction était prononcée, exhortant les électeurs à en prendre note. Pendant ce temps, les experts se demandent si un acheteur potentiel dispose des ressources financières nécessaires pour racheter TikTok, mais également si les régulateurs américains approuveraient une telle vente. La Chine, quant à elle, s'y oppose depuis le début.Alex Haurek, porte-parole de TikTok, a confirmé dans un communiqué que l'entreprise prévoyait de contester la législation devant les tribunaux, ce qui pourrait prolonger le délai si les tribunaux retardaient l'application de la loi dans l'attente d'une solution. « Alors que nous continuons à contester cette interdiction anticonstitutionnelle, nous continuerons à investir et à innover pour faire en sorte que TikTok reste un espace où les Américains de tous horizons peuvent venir en toute sécurité partager leurs expériences, trouver de la joie et être inspirés », a déclaré Haurek.Selon de nombreux critiques, TikTok n'est pas tant un problème de sécurité nationale pour les États-Unis, mais son appartenance à la Chine. TikTok a tenté de répondre aux préoccupations des États-Unis concernant l'envoi des informations des Américains en Chine en stockant ses données localement, mais cela n'a pas résolu les problèmes de l'application. Enfin, certains estiment que l'algorithme de TikTok, qui incite les utilisateurs à revenir sur l'application, fait également l'objet de convoitise de la part de nombreux géants technologiques américains.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du projet de loi sur TikTok "Divest or Ban" signée par le président américain Joe Biden ?La loi sera-t-elle bloquée par les tribunaux américains au profit de TikTok comme cela a été le cas sous l'administration Trump ?En cas de vente forcée ou d'interdiction de TikTok aux États-Unis, quelles pourraient être les répercussions sur l'industrie dans son ensemble ?