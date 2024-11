La proposition du ministère américain de la Justice dans l'affaire antitrust de Google vise à défaire son partenariat avec l'entreprise d'intelligence artificielle (IA) Anthropic

Depuis qu'un juge a statué que "Google a maintenu un monopole abusif", l'entreprise risque plus que jamais un démantèlement de ses activités. Le ministère américain de la Justice avait déposé auprès du tribunal un document de 23 pages dans lequel il appelle à des sanctions radicales contre le monopole de Google. Il invite notamment le tribunal à contraindre Google à céder la division qui développe son navigateur Web Chrome Un nouveau rapport révèle que la proposition du ministère de la justice (DOJ) pour résoudre l'affaire antitrust concernant la recherche en ligne contre Google obligerait également le géant de la technologie à mettre fin à son partenariat avec la société d'intelligence artificielle (IA) Anthropic. Une recommandation contenue dans le dossier judiciaire déposé par le ministère de la justice le 20 novembre vise à interdire à Google d'établir des partenariats avec des entreprises qui contrôlent l'endroit où les consommateurs recherchent des informations et devrait s'appliquer à l'investissement de l'entreprise dans Anthropic.En août, un tribunal fédéral a statué que Google détenait un monopole sur le marché de la recherche, à la suite d'un procès antitrust intenté en 2020 par le ministère de la justice. Avant que le ministère de la justice ne présente sa proposition de résolution de l'affaire antitrust, il a été rapporté qu'il prévoyait de demander à un juge d'ordonner à Google de céder un ou plusieurs produits de base afin de réduire la domination de l'entreprise sur le marché de la recherche.En octobre 2023, on apprenait que Google avait investi 500 millions de dollars dans Anthropic et avait accepté de verser 1,5 milliard de dollars supplémentaires au fil du temps. Au cours de ce même mois, un rapport indiquait que l'engagement d'Anthropic à construire et à déployer ce que l'entreprise a déclaré être des capacités d'IA générative avec des garde-fous intégrés plus solides, la différenciait des autres modèles d'IA fondamentale sur le marché.La proposition du ministère américain de la Justice viserait donc à défaire le partenariat de Google avec Anthropic. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une proposition plus large visant à remédier aux plaintes antitrust du gouvernement, que Google a qualifiée de "". La proposition comprend un appel du ministère de la Justice pour que Google cède son navigateur Chrome afin de répondre à une décision selon laquelle l'entreprise détient un monopole sur le marché de la recherche.", a déclaré Google. "Pourtant le 19 novembre, l'autorité de surveillance de la concurrence du Royaume-Uni, la Competition and Markets Authority (CMA), a autorisé le partenariat entre Google et Anthropic, déclarant qu'elle avait déterminé que l'accord entre le géant de la technologie et la startup d'IA ne justifiait pas d'enquête supplémentaire. "", a déclaré l'autorité de régulation dans son évaluation de l'accord.Concernant la proposition de vendre le navigateur Chrome, Google avait réagi avec colère , déclarant que cela serait "" et que "" Chrome d'Android "". Google avait également ajouté : ": Dossier judiciaire déposé par le ministère de la justicePensez-vous que ces propositions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur la situation ?