Chrome, Android et le moteur de recherche : une triade indissociable ?

Forcer Google à vendre Chrome, séparant ainsi le navigateur du moteur de recherche. L'objectif serait de permettre une concurrence plus équitable, où les navigateurs pourraient intégrer d'autres moteurs de recherche par défaut sans l’influence de Google.

Obliger Google à « débundler » Android, c'est-à-dire à lever les conditions qui imposent l’utilisation des services Google sur les appareils Android. Cela donnerait aux fabricants et aux utilisateurs davantage de liberté pour choisir les services qu’ils préfèrent.

Des recommandations qui seront officielles (et publiques) mercredi

Un précédent historique : le cas de Microsoft

Pour Google, cela signifierait une perte d'intégration stratégique, potentiellement une diminution de ses revenus publicitaires, et une fragmentation de ses produits.

Pour les utilisateurs, cela pourrait offrir plus de choix et une concurrence accrue, entraînant potentiellement de meilleures fonctionnalités et une plus grande protection des données.

Pour le secteur technologique, ce serait un signal fort montrant que les gouvernements ne tolèrent plus les monopoles dans les écosystèmes numériques.

Un débat complexe

Le DOJ accuserait Google d'avoir abusé de sa position dominante pour renforcer son contrôle sur le marché des recherches en ligne. Chrome, qui détient près de deux tiers de la part de marché des navigateurs web, est intégré de manière fluide avec Google Search, créant une boucle de rétroaction bénéfique pour l’entreprise. Android, utilisé par plus de 70 % des smartphones dans le monde, renforce également ce monopole en obligeant les fabricants à préinstaller Google Search et d'autres applications Google pour accéder à certaines fonctionnalités clés.Ces pratiques ont conduit les régulateurs à conclure que Google fausse la concurrence, empêchant des alternatives viables d'émerger.Pour briser ce cercle, les procureurs envisageraient deux actions principales :Les hauts responsables antitrust du ministère de la Justice ont décidé de demander à un juge d'obliger Google à vendre son navigateur Chrome, ce qui constituerait une mesure de répression historique à l'encontre de l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde. Le ministère demandera au juge, qui a statué en août que Google monopolisait illégalement le marché de la recherche, d'exiger des mesures liées à l'intelligence artificielle et à son système d'exploitation pour smartphone Android, selon des personnes familières avec les projets.Les responsables antitrust, ainsi que les États qui se sont joints à l'affaire, prévoient également de recommander mercredi au juge fédéral Amit Mehta d'imposer des exigences en matière de licences de données, ont déclaré ces personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées pour discuter d'un sujet confidentiel.Si Mehta accepte ces propositions, elles pourraient remodeler le marché de la recherche en ligne et l'industrie florissante de l'intelligence artificielle. L'affaire a été déposée sous la première administration Trump et s'est poursuivie sous la présidence de Joe Biden. Il s'agit de l'effort le plus agressif pour contrôler une entreprise technologique depuis que Washington a tenté en vain de démanteler Microsoft Corp. il y a vingt ans.Le fait de posséder le navigateur web le plus populaire au monde est essentiel pour l'activité publicitaire de Google. L'entreprise est en mesure de voir l'activité des utilisateurs connectés et d'utiliser ces données pour effectuer plus efficacement des promotions ciblées, qui génèrent l'essentiel de son chiffre d'affaires. Google a également utilisé Chrome pour diriger les utilisateurs vers son produit d'intelligence artificielle phare, Gemini, qui a le potentiel d'évoluer d'un robot-réponse à un assistant qui suit les utilisateurs sur le web.Lee-Anne Mulholland, vice-présidente de Google chargée des affaires réglementaires, a déclaré que le ministère de la justice « continue de promouvoir un programme radical qui va bien au-delà des questions juridiques soulevées dans cette affaire ». Elle a ajouté que « le fait que le gouvernement mette son pouce sur la balance de cette manière nuirait aux consommateurs, aux développeurs et au leadership technologique américain au moment même où il en a le plus besoin ».Les autorités antitrust veulent que le juge ordonne à Google de vendre Chrome - le navigateur le plus utilisé dans le monde - parce qu'il représente un point d'accès clé par lequel de nombreuses personnes utilisent son moteur de recherche, ont déclaré ces personnes.Le gouvernement a la possibilité de décider si la vente de Chrome est nécessaire à une date ultérieure si certains des autres aspects de la mesure corrective créent un marché plus concurrentiel, ont ajouté les personnes. Le navigateur Chrome contrôle environ 61 % du marché aux États-Unis, selon StatCounter, un service d'analyse du trafic web.Les avocats du gouvernement ont rencontré des dizaines d'entreprises au cours des trois derniers mois pour préparer la recommandation. Les États envisagent encore d'ajouter certaines propositions et certains détails pourraient changer, ont-ils déclaré.Les fonctionnaires antitrust ont renoncé à une option plus sévère qui aurait contraint Google à vendre Android.La décision rendue en août par Mehta, selon laquelle Google a enfreint les lois antitrust sur les marchés de la recherche en ligne et des annonces textuelles, fait suite à un procès de 10 semaines qui s'est déroulé l'année dernière. L'entreprise a fait part de son intention de faire appel.Le juge a fixé une audience de deux semaines en avril sur les changements que Google doit apporter pour remédier au comportement illégal et prévoit de rendre une décision finale d'ici le mois d'août 2025.L'agence et les États ont décidé de recommander que Google soit tenu d'accorder une licence pour les résultats et les données de son célèbre moteur de recherche et de donner aux sites web davantage d'options pour empêcher que leur contenu soit utilisé par les produits d'intelligence artificielle de Google, ont déclaré les personnes interrogées.Les autorités antitrust devraient proposer à Google de dissocier son système d'exploitation pour smartphone Android de ses autres produits, notamment son moteur de recherche et sa boutique d'applications mobiles Google Play, qui sont désormais vendus en tant qu'ensemble, ont indiqué les mêmes personnes. Ils sont également prêts à exiger que Google partage davantage d'informations avec les annonceurs et leur donne plus de contrôle sur l'emplacement de leurs publicités.Les avocats du ministère de la justice et les procureurs généraux des États ont inclus toutes ces options dans un premier dossier déposé en octobre, ainsi qu'une interdiction du type de contrats d'exclusivité qui étaient au centre de l'affaire contre Google.Une scission forcée, si elle a lieu, dépendrait également de la possibilité de trouver un acheteur intéressé. Ceux qui auraient les moyens et la volonté d'acquérir la propriété, comme Amazon.com Inc. font également l'objet d'un examen antitrust qui pourrait empêcher la réalisation d'une telle méga transaction.Google affiche désormais en haut de ses pages de recherche des réponses basées sur l'intelligence artificielle, appelées « AI Overviews ». Si les sites web peuvent refuser que leurs informations soient utilisées par Google pour créer des modèles d'intelligence artificielle, ils ne peuvent pas se permettre de refuser les réponses générés par l'IA, car cela risquerait de les faire descendre dans les résultats de recherche, ce qui rendrait plus difficile l'accès à leurs clients.Les éditeurs de sites web se sont plaints que cette fonctionnalité réduisait le trafic et les recettes publicitaires, car les utilisateurs cliquent rarement pour voir les données utilisées pour alimenter ces résultats.En ce qui concerne l'octroi de licences d'utilisation des données, les autorités antitrust prévoient de proposer deux options : Que Google vende les données sous-jacentes « clics et requêtes » et qu'il syndique séparément ses résultats de recherche, selon les personnes interrogées.L'entreprise vend actuellement des résultats de recherche syndiqués, mais avec des restrictions, telles que l'interdiction de les utiliser sur les téléphones portables. Forcer Google à syndiquer ses résultats de recherche permettrait aux moteurs de recherche rivaux et aux startups spécialisées dans l'IA d'améliorer rapidement leur qualité, tandis que le flux de données permettrait à d'autres de construire leur propre index de recherche.Cette initiative du DOJ rappelle l'affaire antitrust contre Microsoft dans les années 1990, où le géant du logiciel avait été accusé de lier son navigateur Internet Explorer à son système d’exploitation Windows. Bien que Microsoft n'ait pas été démantelé, les restrictions imposées par la justice ont favorisé une plus grande diversité sur le marché des navigateurs, ouvrant la voie à l'essor de Chrome lui-même.Si ces mesures sont mises en œuvre, les conséquences pourraient être significatives :Cependant, cette intervention suscite des débats. Certains soutiennent qu'un démantèlement est nécessaire pour rétablir un marché équitable, tandis que d'autres craignent que cela n'étouffe l'innovation ou n'entraîne des conséquences imprévues, comme une complexité accrue pour les utilisateurs finaux.Quoi qu’il en soit, cette affaire est un moment charnière pour la régulation des géants de la tech. Elle reflète une prise de conscience croissante des gouvernements face aux défis posés par les monopoles numériques dans une économie de plus en plus connectée. Reste à voir si les tribunaux valideront ces mesures et comment Google réagira face à cette pression sans précédent.Source : documents du DoJLa vente de Chrome et le démantèlement d’Android pourraient-ils réellement encourager l’innovation, ou risquent-ils de fragmenter l'écosystème technologique au détriment des utilisateurs ?Si Google est forcé de vendre Chrome, quelle entreprise serait en mesure de le racheter et de le gérer tout en restant compétitive face à Google Search ?Le démantèlement de Google pourrait-il ouvrir la porte à d'autres monopoles dans le domaine technologique ?Est-ce que cette approche antitrust est pertinente dans un marché où les services de Google restent gratuits pour les utilisateurs finaux ?Le démantèlement est-il la seule solution pour encourager la concurrence, ou d’autres mesures comme des amendes ou des régulations plus strictes suffiraient-elles ?Quels pourraient être les effets sur des concurrents comme Microsoft, Apple ou d'autres moteurs de recherche comme Bing et DuckDuckGo ?