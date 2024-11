Depuis des années, Google domine l'écosystème numérique mondial avec des produits phares comme le navigateur Chrome, le système d'exploitation Android et son moteur de recherche omniprésent. Cependant, cette emprise pourrait bientôt être remise en question : selon des rapports récents, le ministère américain de la Justice (DOJ) veut que Google vende Chrome pour briser son monopole dans la recherche. En effet, des procureurs américains tenteraient de forcer Google à vendre Chrome et démanteler Android.Le ministère américain de la justice (DOJ) proposera bientôt cette mesure, mais Google n'a pas tardé à réagir. Google a déclaré qu'il serait préjudiciable aux consommateurs et aux entreprises s'il était contraint de vendre Chrome, le navigateur web le plus populaire au monde. Le juge Amit Mehta a déclaré que Google détenait un monopole dans le domaine de la recherche en ligne en août, et il a examiné les mesures correctives ou les sanctions à imposer.Le ministère de la justice n'a pas commenté le rapport, mais Google a clairement indiqué qu'il s'agit d'une proposition à laquelle il s'oppose. "", a déclaré Lee-Anne Mulholland, membre de la direction de Google, dans un communiqué.Il serait également demandé à Google d'établir de nouvelles mesures concernant son intelligence artificielle, son système d'exploitation Android et l'utilisation des données. "", a ajouté Lee-Anne Mulholland.Chrome est le navigateur le plus utilisé dans le monde. Similarweb, un outil de suivi du trafic web, a estimé sa part de marché mondiale à 64,61 % en octobre. Le moteur de recherche Google détient quant à lui près de 90 % du marché mondial des moteurs de recherche en octobre, selon Statcounter. Il s'agit du moteur par défaut dans Chrome ainsi que dans de nombreux navigateurs de smartphones, y compris Safari sur les iPhones.Le juge Mehta a déclaré dans sa décision du mois d'août que le moteur de recherche par défaut était "" pour Google. "", a-t-il écrit.Le ministère de la justice devait présenter ses propositions finales de mesures correctives au tribunal d'ici le 20 novembre. Il a déclaré dans un document déposé en octobre et contenant des propositions initiales qu'il envisagerait de demander le démantèlement de Google. Des mesures correctives potentielles "" faisaient partie de ses considérations, avait-il déclaré à l'époque.Google a précédemment nié détenir un monopole dans le domaine de la recherche en ligne. En réponse à la plainte déposée par le DOJ en octobre, Google a déclaré que la "" de certaines parties de son activité, comme Chrome ou Android, les "". "", a déclaré l'entreprise. Elle a également déclaré qu'il serait plus difficile d'assurer la sécurité de Chrome.Le chiffre d'affaires des activités de recherche et de publicité de Google a augmenté de 10 % pour atteindre 65,9 milliards de dollars, selon les derniers résultats trimestriels de l'entreprise. Le directeur général Sundar Pichai a déclaré que des millions d'utilisateurs avaient désormais accès aux outils de recherche IA de l'entreprise.: GooglePensez-vous que la vente de Chrome est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur la situation ?