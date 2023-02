D'autres États tentent déjà d'interdire l'utilisation des médias sociaux aux moins de 18 ans

Que se passe-t-il en France ?

Le buzz autour des conséquences de la santé mentale pour les jeunes en ligne a augmenté avec un rapport du Wall Street Journal de 2021, surnommé les(littéralement les « dossiers Facebook»), basé sur des rapports internes et des discussions sur la question au sein de la grande enseigne des médias sociaux. La couverture a conduit au témoignage devant le Congrès américain de la lanceuse d'alerte Frances Haugen.Après plusieurs faux départs pour faire passer la législation par le Congrès, il y a eu une poussée concertée pour promulguer deux projets de loi lors de la session post-électorale de décembre. L'un aurait élargi les protections fédérales de la vie privée pour les enfants, et l'autre aurait mandaté des garanties pour leur activité en ligne. Les deux ont suscité un soutien important, mais aucun n'en a fait une législation « incontournable » à la fin de la session. Mais la question percole toujours dans les cercles politiques de Washington. Le président Joe Biden a appelé à une action bipartite du Congrès dans un article d'opinion du Wall Street Journal le mois dernier, écrivant : « Nous devons tenir les entreprises de médias sociaux responsables de l'expérience qu'elles mènent sur nos enfants à des fins lucratives ».Taylor Barkley, directeur de la technologie et de l'innovation au Center for Growth and Opportunity de l'Utah State University, a déclaré au Washington Examiner : « Le chirurgien général a raison de dire que l'utilisation des médias sociaux pour certains jeunes de 13 ans n'est peut-être pas un bon choix. Mais pour d'autres, cela pourrait être le bon choix et une bouée de sauvetage pour la communauté. Il a averti que les législateurs doivent s'assurer "que les avantages des médias sociaux ne sont pas perdus au profit des risques" ».Les compromis avec des réglementations de sécurité étendues pourraient inclure le fait d'empêcher les adolescents de trouver des ressources en santé mentale ou des systèmes de soutien virtuels en ligne, avertissent certains critiques.« Malgré les gros titres et les récits dominants, une relation causale concluante entre les médias sociaux et les effets négatifs sur la santé mentale de l'utilisateur adolescent typique n'a pas été établie. Le lien est au mieux corrélationnel », écrit Barkley dans son récent article, « What Should Policymakers Do About Social Media and Minors ? » (littéralementLe Congrès a promulgué la loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants en 1998 et a fait appel à la Federal Trade Commission pour son application. La loi soumet les produits et services en ligne destinés aux enfants de moins de 13 ans à un contrôle réglementaire beaucoup plus strict et nécessite une autorisation parentale. Il existe actuellement des propositions visant à étendre ces protections pendant l'adolescence des utilisateurs.Ces propositions s'accompagnent également de coûts. Les systèmes de vérification de l'âge peuvent obliger les utilisateurs à fournir davantage d'informations personnelles pour séparer les enfants des adultes. Cela peut également rendre plus difficile pour les mineurs de rester anonymes lorsqu'ils demandent de l'aide en ligne, exposant par inadvertance les adolescents en crise à plus de mal.Les médias s'attendent à ce que la législation de la dernière session et de nouvelles propositions soient présentées à la fois à la Chambre et au Sénat cette année. Tout cela est parallèle, et peut-être en concurrence avec, des efforts simultanés pour adopter une vaste loi fédérale sur la protection de la vie privée pour tout le monde en ligne. C'est quelque chose que le Congrès n'a pas été en mesure de faire, mais que de nombreux États ont réussi à accomplir par eux-mêmes.L'autre sujet de préoccupation pour les mineurs en ligne est l'abus sexuel d'enfants. Cette question bénéficie d'un large accord des deux parties. Le matériel est déjà illégal et la source d'une grande coopération entre les plus grandes plateformes de médias sociaux avec les forces de l'ordre. En 2021, plus de 29 millions de cas présumés d'exploitation sexuelle d'enfants ont été signalés par des plateformes en ligne au National Center for Missing & Exploited Children. Les appels à l'action législative dans ce domaine se concentrent sur l'augmentation des ressources pour réduire ou éliminer complètement le matériel.En ce qui concerne l'aspect plus controversé de la santé mentale de la protection des enfants en ligne, Barkley a déclaré: « En fin de compte, ce seront les solutions ascendantes des adolescents et de ceux qui s'en soucient le plus qui assureront le maximum d'avantages et le risque le plus faible en matière d'utilisation des médias sociaux ».Au cours de ces dernières années, de nombreuses études ont rapporté que l'utilisation des médias sociaux a des effets négatifs sur la santé mentale des utilisateurs, en particulier celle des plus jeunes. Malgré les nombreuses approches de solutions proposées par les plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok, etc., les experts continuent d'affirmer que la santé mentale des enfants, ainsi que leur sécurité en ligne, reste un défi majeur pour les entreprises de médias sociaux. Pour répondre à ces préoccupations, un législateur américain vient de proposer une approche différente de la plupart de celles qui ont été proposées par le passé.Le représentant républicain de l'État du Texas, Jared Patterson, a présenté le projet de loi HB 896 qui exigerait que les utilisateurs de médias sociaux soient âgés d'au moins 18 ans pour pouvoir ouvrir un compte de médias sociaux. « Alors qu'on pensait autrefois que les utilisateurs étaient parfaitement sûrs, l'accès des mineurs aux médias sociaux a entraîné une augmentation remarquable des cas d'automutilation, de suicide et de problèmes de santé mentale », a déclaré Patterson, comparant les plateformes de médias sociaux à l'utilisation de la cigarette avant qu'elle ne soit considérée comme dangereuse dans les années 1960.Les principales plateformes de médias sociaux, telles que Facebook et Instagram de Meta, exigent que les utilisateurs aient 13 ans, mais ne disposent d'aucun système permettant de vérifier l'âge des utilisateurs. Le projet de loi de Patterson obligerait les sociétés de médias sociaux à vérifier l'âge des utilisateurs au moyen d'une pièce d'identité avec photo, tout en permettant aux parents de demander la suppression des comptes de leurs enfants sur les sites. Les sociétés de médias sociaux auraient alors un maximum de 10 jours pour supprimer le profil d'un enfant. Patterson estime qu'il faut mettre fin aux méfaits des réseaux sociaux sur les enfants.Jonathan Haidt, psychologue social qui étudie la psychologie morale et le développement moral depuis 1987, a déclaré en mai dernier : « j'ai commencé à remarquer que quelque chose allait mal dans la santé mentale et le comportement social des étudiants autour de 2014, ce qui m'a conduit à collaborer avec Greg Lukianoff pour écrire un article pour Atlantic en 2015 intitulé "The Coddling of the American mind" ». À la fin de son étude, Haidt a conclu que la santé mentale des adolescents est en chute libre et les médias sociaux en sont une cause majeure. D'autres études ont également tiré des conclusions très peu rassurantes.TikTok, la plateforme de partage de vidéos courtes qui jouit d'une très forte popularité auprès des jeunes, fait l'objet de plusieurs actions en justice pour son impact sur la santé mentale des enfants. En mars dernier, une coalition formée par les procureurs généraux de Californie, de Floride et du Kentucky, entre autres, a ouvert une enquête sur TikTok pour ses effets potentiels sur la santé mentale et physique des jeunes. L'algorithme de TikTok détermine le contenu que les utilisateurs voient, et s'est avéré remarquablement efficace pour maintenir les utilisateurs engagés sur l'application, ce qui contribuerait à dégrader la santé mentale des jeunes.Le groupe de procureurs généraux cherche à savoir si la façon dont TikTok conçoit, exploite et commercialise sa plateforme a un effet négatif sur la santé des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Bien que l'entreprise ait donné un aperçu du fonctionnement de son algorithme, il est difficile de connaître les détails exacts en dehors des fuites et des suppositions éclairées. L'enquête des procureurs devrait se concentrer sur « les méthodes et techniques » utilisées par TikTok pour « stimuler l'engagement des plus jeunes utilisateurs, notamment en augmentant le temps passé sur la plateforme ». TikTok a toujours nié ces allégations.« Les méfaits des médias sociaux sur les mineurs sont démontrés non seulement par les recherches internes des sociétés de médias sociaux qui créent ces produits addictifs, mais aussi par la montée en flèche des taux de dépression, d'anxiété et même de suicide dont souffrent les enfants. Nous remercions le représentant Jared Patterson pour ces efforts afin de garder cette précieuse population en sécurité, et nous soutenons l'interdiction de l'accès aux médias sociaux pour les mineurs afin d'empêcher les méfaits perpétuels des médias sociaux de dévaster la prochaine génération de Texans », a déclaré Greg Sindelar, PDG de la Texas Public Policy Foundation.Les réseaux sociaux sont interdits aux enfants de moins de 13 ans. Ils respectent sur ce point la législation américaine qui interdit la collecte des données personnelles sur des jeunes de moins de 13 ans.En Europe, il n’existe pas, pour le moment, de texte fixant une limite d’âge pour tous les pays, chaque pays étant libre de décider lui-même de l’âge limite. En France, c’est cependant la même limite qu’aux États-Unis qui s’applique, c’est-à-dire qu’il est interdit de créer son compte sur un réseau social avant 13 ans.Ainsi, créer un compte avec de fausses informations, comme avec un âge erroné par exemple, constitue une infraction aux conditions d’utilisation des réseaux sociaux.Les enfants de moins de 13 ans sont vulnérables à la fois du fait des propos et autres contenus mis en ligne par d’autres personnes, mais également du fait des contenus qu’ils peuvent être amenés à publier eux-mêmes sur le site, comme les informations personnelles et les photos. Par ailleurs, en laissant leur profil ouvert au public comme c’est souvent le cas, les mineurs peuvent être exposés à des personnes aux intentions malveillantes.Depuis son adoption le 25 mai 2018, le RGPD renforce le consentement et la transparence concernant l’utilisation des données. L’article 8.1. porte sur la collecte des données personnelles des mineurs, qui seront désormais traités différemment selon leur âge.Ainsi, pour les 13-14 ans, le consentement des parents est désormais requis conjointement à celui du mineur, suite à un amendement recommandé par l’Association e-Enfance. Les adolescents âgés de 15 ans et plus peuvent consentir seuls à la création de leurs comptes sur les réseaux sociaux, comme un majeur.Sources : Washington Examiner, e-enfance Que pensez-vous de l'âge de 13 ans pour accéder aux réseaux sociaux ?S'il devait être relevé, quel âge vous semblerait le plus approprié ?Comprenez-vous les réticences des organismes qui plaident pour ne pas empêcher l'accès aux réseaux sociaux aux adolescents de 13 ans ?