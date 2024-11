Après l'effondrement de la bourse de cryptomonnaies FTX, Sam Bankman-Fried, cofondateur et PDG de la plateforme, a été condamné à une peine de 25 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir escroqué ses clients, ses investisseurs et ses prêteurs . Il risquait jusqu'à 110 ans de prison. Cette condamnation de Sam Bankman-Fried marquait la fin d'une chute spectaculaire pour un ancien milliardaire qui dirigeait la deuxième bourse de cryptomonnaies au monde et était à l'origine de l'essor des actifs numériques au cours des premières années de la pandémie.Son empire a implosé à la fin de 2022 lorsque FTX a déposé son bilan et qu'il a été arrêté par les autorités aux Bahamas. Les trois autres dirigeants de FTX - Caroline Ellison, PDG d'Alameda, Gary Wang, cofondateur de FTX, et Nishad Singh, directeur technique de FTX - ont plaidé coupable d'accusations de fraude et ont témoigné contre Bankman-Fried dans le cadre d'accords conclus avec le gouvernement.Concernant ce dernier, sa sentence vient d'être dévoilée. Nishad Singh, ancien cadre de FTX, qui a témoigné contre le fondateur de la plateforme de cryptomonnaie lors de son procès a été épargné d'une peine de prison par un juge fédéral qui a crédité sa coopération substantielle et son arrivée tardive dans la fraude de plusieurs milliards de dollars.Nishad Singh, ancien directeur technique de la société, a été condamné à Manhattan par le juge Lewis A. Kaplan, qui a déclaré que sa coopération était "". Le juge a noté que Nishad Singh n'avait appris l'existence des milliards de dollars détournés des comptes clients et des investisseurs de FTX que deux mois avant que la fraude ne s'effondre.FTX était l'une des bourses de cryptomonnaie les plus populaires au monde, avec des endossements de célébrités et une publicité pour le Super Bowl 2022, avant de s'effondrer dans la faillite en novembre 2022. Un mois plus tard, le fondateur de FTX , Sam Bankman-Fried, a été extradé des Bahamas, où ses sociétés étaient basées, pour être jugé.Nishad Singh, 29 ans, a témoigné il y a un an lors du procès de Bankman-Fried, déclarant qu'il avait été "" lorsqu'il avait découvert l'ampleur de la fraude qui se cachait derrière cette entreprise autrefois célèbre et apparemment pionnière. Lors du prononcé de la sentence, il s'est dit "" pour le rôle qu'il a joué dans l'escroquerie. "", a-t-il déclaré.Bankman-Fried a été reconnue coupable en novembre dernier et purge une peine de 25 ans de prison. La condamnation est intervenue un mois après que Caroline Ellison, un autre témoin clé du procès de Bankman-Fried et un ancien cadre supérieur de son empire de cryptomonnaie, a été condamnée à deux ans de prison. À l'époque, le juge Lewis A. Kaplan avait salué sa coopération, tout en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une carte d'exemption de peine.Lors du l'annonce de la sentence, le juge Kaplan a établi une distinction entre la coopération de Caroline Ellison et le travail de Nishad Singh avec les procureurs, affirmant que Caroline Ellison avait participé à la fraude "" et qu'elle était au courant de tous les actes répréhensibles depuis des années. "", a-t-il déclaré à Nishad Singh.Avant l'annonce de la sentence de Nishad Singh, l'avocat de la défense Andrew Goldstein a demandé qu'aucune peine de prison ne soit infligée à son client, affirmant que Nishad Singh n'était pas au courant des milliards de dollars volés aux clients et aux investisseurs jusqu'à deux mois avant la faillite de FTX en novembre 2022, quelques semaines avant l'arrestation des principaux dirigeants de la société. L'avocat Goldstein, ancien procureur fédéral de longue date à Manhattan, a déclaré que la clémence encouragerait les futurs coopérateurs dans d'autres affaires pénales à se manifester.Le procureur adjoint Nicolas Roos a remercié Nishad Singh d'avoir fourni des informations dans les semaines qui ont suivi la révélation publique de la fraude, affirmant qu'il avait aidé les procureurs à découvrir des délits qu'ils n'auraient peut-être jamais découverts autrement, y compris les siens propres. Le procureur Roos a déclaré, par exemple, que Nishad Singh avait informé les procureurs de violations des règles de financement des campagnes électorales, alors que les dirigeants de FTX faisaient des dizaines de millions de dollars de dons à des candidats politiques.Le procureur a également déclaré que Nishad Singh avait révélé des conversations privées avec Sam Bankman-Fried qui ont renforcé le dossier du gouvernement et lui ont permis d'engager plus rapidement des poursuites à l'encontre de plusieurs personnes. Nishad Singh a fourni aux procureurs "", a déclaré le procureur Roos.Pensez-vous que cette peine est crédible ou pertinente ?Quel est votre sur cette affaire ?