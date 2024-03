L'homme qui a présidé au plus grand effondrement de cryptomonnaies de l'histoire a reçu sa sentence dans un tribunal fédéral de Manhattan par le juge américain Lewis Kaplan, qui a présidé le procès de Bankman-Fried à l'automne dernier. Il risquait jusqu'à 110 ans de prison. Les procureurs ont plaidé pour une peine de 40 à 50 ans, tandis que les avocats de M. Bankman-Fried ont demandé une peine de six ans et demi. Les peines prononcées pour des délits en col blanc ont varié ces dernières années, allant de 150 ans pour Bernard Madoff à 11 ans pour Elizabeth Holmes.Dans sa déclaration finale devant le juge, M. Bankman-Fried, âgé de 32 ans, a déclaré que ce qui s'était passé chez FTX "" et que "". En tant que PDG, "".L'avocat de la défense de M. Bankman-Fried a tenté d'établir une distinction entre son client et M. Madoff, qui a mis en place la plus grande pyramide de Ponzi de l'histoire. "", a déclaré son avocat. "".Des dizaines de victimes de FTX, y compris celles qui ont déclaré avoir perdu les économies de toute une vie à cause de la disparition de la bourse de crypto-monnaies, ont envoyé des lettres demandant à M. Kaplan d'imposer une peine sévère.Les lignes directrices fédérales en matière de condamnation, bien qu'elles soient consultatives plutôt qu'obligatoires, suggèrent des renforcements des peines d'emprisonnement qui allongent les peines au fur et à mesure que les pertes des victimes augmentent. M. Kaplan a dû mettre en balance les milliards que, selon les procureurs, Bankman-Fried a dérobés aux clients de FTX et les affirmations de FTX selon lesquelles les personnes lésées pourraient être intégralement remboursées à la suite de la faillite de FTX.En janvier, les avocats de la défunte bourse ont déclaré à un juge des faillites du Delaware qu'un plan de remboursement intégral des clients et des créanciers généraux non garantis de FTX était "". Mais le juge n'a pas été tendre avec cette affirmation, qu'il a qualifiée de "" et de "".M. Kaplan a également eu des mots très durs à l'égard de M. Bankman-Fried avant de prononcer sa sentence, citant "" de ses actions, sa "" et "". "", a ajouté le juge.La condamnation de M. Bankman-Fried marque la fin d'une chute spectaculaire pour un ancien milliardaire qui dirigeait la deuxième bourse de crypto-monnaies au monde et était à l'origine de l'essor des actifs numériques au cours des premières années de la pandémie. Son empire a implosé à la fin de 2022 lorsque FTX a déposé son bilan et qu'il a été arrêté par les autorités aux Bahamas.Son procès, à l'automne dernier, a captivé le monde de la finance. Un jury de 12 personnes s'est finalement rangé du côté des procureurs qui ont soutenu que Bankman-Fried avait délibérément volé jusqu'à 14 milliards de dollars de dépôts de clients de sa bourse de crypto-monnaies dans le cadre d'un stratagème qu'il avait mis en œuvre avec trois de ses cadres supérieurs.Selon les procureurs, le groupe a permis à Alameda Research, la société sœur de négociation de cryptomonnaies de M. Bankman-Fried, d'accéder "" aux dépôts des clients de FTX, puis a dépensé l'argent pour des investissements, des remboursements de prêts, des dons politiques et de l'immobilier. "", a déclaré le procureur Nicolas Roos lors de la plaidoirie finale du gouvernement.Les trois autres dirigeants de FTX - Caroline Ellison, PDG d'Alameda, Gary Wang, cofondateur de FTX, et Nishad Singh, directeur technique de FTX - ont plaidé coupable d'accusations de fraude et ont témoigné contre Bankman-Fried dans le cadre d'accords conclus avec le gouvernement. Ils devraient être condamnés dans le courant de l'année 2024.M. Bankman-Fried a déclaré que de mauvaises décisions commerciales et des erreurs de gestion - et non une fraude - étaient à l'origine de l'effondrement de sa bourse de crypto-monnaies. "" lui a demandé l'avocat de Bankman-Fried, Mark Cohen, lors du pari risqué de l'accusé de se présenter à la barre dans les derniers jours du procès. "", a répondu M. Bankman-Fried.La condamnation met fin à toutes les affaires pénales contre Bankman-Fried. Les procureurs ont renoncé à poursuivre en justice une autre série d'accusations selon lesquelles Bankman-Fried aurait commis une fraude bancaire et corrompu des fonctionnaires chinois. Bankman-Fried peut toutefois encore faire appel de sa condamnation et de sa sentence.Voici un petit résumé de cette affaire :Quel est votre avis sur cette affaire ?