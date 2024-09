Sam Bankman-Fried, cofondateur de FTX, purge actuellement une peine de 25 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir escroqué ses clients, ses investisseurs et ses prêteurs. L'entrepreneur américain, responsable du plus grand effondrement de cryptomonnaies de l'histoire, a reçu sa sentence devant un tribunal fédéral de Manhattan à l'automne dernier.Sam Bankman-Fried a été condamné en raison d'un « faux récit » raconté par les procureurs fédéraux lors d'un procès « entaché » d'erreurs, ont fait valoir ses avocats dans un nouveau dossier judiciaire déposé le vendredi 13 septembre auprès d'une cour d'appel fédérale.« Les principes d'un procès équitable ont été balayés par le tsunami “sentence d'abord - verdict ensuite”, car tout le monde s'est précipité pour juger après l'effondrement de FTX », ont écrit les avocats de la défense dans leur appel. « Sam Bankman-Fried n'a jamais été présumé innocent. Il a été présumé coupable avant même d'être inculpé ».M. Bankman-Fried a été reconnu coupable de fraude, de complot et de blanchiment d'argent en novembre dernier, après que les procureurs fédéraux de New York l'ont accusé d'avoir orchestré un stratagème qui a fait s'effondrer la crypto-échange qu'il avait fondée, FTX, et volé 8 milliards de dollars de fonds de clients.Il purge actuellement une peine de 25 ans de prison, que ses avocats ont qualifiée de « draconienne ».Dans l'appel interjeté vendredi, l'avocate de la défense Alexandra Shapiro a attaqué le juge de première instance, Lewis Kaplan, et le bureau du procureur du district sud de New York, les accusant d'avoir manqué d'objectivité et d'impartialité.« Il a été présumé coupable par les médias. Il a été présumé coupable par le débiteur de FTX et ses avocats. Il a été présumé coupable par les procureurs fédéraux avides de gros titres. Et il a été présumé coupable par le juge qui a présidé son procès », indique l'appel.La défense a demandé l'annulation de la condamnation de Sam Bankman-Fried et un nouveau procès devant un autre juge.L'ancienne directrice générale d'Alameda Research, Caroline Ellison, ex-petite amie de M. Bankman-Fried et témoin clé de l'accusation, devrait être condamnée pour son rôle dans la fraude dans le courant du mois.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous la requête de M. Bankman-Fried pertinente ou justifiée ?