Caroline Ellison est présentée comme une femme d'affaires américaine. Elle dirigeait la société de trading quantitatif Alameda Research jusqu'à l'effondrement de FTX en novembre 2022 . FTX, cofondée par Sam Bankman-Fried, était autrefois considérée comme la deuxième bourse de cryptomonnaies au monde. Toutefois, FTX est devenue insolvable le 11 novembre 2022 et a déposé le bilan dans les semaines suivantes. Les enquêtes préliminaires ont révélé une grande machination qui a permis aux dirigeants de FTX et de sa société sœur Alameda Research de détourner des milliards de dollars de fonds des investisseurs.En décembre 2022, Caroline Ellison a plaidé coupable de deux chefs d'accusation de fraude électronique et de cinq chefs d'accusation de complot dans le cadre d'un accord de coopération avec le gouvernement. Les procureurs avaient recommandé une peine plus clémente en raison de la coopération « extraordinaire » et « très opportune » de Caroline Ellison. Ses propres avocats ont demandé à ce qu'elle ne soit pas emprisonnée, ainsi que le service fédéral de probation.Caroline Ellison a été condamnée le 24 septembre 2024 à deux ans de prison pour son rôle dans la dissimulation de la fraude endémique de Sam Bankman-Fried chez FTX, qui a entraîné des milliards de pertes pour les clients. Selon les rapports sur l'audience, elle a regretté d'avoir participé à une telle conspiration. S'adressant au juge, Caroline Ellison a commencé par expliquer à quel point elle était désolée d'avoir dissimulé les mensonges et les agissements de FTX.« J'ai participé à une conspiration criminelle qui a finalement volé des milliards de dollars à des personnes qui nous avaient confié leur argent. Le cerveau humain est vraiment mauvais pour comprendre les grands chiffres », aurait déclaré Caroline Ellison, citée par Bloomberg. Le juge Lewis Kaplan a ajouté que Ellison n'a présenté aucune incohérence dans son témoignage et qu'elle a pleinement coopéré avec le gouvernement tout au long de l'enquête sur le FTX.« J'ai vu beaucoup de coopérateurs en 30 ans. Je n'en ai jamais vu un comme Ellison. Contrairement à Sam Bankman-Fried, il n'y avait pas d'incohérences évidentes dans son témoignage, qui était très incriminant pour elle-même », a-t-il déclaré. L'assistante du procureur Danielle Sassoon a fait remarquer que le gouvernement recommandait une peine plus légère, car il était important pour la cour de « faire la distinction entre le cerveau et le complice volontaire ».Au cours du procès, Caroline Ellison aurait expliqué au tribunal que son sens moral avait été faussé par son désir d'obtenir l'approbation de Sam Bankman-Fried. Selon le mémo de la condamnation, « Caroline Ellison savait qu'elle aurait pu choisir de ne pas suivre les instructions de Sam Bankman-Fried pour détourner les fonds des clients de FTX, et elle a pleinement admis qu'elle a pris des mesures qu'elle savait être mauvaise, l'aidant ainsi à voler des milliards ».Bien que Caroline Ellison ait bénéficié d'une peine clémente, le juge Lewis Kaplan a insisté sur le fait qu'elle est coupable de son rôle dans la fraude de FTX. Caroline Ellison a été le témoin clé du procès du cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, au cours duquel elle a témoigné pendant trois jours. Dans une déclaration soumise par l'accusation avant la condamnation de Caroline Ellison, il est précisé que « la rapidité avec laquelle elle a avoué a permis d'inculper rapidement son ex-petit ami Sam Bankman-Fried, en veillant à ce qu'il ne fuie pas les Bahamas ou n'entrave pas davantage l'enquête du gouvernement ».Le document note aussi que Caroline Ellison a été totalement et immédiatement franche lors de ses rencontres avec le gouvernement. Caroline Ellison a également aidé rapidement John J. Ray, le nouveau PDG chargé de mettre de l'ordre dans les affaires de FTX, à localiser et à récupérer les actifs des clients, selon une déclaration écrite par John J. Ray et soumise par la défense. « Sa coopération précoce a été précieuse pour récupérer les actifs des débiteurs », a-t-il écrit.Sam Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir escroqué ses clients, ses investisseurs et ses prêteurs. Il risquait jusqu'à 110 ans de prison. Les procureurs ont plaidé pour une peine de 40 à 50 ans, tandis que ses avocats ont demandé une peine de six ans et demi. Les peines prononcées pour des délits en col blanc ont varié ces dernières années, allant de 150 ans pour Bernard Madoff à 11 ans pour Elizabeth Holmes.Contrairement à Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison semble regretter son rôle dans la fraude. Selon les rapports sur ce procès très médiatisé, outre l'honnêteté de Caroline Ellison, d'autres circonstances atténuantes ont été prises en compte. « Elle était la seule co-conspiratrice à ne pas détenir de parts dans Alameda ou FTX, et le gouvernement n'a trouvé aucune preuve que Caroline Ellison a profité de la richesse générée par la fraude », ont écrit les procureurs.Caroline Ellison a déclaré : « je pense qu'à un certain niveau, mon cerveau ne peut même pas vraiment comprendre l'ampleur du préjudice causé. Cela ne veut pas dire que je n'essaie pas. Je suis vraiment désolé. Je suis profondément honteuse de ce que nous avons fait ». Caroline Ellison travaille également sur un accord dans lequel elle remettra aux débiteurs de FTX « la quasi-totalité de ses actifs restants après avoir satisfait à ses obligations de confiscation ».Contrairement aux autres co-conspirateurs de Sam Bankman-Fried dans le système frauduleux FTX, Caroline Ellison n'aurait pas mené une vie somptueuse bien qu'elle soit devenue riche alors qu'elle dirigeait Alameda Research en tant que PDG nominal. Toutefois, outre les deux ans d'emprisonnement, Caroline Ellison se verra confisquer environ 11 milliards de dollars.Lors d'une audience au tribunal des faillites du Delaware en novembre 2022, un avocat de FTX a déclaré que Sam Bankman-Fried, dirigeait « la bourse de cryptomonnaies comme son fief personnel ». Il a ajouté qu'avant son effondrement, FTX était sous le contrôle d'individus inexpérimentés et peu avertis, et certains d'entre eux ou tous étaient des individus compromis. La gestion calamiteuse de FTX a engendré plusieurs milliards de dollars de pertes, la société doit plusieurs milliards de dollars à ses 50 principaux créanciers. L'avocat a ajouté qu'une partie des actifs de la plateforme a été volée ou a disparu.James Bromley, un associé de Sullivan & Cromwell qui représentait FTX, avait déclaré au tribunal : « une quantité substantielle d'actifs a été volée ou a disparu. Ce que nous avons ici est une organisation mondiale, internationale, mais qui était gérée comme un fief personnel de Sam Bankman-Fried ». « FTX était sous le contrôle d'individus inexpérimenté et peu averti, et certains d'entre eux ou tous étaient des individus compromis », expliquait James Bromley à l'époque.James Bromley avait révélé que des sommes d'argent substantielles ont été dépensées pour des articles sans rapport avec FTX, notamment des maisons de vacances aux Bahamas. Un précédent rapport avait révélé qu'environ 300 millions de dollars ont été dépensés en biens immobiliers tels que des maisons et des propriétés de vacances pour les cadres supérieurs de l'entreprise. FTX avait déplacé son siège social de Hong Kong aux Bahamas en septembre 2021.Selon les enquêtes, Sam Bankman-Fried, ses parents et les cadres supérieurs de la bourse de cryptomonnaies ont acheté au moins 19 propriétés d'une valeur de près de 121 millions de dollars aux Bahamas entre 2020 et 2022. L'affaire a révélé que Sam Bankman-Fried avait secrètement utilisé 10 milliards de dollars de fonds de clients de FTX pour soutenir son activité de trading avec Alameda Research, et au moins 1 milliard de dollars de ces dépôts avaient disparu.Dans un document envoyé au tribunal des faillites, le nouveau PDG de FTX, John J. Ray, a écrit : « FTX ne disposait pas d'une liste précise des comptes bancaires et des signataires des comptes, n'avait pas de liste complète des employés et utilisait un compte de messagerie de groupe non sécurisé en tant qu'utilisateur principal pour accéder à des clés privées et à des données extrêmement sensibles pour les sociétés du groupe FTX dans le monde entier ».L'ancien responsable de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh , devrait être condamné le 30 octobre, et le cofondateur de FTX, Gary Wang , le sera ensuite, le 20 novembre. Tous deux ont coopéré à l'enquête du gouvernement, comme l'a fait l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, et tous deux ont également plaidé coupables à tous les chefs d'accusation portés contre eux. Il semble désormais probable qu'ils purgeront également une peine pour leurs crimes.Sam Bankman-Fried fait actuellement appel de sa condamnation, affirmant que « le tribunal n'a jamais pris en compte la preuve qu'il pensait que FTX disposait de suffisamment de fonds pour couvrir les retraits des clients ». Mais il pourrait avoir du mal à le prouver, car le témoignage de Caroline Ellison a montré à plusieurs reprises qu'elle déconseillait d'utiliser les fonds des clients pour des prêts, car les prêteurs pouvaient demander à être remboursés à tout moment.En outre, son témoignage montre que FTX ne disposait pas des actifs nécessaires pour couvrir les remboursements. Sous la direction de Sam Bankman-Fried, les preuves montrent que Caroline Ellison a également manipulé les bilans pour faire apparaître les actifs d'Alameda Research comme plus importants et s'assurer que « les investisseurs ne détectent pas qu'Alameda Research a emprunté de plus en plus d'argent dans les fonds déposés par les clients de FTX ».« Je me suis sentie soulagée de ne plus avoir à mentir, de pouvoir commencer à assumer mes responsabilités et à être honnête sur ce que j'avais fait, même si je me sentais évidemment indescriptiblement mal pour toutes les personnes qui ont été lésées et celles qui ont perdu leur argent, les employés qui ont perdu leur emploi, les personnes qui nous faisaient confiance et que nous avions trahies », aurait déclaré Caroline Ellison, selon les rapports sur son procès.La disgrâce de FTX a semé la panique sur le marché des cryptomonnaies, entraînant une chute brutale d'autres bourses de cryptomonnaies. Une partie des fonds de ces bourses a été piégée sur FTX, entraînant leur effondrement. Lors du procès, Caroline Ellison a expliqué « l'appétit démesuré de Sam Bankman-Fried pour le risque, son désir de pouvoir et d'influence, et son attitude cavalière à l'égard de l'honnêteté, d'une manière convaincante et crédible ».