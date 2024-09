Le conflit entre Elon Musk et la Cour suprême du Brésil continue de s'intensifier. Le 30 août 2024, le juge Alexandre de Moraes de la Cour suprême du Brésil a ordonné la suspension immédiate de la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, dirigée par Musk.Puis Starlink est devenu le nouveau champ de bataille entre Musk et la Cour suprême, le juge de Moraes ayant ordonné le gel des comptes de la société en vue d'une éventuelle utilisation pour payer les amendes dues par X. Le juge avait ordonné aux FAI de bloquer l'accès au réseau social. Starlink a d'abord refusé puis s'y est conformé.Vu la situation, SpaceX a déconseillé à ses employés de se rendre au Brésil, alors que la querelle entre Elon Musk et le juge Alexandre de Moraes de la Cour suprême du Brésil s'étend aux entreprises du milliardaire. Elon Musk avait déjà déclaré qu'il envisage de restreindre ses déplacements à cause de l'examen de la plateforme X et de l'arrestation récente du PDG de Telegram.Dans un courriel adressé aux employés, la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, a déclaré qu'elle devait "" et que les employés devaient "". Ce courriel a été rapporté par le Wall Street Journal, qui a également noté qu'un petit groupe d'employés non brésiliens de SpaceX se trouvant au Brésil ont été transférés hors du pays.La nouvelle limite de voyage est la dernière retombée d'une querelle qui dure depuis des mois entre M. Musk, la personne la plus riche du monde, et le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, qui est le fer de lance de la lutte contre les "" et les discours haineux qui, selon lui, nuisent à la démocratie brésilienne.M. Moraes a pris des mesures pour interdire la plateforme de médias sociaux X de M. Musk - anciennement connue sous le nom de Twitter - et a bloqué les comptes bancaires de l'unité satellitaire Starlink de SpaceX afin d'exiger le paiement des amendes imposées à la plateforme X. Il a également ordonné à M. de Moraes d'interdire l'accès à la plateforme X.« Cet ordre est basé sur une détermination infondée selon laquelle Starlink devrait être responsable des amendes prélevées - inconstitutionnellement - contre X », a déclaré Starlink la semaine dernière, ajoutant qu'elle avait l'intention “d'aborder la question légalement”.: Wall Street JournalPensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?