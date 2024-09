To our customers in Brazil (who may not be able to read this as a result of X being blocked by @alexandre):



Ce revirement est un soulagement pour les Brésiliens qui dépendent de Starlink

Implications pour l’avenir

Le fournisseur de services internet par satellite d'Elon Musk, Starlink, a fait marche arrière mardi et a déclaré qu'il se conformerait à l'ordre d'un juge de la Cour suprême brésilienne de bloquer la plateforme de médias sociaux du milliardaire, X.Starlink a déclaré dans un communiqué publié sur X qu'il se conformerait à l'ordonnance du juge Alexandre de Moraes, bien que ce dernier ait gelé les actifs de l'entreprise. Auparavant, l'entreprise avait indiqué officieusement à l'autorité de régulation des télécommunications qu'elle ne se conformerait pas à l'ordonnance tant que De Moraes ne ferait pas marche arrière.« Indépendamment du traitement illégal réservé à Starlink en gelant nos actifs, nous nous conformons à l'ordre de bloquer l'accès à X au Brésil », a déclaré la société dans un communiqué. « Nous continuons à suivre toutes les voies légales, comme le font d'autres personnes qui conviennent que le récent ordre d'@alexandre viole la constitution brésilienne. »La semaine dernière, De Moraes a gelé les comptes de Starlink pour l'obliger à couvrir les amendes de X, qui dépassent déjà les 3 millions de dollars, au motif que les deux entreprises font partie du même groupe économique. Starlink a fait appel, a déclaré son cabinet d'avocats Veirano à l'Associated Press le 30 août, mais a refusé de faire d'autres commentaires dans les jours qui ont suivi.Quelques jours plus tard, la justice a ordonné la suspension de X pour avoir refusé de nommer un représentant légal local, comme cela est exigé pour recevoir les notifications des décisions de justice et prendre rapidement toutes les mesures nécessaires - en particulier, dans le cas de X, la suppression des comptes. Un panel de la Cour suprême a confirmé à l'unanimité le blocage lundi, sapant les efforts de Musk et de ses partisans pour présenter le juge comme un renégat autoritaire désireux de censurer l'expression politique au Brésil.Si Starlink avait continué à désobéir à De Moraes en fournissant l'accès, l'autorité de régulation des télécommunications Anatel aurait pu saisir les équipements des 23 stations terrestres de Starlink qui assurent la qualité de son service internet, a déclaré Arthur Coimbra, membre du conseil d'administration d'Anatel, lors d'un appel vidéo depuis son bureau à Brasilia.Certains experts juridiques s'interrogent déjà sur les raisons pour lesquelles De Moraes a gelé les comptes de Starlink, étant donné que la société mère SpaceX n'est pas intégrée à X. Musk a fait remarquer sur X que les deux sociétés ont des structures d'actionnariat différentes.X est entré en conflit avec De Moraes en raison de sa réticence à bloquer des utilisateurs (pour la plupart des militants d'extrême droite accusés de saper la démocratie brésilienne et des alliés de l'ancien président Jair Bolsonaro) et a prétendu que De Moraes voulait un représentant légal dans le pays afin que les autorités brésiliennes puissent exercer une influence sur l'entreprise en ayant quelqu'un à arrêter. Ces derniers jours, Musk a publié des messages sans relâche, qualifiant De Moraes de criminel.« Ce tyran diabolique est une honte pour les robes des juges », a écrit Musk sur X, accompagné d'une photo de De Moraes, quelque 17 heures avant que Starlink n'annonce sa décision de se conformer à l'ordonnance. Il n'a pas publié d'article sur les activités de l'entreprise au Brésil depuis l'annonce de la décision.La société a déclaré avoir plus de 250 000 clients dans le pays, dont beaucoup se trouvent dans des zones reculées qui n'auraient pas d'accès rapide à l'internet autrement. Avant Starlink, l'accès à l'internet dans bon nombre de ces régions était assuré par des antennes fixes lentes et instables. Ses kits faciles à installer et ses connexions de haute qualité ont transformé les communications dans certaines communautés, dépassant même les grandes villes amazoniennes en termes de vitesse.Le projet Forest People Connection, fondé en 2022 grâce aux terminaux Starlink offerts par Musk, a jusqu'à présent permis à 1 014 communautés isolées, y compris des populations riveraines et indigènes, d'en bénéficier. Les Yanomami en font partie. Vivant dans un coin reculé de la forêt tropicale brésilienne, ils ont été confrontés à une grave crise sanitaire, mais ont désormais accès à des consultations de télémédecine alimentées par Starlink et à des communications fiables pour le transport d'urgence des patients.L'amélioration de la connectivité a également facilité les activités illégales, telles que l'extraction de l'or.Si l'immensité du territoire brésilien, avec ses vastes zones rurales et forestières, en fait un marché de croissance clé pour Starlink, sa présence n'est pas encore aussi importante que Musk l'a fait croire à certains. Dimanche, il a partagé le message de quelqu'un d'autre qui le montrait en train de rencontrer Bolsonaro en 2022 et a noté que le duo prétendait avoir conclu un partenariat pour apporter Starlink à 19 000 écoles. À l'époque, Musk avait vanté les mérites de l'accord sur X.Cela ne s'est jamais produit. En mars 2023, SpaceX et le ministère des communications n'avaient signé aucun contrat, et seuls trois terminaux avaient été installés dans les écoles Amazon pour une période d'essai de 12 mois. Le service de presse du ministère n'a pas répondu immédiatement à une demande de l'AP pour obtenir des informations actualisées sur ces contrats mardi. Le ministère brésilien de l'éducation a déclaré à l'AP que les États étaient responsables de la signature des contrats avec les fournisseurs d'accès à l'internet.Depuis janvier 2022, date à laquelle Starlink a commencé à opérer au Brésil, il s'est emparé d'une part de 0,5 % du marché de l'internet, ce qui le place loin derrière les principaux fournisseurs, selon Anatel.Bien que Starlink se soit rétracté et ait déclaré qu'il bloquerait désormais X, la bravade de Musk ces derniers jours a renforcé son statut de héros aux yeux de ses fans, a déclaré Marietje Schaake, directrice de la politique internationale au Cyber Policy Center de l'université de Stanford. « Les leaders de la technologie sont devenus puissants, politiques et provocateurs », a déclaré MSchaake, qui est également l'auteur du livre à paraître. « Le Brésil ne sera pas le dernier pays à demander des comptes ou à mettre en place des garde-fous ».Cette situation pourrait avoir des répercussions importantes pour Elon Musk et ses entreprises. D’une part, elle pourrait affecter la réputation de Starlink et d’Elon Musk en tant que défenseurs de la liberté d’expression et de l’innovation technologique. D’autre part, elle pourrait inciter d’autres pays à adopter des mesures similaires pour forcer les entreprises technologiques à se conformer à leurs régulations locales.Pour les entreprises technologiques opérant à l’international, cette affaire souligne l’importance de la gouvernance et de la conformité. Les entreprises doivent naviguer avec prudence entre innovation et régulation pour éviter des conflits coûteux et potentiellement dommageables pour leur réputation. Elles doivent également être prêtes à s’adapter rapidement aux changements réglementaires et à coopérer avec les autorités locales pour assurer leur pérennité sur le marché.Source : StarlinkQuel est votre avis sur la décision de Starlink de se conformer à l’ordre du juge brésilien ? Source : StarlinkQuel est votre avis sur la décision de Starlink de se conformer à l'ordre du juge brésilien ? Pensez-vous que c'était la bonne décision ?Comment évaluez-vous l'impact de cette décision sur la réputation de Starlink et d'Elon Musk ?Selon vous, quelles pourraient être les conséquences à long terme pour les entreprises technologiques opérant à l'international face à des régulations locales strictes ?Pensez-vous que les autorités judiciaires devraient avoir le pouvoir de bloquer des plateformes de médias sociaux ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Comment les entreprises technologiques peuvent-elles mieux naviguer entre innovation et conformité aux régulations locales ?Voyez-vous des parallèles entre cette situation et d'autres conflits récents entre grandes entreprises technologiques et les gouvernements ? Si oui, lesquels ?Quel rôle pensez-vous que la gouvernance et la transparence devraient jouer dans les opérations des entreprises technologiques à l'échelle mondiale ?